Хэллоуин 2019: поздравления, стихи, проза, картинки и открытки

Поздравьте с праздником Хэллоуина друзей и близких и отправляйте прикольные открытки и картинки

Красивые открытки с Хэллоуином 2019 Фото: Depositphotos

Сегодня наступил долгожданный Хэллоуин 2019, с чем мы вас и поздравляем! Обязательно отправляйте друзьям и знакомым страшные и веселые, ужасные и шутливые, жуткие и прикольные поздравления с Хэллоуином. А мы подготовили для вас симпатичные картинки, открытки и поздравления в день Хэллоуина.

Смотрите видео о конкурсе подводной резьбы по тыкве к Хэллоуину 2019:

Веселые стихи про Хэллоуин

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Хэллоуин стучится в двери,

Слышишь половицы скрип?

Это призрак, я уверен,

От вытья совсем охрип.

С самым мрачным праздником Хэллоуином! Фото: bonnycards

Лучшие поздравления с Хэллоуином в прозе

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Когда услышишь взмах крыльев летучей мыши, то погрузишься в тот далекий потусторонний мир, в котором граф Дракула распивал людскую кровь. Желаю незабываемого Хэллоуина. Попробуй побыть страшным героем темной стороны и хорошенько напугай всех своих друзей!

Открытки в день Хэллоуин Фото: bonnycards

Короткое смс в день Хэллоуина

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Ночь сползает по стене,

Тьма выходит из угла,

Начинается теней

Бесконечная игра…

Открытки и поздравления с Хэллоуином Фото: bonnycards

Прикольное приглашение на праздник Хэллоуин

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Тыква – это голова,

Вместо глаз сияют свечи,

С Хэллоуином, господа,

Приходите к нам на вечер!

Страшные картинки в день Хэллоуина Фото: bonnycards

Смс поздравления с Хэллоуином 2019

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Привидение летает,

Жертву тихо выбирает:

Раз – два – три – четыре – пять,

Выходи со мной летать!

Страшные картинки на Хэллоуин Фото: bonnycards

Философские поздравления с Хэллоуином в стихах для девушки

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Праздник нечисти безбашенной

Отмечаю я по осени.

Утром встану не накрашена,

Не умыта, не причесана...

И с мечтой о новом опусе

В люди выйду, как обычно, я.

Не поеду на автобусе.

Помело – оно привычнее!

Ранее мы рассказывали, как украсить комнату на Хэллоуин: интересные идеи декора с фото.

Все подробности в спецтеме Halloween

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