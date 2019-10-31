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Хэллоуин 2019: интересные ритуалы и обряды

Ночь Хэллоуина раньше была именно тем периодом, когда время переходило от лета к зиме

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 06:35
Что нужно делать в день Хэллоуина 31 октября 2019
Что нужно делать в день Хэллоуина 31 октября 2019
Фото: Pexels

31 октября 2019 года отмечается Хэллоуин. Это очень занимательный, интересный и мистический праздник, который произошел от древнего кельтского праздника под названием Самайн.

Смотрите видео о конкурсе подводной резьбы по тыкве к Хэллоуину 2019:

В древние времена Хэллоуин символизировал приход зимы и тьмы. По традиции в эту ночь открывались двери темного мира. Древние люди в эту ночь разжигали костры и совершали специальные защитные обряды. Но какие ритуалы можно сделать современникам в Хэллоуин 2019?

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"Сегодня" подготовили советы о том, какие ритуалы нужно совершить в этом день, чтобы привлечь в свою жизнь удачу, заглянуть в будущее и даже — исполнить желание.

Хэллоуин 2019: ритуалы

  • Основным атрибутом Хэллоуин является – "светильник Джека" в виде головы, вырезанной из тыквы с зажженной свечой внутри. Традиция зародилась на основе ирландской легенды о том, как старый фермер Джек, любитель азартных игр и крепких напитков, дважды обманывал дьявола. Из-за этого он был обречен скитаться по миру с тыквенной головой и угольком внутри. Сейчас традиция вырезать тыквенные светильники символизирует наш внутренний огонь в темное время года, поэтому в этот день можно сделать такой атрибут праздника.
  • В Хэллоуин принято совершать уборки и магические чистки своих домов. Принесите из парка веточку пихты или любого другого хвойного дерева. Сожгите её и с дымящимися угольками пройдите всю квартиру, заглядывая во все углы. Это поможет очистить дом.
  • В Хэллоуин достаточно просто лечь спать, а на утро постараться вспомнить свой сон. Сны в ночь на 1 ноября, считаются вещими.

Хэллоуин 2019: гадания

  • Еще одна древняя хэллоуиновская традиция – гадать на яблоках. Срезанную кожуру яблока бросают в костер. Затем по форме, которую принимает кожура, пытаются определить первую букву имени своего суженого.
  • Также увидеть своего будущего мужа девушка можно, сев перед зеркалом в полночь с яблоком в руке.
  • Если положить яблоко под подушку в ночь перед на Хэллоуином и загадать желание, а утром яблоко съесть, то желание сбудется. Если просто разрезать яблоко, то неповреждённые семечки также говорят о скором исполнении желания. После заката солнца 31 октября встаньте перед зеркалом и загадайте желание, представляя, что оно осуществилось. Это увеличит шансы на то, что оно сбудется.

Какие традиции и ритуалы важно соблюдать в день Хэллоуина
Какие традиции и ритуалы важно соблюдать в день Хэллоуина
Фото: Pexels

  • В Хэллоуин можно узнать и количество будущих детей, например, капнув яичный белок в посудину с водой.

Хэллоуин 2019: обряды

  • Некоторые считают, что не стоит в этот день оставлять окна и двери открытыми, это приносит несчастье. А все поездки должны быть закончены к закату солнца.
  • Пусть всю ночь свеча на окне или "светильник Джека", только помните о правилах пожарной безопасности.
  • Ранее мы рассказывали, как украсить комнату на Хэллоуин: интересные идеи декора с фото.

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