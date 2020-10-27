Хэллоуин-2020: как устроить незабываемый праздник дома

Как организовать домашний праздник на Хэллоуин в 2020 году: много интересных идей с фото

Близится самый страшный праздник в году – Хэллоуин, который в 2020 году имеет свои особенности. Из-за не на шутку разыгравшегося коронавируса и введенных в связи с этим карантинных ограничений лучше не надеяться на потусторонние силы, а поберечься и отсидеться в праздник дома.

Хэллоуин: идеи, как устроить праздник дома Фото: Instagram: @halloweenaddictionn

Ведь даже в домашних условиях можно организовать шикарный, веселый, страшный и незабываемый праздник на Хэллоуин-2020. Главное – создать правильную атмосферу, оформить интерьер квартиры, составить меню на стол, нарядиться и накраситься в соответствии со зловещей тематикой, придумать себе занятие, благо что Хэллоуин-2020 – это выходной день.

Сегодня.Lifestyle подскажут интересные и креативные идеи, как организовать вечеринку на Хэллоуин дома.

Хэллоуин: идеи, как устроить праздник дома Фото: Instagram: @halloweenaddictionn

Украшение дома на Хэллоуин

В самый страшный праздник в году можно преобразить свое жилище до неузнаваемости, а можно приукрасить его лишь парой тематических элементов.

Хэллоуин: идеи, как устроить праздник дома Фото: Instagram: @halloweenaddictionn

Пусть праздник начинается с самого порога с осенних цветов, ярких тыкв, тематического венка на входной двери.

Хэллоуин: идеи, как устроить праздник дома Фото: Instagram: @halloweenaddictionn

Какие традиционные символы Хэллоуина? Черные коты, летучие мыши, пауки, привидения, скелеты, черти, ведьмы и прочая нечисть. Вот их-то и стоит разместить по всему дому или хотя бы в комнате, где планируется праздник.

Хэллоуин: идеи, как устроить праздник дома Фото: Instagram: @halloweenaddictionn

Расставьте по комнате свечи или развесьте гирлянды и украсьте ее загадочными трафаретами – при малейшем дуновении ветра на стенах оживут тени!

Основные цвета Хэллоуина – оранжевый, черный, белый. Выбирайте сами – будет ли ваше жилье веселым и ярким или же мрачным и потусторонним.

Хэллоуин: идеи, как устроить праздник дома Фото: Instagram: @halloweenaddictionn

Один из главных атрибутов осеннего праздника – тыква. Из нее вырезают ритуальный светильник Джека. Рисунки и узоры могут быть самыми разными.

Ранее мы рассказывали, как сделать тыкву на Хэллоуин своими руками.

Кстати, можно не заморачиваться с острыми ножами, а просто нарисовать или наклеить на тыкву смешную рожицу.

Образ на Хэллоуин

То, что сейчас необходимо ходить в масках, может сыграть вам на руку при выборе праздничного имиджа на Хэллоуин. За вечер вы можете переодеть сразу несколько масок и, соответственно, многократно сменить образ от устрашающего до прикольного.

Хэллоуин: идеи, как устроить праздник дома Фото: Instagram: @francy24_fitglutenfree

Придумайте себе костюм на Хэллоуин. В 2020 году вечеринки в День всех святых могут проходить в Zoom или дома в небольших компаниях, но вы все равно можете выглядеть на все 200 и даже устроить среди друзей конкурс на лучший образ.

Угощения на Хэллоуин

Блюда в такой праздник должны быть страшными и вкусными. Неизменно в тренде разнообразные сладости, к примеру, ведьмины пальчики или печенья-тыковки из песочного теста.

Хэллоуин: идеи, как устроить праздник дома Фото: Instagram: @edacanasina

Также дети просто обожают яркие леденцы на палочках.

Хэллоуин: идеи, как устроить праздник дома Фото: Instagram: @levinpie

А взрослые обрадуются страшным алкогольным коктейлям с глазками.

Коктейль на Хэллоуин Фото: Depositphotos

Предлагаем вам испечь для всей семьи тыквенно-шоколадный пирог "Паутинка". Он просто готовится, но получается вкусным и выглядит очень эффектно.

Рецепт пирога "Паутинка"

Тыквенный пирог "Паутинка" Фото: Pinterest

Ингредиенты:

для основы:

115 г холодного сливочного масла

20 г темного шоколада

1 чашка муки

1/4 чашки сахара

1/4 чашки какао-порошка

1 яйцо

1/2 ч.л. соли

1/2 ч.л. корицы

1/4 ч.л. молотой гвоздики

для начинки:

415 г тыквенного пюре

215 г сметаны

50 г темного шоколада

3 яйца

3/4 чашки коричневого сахара

1 ч.л. корицы

1 ч.л. имбиря

1/4 ч.л. мускатного ореха

1/4 ч.л. соли

1/8 ч.л. молотой гвоздики

Способ приготовления:

Для основы сливочное масло нарезать на маленькие кубики, сложить в миску. Добавить просеянную муку, смешанную с сахаром, солью, какао, корицей и гвоздикой. Начать перемешивать, растирая масло в крошку. Добавить яйцо и замесить однородное тесто. На присыпанной мукой поверхности раскатать тесто в пласт толщиной 5-6 мм. Перенести его с помощью скалки в форму для выпекания, утрамбовать и срезать излишки с боков. Наколоть вилкой и убрать в холодильник на 30-35 минут.



Читайте также: Что приготовить на Хэллоуин: пять рецептов праздничных блюд Выпекать корж 15 минут при 180 градусах, затем достать и посыпать сверху ломаным шоколадом. Дать постоять 30 секунд и затем равномерно распределить шоколад по поверхности основы. Остудить. Тыкву запеките в духовке при температуре 200 градусов до мягкости. Остудите и блендером сделайте пюре. В глубокой миске соединить: тыквенное пюре, сметану, специи, сахар и соль, яйца. Венчиком перемешать до однородности.



Читайте также: Хэллоуин 2019: рецепт тыквенных кексов с шоколадом Вылить на подготовленную шоколадную основу и поставить в духовку на 35-40 минут. Затем достать и дать постоять полчаса, чтобы тарт слегка остыл. Шоколад растопить на водяной бане. При помощи бумажного уголка нанести сверху на тарт линии-радиусы, начиная от центра, затем соединяя их между собой поперечными отрезками. Это будет "паутиной". Убрать пирог в холодильник минимум на час, чтобы начинка застыла.

Смотрите видео о конкурсе подводной резьбы по тыкве к Хэллоуину:

Ранее мы рассказывали, как украсить комнату на Хэллоуин: интересные идеи декора с фото.

Все подробности в спецтеме Halloween-2020

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться