Хэллоуин 2019: детские поделки в школу и садик
Приготовьте с детьми страшные поделки на Хэллоуин своими руками: ТОП-5 оригинальных идей
Самый жуткий праздник Хэллоуин 2019 встречают не только взрослые, но и дети. Как сделать его веселее и прикольнее? Предлагаем вам вместе с детьми сотворить страшные и милые поделки на Хэллоуин своими руками – так вы сообща, весело и творчески проведете время. При этом не стоит ограничиваться одним лишь вырезанием из тыквы. Проявите фантазию и придумайте интересные поделки к Хэллоуину, а мы поможем вам с идеями.
Смотрите видео о конкурсе подводной резьбы по тыкве к Хэллоуину 2019:
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Поделки на Хэллоуин из тыквы
Главный символ Хэллоуина – это тыква, точнее сделанный из нее фонарь Джека. Если ребенку еще сложно заниматься вырезанием этого овоща, предложите ему сделать симпатичные тыковки из бумаги или картона. При этом в них в виде сюрприза можно спрятать вкусные конфеты и подарить друзьям.
Символичные открытки на Хэллоуин
Самые разные поделки на Хэллоуин можно сделать в виде прикольных аппликаций. Главные цвета – это оранжевый и черный. Посмотрите, какие симпатичные коты получаются на поздравительной открытке!
Милые украшения на Хэллоуин
Ваш малыш уже умеет обращаться с иголкой и ниткой? Тогда займитесь шитьем. Это и полезно, и весело. Вам понадобится кусочек белого фетра или картона и черные нитки. Вот и готово веселое привидение! Такое можно прицепить на одежду.
Прикольные игрушки самоделки на Хэллоуин
Усложняем задачу и шьем маленькую ведьмочку с метлой к празднику Хэллоуина. Подготовьте для этого лоскутки ткани, фетра, веточка для древка метлы и нитки. Можете в туловище всыпать ароматные специи или травы.
Поделки на Хэллоуин из подручных материалов
Множество интересных игрушек и украшений можно изготовить из самых простых и доступных природных материалов – желудей, каштанов, веточек, листьев, соломы, початков кукурузы, орехов и семян. Главное здесь – это фантазия и хорошее настроение.
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