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Хэллоуин 2019: поздравления, стихи, проза, картинки и открытки

Поздравьте с праздником Хэллоуина друзей и близких и отправляйте прикольные открытки и картинки

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 01:10
Красивые открытки с Хэллоуином 2019
Красивые открытки с Хэллоуином 2019
Фото: Depositphotos

Сегодня наступил долгожданный Хэллоуин 2019, с чем мы вас и поздравляем! Обязательно отправляйте друзьям и знакомым страшные и веселые, ужасные и шутливые, жуткие и прикольные поздравления с Хэллоуином. А мы подготовили для вас симпатичные картинки, открытки и поздравления в день Хэллоуина.

Смотрите видео о конкурсе подводной резьбы по тыкве к Хэллоуину 2019:

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Веселые стихи про Хэллоуин

***

Хэллоуин стучится в двери,
Слышишь половицы скрип?
Это призрак, я уверен,
От вытья совсем охрип.

С самым мрачным праздником Хэллоуином!
С самым мрачным праздником Хэллоуином!
Фото: bonnycards

Лучшие поздравления с Хэллоуином в прозе

***

Когда услышишь взмах крыльев летучей мыши, то погрузишься в тот далекий потусторонний мир, в котором граф Дракула распивал людскую кровь. Желаю незабываемого Хэллоуина. Попробуй побыть страшным героем темной стороны и хорошенько напугай всех своих друзей!

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Открытки в день Хэллоуин
Открытки в день Хэллоуин
Фото: bonnycards

Короткое смс в день Хэллоуина

***

Ночь сползает по стене,
Тьма выходит из угла,
Начинается теней
Бесконечная игра…

Открытки и поздравления с Хэллоуином
Открытки и поздравления с Хэллоуином
Фото: bonnycards

Прикольное приглашение на праздник Хэллоуин

***

Тыква – это голова,
Вместо глаз сияют свечи,
С Хэллоуином, господа,
Приходите к нам на вечер!

Страшные картинки в день Хэллоуина
Страшные картинки в день Хэллоуина
Фото: bonnycards

Смс поздравления с Хэллоуином 2019

***

Привидение летает,
Жертву тихо выбирает:
Раз – два – три – четыре – пять,
Выходи со мной летать!

Страшные картинки на Хэллоуин
Страшные картинки на Хэллоуин
Фото: bonnycards

Философские поздравления с Хэллоуином в стихах для девушки

***

Праздник нечисти безбашенной
Отмечаю я по осени.
Утром встану не накрашена,
Не умыта, не причесана...
И с мечтой о новом опусе
В люди выйду, как обычно, я.
Не поеду на автобусе.
Помело – оно привычнее!

Ранее мы рассказывали, как украсить комнату на Хэллоуин: интересные идеи декора с фото.

Все подробности в спецтеме Halloween

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