Хэллоуин-2020: главные обычаи, приметы и запреты мистического дня

Узнайте, что ни в коем случае нельзя делать на Хэллоуин

Сегодня, 31 октября, в мире отмечается Хэллоуин-2020. Изначально этот день символизировал приход зимы и наступление тьмы. Но со временем удивительный праздник потусторонней силы оброс многочисленными ритуалами, суевериями, обычаями и запретами, многие из которых сохранились до наших дней. Какие именно – читайте в нашей статье.

Традиции на Хэллоуин Фото: Pinterest

Люди верили, что в ночь Хэллоуина открываются двери темного мира. Чтобы избежать неприятностей и оградить себя от нечистой силы, древние люди разжигали костры и совершали специальные защитные обряды.

Хэллоуин: главные ритуалы

Всем известный атрибут Хэллоуина – это светильник Джека, который чаще всего представляет собой тыкву с прорезанными глазами, ртом и свечей внутри. Считается, что благодаря такому светильнику можно отпугнуть злых духов, которыми кишмя кишит этот праздник. Этот праздничный ритуал сохранился до наших дней.

Главный символ Хэллоуина Фото: Pinterest

В Хэллоуин принято совершать уборку и ритуальное очищение своего жилища. Для этого можно взять веточку хвойного дерева, поджечь ее и с дымящимися угольками обойти все углы. Или же пронести по всей квартире зажженную свечу – огонь очищает.

Считается, что в ночь Хэллоуина снятся вещие сны. Так что перед тем как ложиться спать, подумайте о тех проблемах, которые вас тревожат, сформулируйте вопрос и постарайтесь утром вспомнить свой сон.

Гадания на Хэллоуин

Наряду с тыквой еще один символ Хэллоуина – это яблоки. При помощи этого фрукта девушки в старину пытались отгадать свою судьбу. Для этого очищали яблоко от кожуры, затем бросали ее в огонь и пытались по ее форме разгадать букву – это будет первая буква имени суженого.

А еще, если в ночь на Хэллоуин сунуть яблоко под подушку, а наутро его съесть, это помогало увидеть будущего жениха. Главное – загадать желание.

Держа яблоко в руке, загадайте на него заветное желание, а затем разрежьте и посмотрите на семечки. Если все они остались целыми – желание сбудется. А вот если много семечек повредилось от ножа – шансы невелики.

Обряды на Хэллоуин: что можно и нельзя делать

На Хэллоуин нельзя оставлять окна и двери открытыми, потому что через них в дом может попасть нечистая сила. Наоборот, важно держать жилье закрытым, а на порог и в окнах зажечь фонари Джека, чтобы отпугнуть злые силы.

В день Хэллоуина лучше не совершать дальних поездок или же постараться вернуться до захода солнца.

Еще один надежный способ, как отпугнуть монстров, это делать все наоборот и шиворот-навыворот. К примеру, вывернуть одежду наизнанку, а выходя из дома, идти спиной вперед.

На Хэллоуин нельзя убивать пауков, особенно в доме. Это символ какой-то важной информации, причем не всегда плохой. Просто, увидев в доме паука, следует быть настороже.

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Все подробности в спецтеме Halloween-2020

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