Хэллоуин 2019: детские поделки в школу и садик

Приготовьте с детьми страшные поделки на Хэллоуин своими руками: ТОП-5 оригинальных идей

Детские поделки в школу на Хэллоуин Фото: Depositphotos

Самый жуткий праздник Хэллоуин 2019 встречают не только взрослые, но и дети. Как сделать его веселее и прикольнее? Предлагаем вам вместе с детьми сотворить страшные и милые поделки на Хэллоуин своими руками – так вы сообща, весело и творчески проведете время. При этом не стоит ограничиваться одним лишь вырезанием из тыквы. Проявите фантазию и придумайте интересные поделки к Хэллоуину, а мы поможем вам с идеями.

Смотрите видео о конкурсе подводной резьбы по тыкве к Хэллоуину 2019:

Поделки на Хэллоуин из тыквы

Хендмейд на Хэллоуин Фото: Depositphotos

Главный символ Хэллоуина – это тыква, точнее сделанный из нее фонарь Джека. Если ребенку еще сложно заниматься вырезанием этого овоща, предложите ему сделать симпатичные тыковки из бумаги или картона. При этом в них в виде сюрприза можно спрятать вкусные конфеты и подарить друзьям.

Символичные открытки на Хэллоуин

Украшения на Хэллоуин Фото: Depositphotos

Самые разные поделки на Хэллоуин можно сделать в виде прикольных аппликаций. Главные цвета – это оранжевый и черный. Посмотрите, какие симпатичные коты получаются на поздравительной открытке!

Милые украшения на Хэллоуин

Поделки на Хэллоуин Фото: Depositphotos

Ваш малыш уже умеет обращаться с иголкой и ниткой? Тогда займитесь шитьем. Это и полезно, и весело. Вам понадобится кусочек белого фетра или картона и черные нитки. Вот и готово веселое привидение! Такое можно прицепить на одежду.

Прикольные игрушки самоделки на Хэллоуин

Идеи на Хэллоуин Фото: Depositphotos

Усложняем задачу и шьем маленькую ведьмочку с метлой к празднику Хэллоуина. Подготовьте для этого лоскутки ткани, фетра, веточка для древка метлы и нитки. Можете в туловище всыпать ароматные специи или травы.

Поделки на Хэллоуин из подручных материалов

Поделки на Хэллоуин своими руками Фото: Depositphotos

Множество интересных игрушек и украшений можно изготовить из самых простых и доступных природных материалов – желудей, каштанов, веточек, листьев, соломы, початков кукурузы, орехов и семян. Главное здесь – это фантазия и хорошее настроение.

Ранее мы рассказывали, как украсить комнату на Хэллоуин: интересные идеи декора с фото.

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