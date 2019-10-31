Хэллоуин 2019: поздравления, стихи, проза, картинки и открытки
Поздравьте с праздником Хэллоуина друзей и близких и отправляйте прикольные открытки и картинки
Сегодня наступил долгожданный Хэллоуин 2019, с чем мы вас и поздравляем! Обязательно отправляйте друзьям и знакомым страшные и веселые, ужасные и шутливые, жуткие и прикольные поздравления с Хэллоуином. А мы подготовили для вас симпатичные картинки, открытки и поздравления в день Хэллоуина.
Смотрите видео о конкурсе подводной резьбы по тыкве к Хэллоуину 2019:
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Веселые стихи про Хэллоуин
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Хэллоуин стучится в двери,
Слышишь половицы скрип?
Это призрак, я уверен,
От вытья совсем охрип.
Лучшие поздравления с Хэллоуином в прозе
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Когда услышишь взмах крыльев летучей мыши, то погрузишься в тот далекий потусторонний мир, в котором граф Дракула распивал людскую кровь. Желаю незабываемого Хэллоуина. Попробуй побыть страшным героем темной стороны и хорошенько напугай всех своих друзей!
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Короткое смс в день Хэллоуина
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Ночь сползает по стене,
Тьма выходит из угла,
Начинается теней
Бесконечная игра…
Прикольное приглашение на праздник Хэллоуин
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Тыква – это голова,
Вместо глаз сияют свечи,
С Хэллоуином, господа,
Приходите к нам на вечер!
Смс поздравления с Хэллоуином 2019
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Привидение летает,
Жертву тихо выбирает:
Раз – два – три – четыре – пять,
Выходи со мной летать!
Философские поздравления с Хэллоуином в стихах для девушки
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Праздник нечисти безбашенной
Отмечаю я по осени.
Утром встану не накрашена,
Не умыта, не причесана...
И с мечтой о новом опусе
В люди выйду, как обычно, я.
Не поеду на автобусе.
Помело – оно привычнее!
Ранее мы рассказывали, как украсить комнату на Хэллоуин: интересные идеи декора с фото.
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