Хэллоуин-2020: как устроить незабываемый праздник дома
Как организовать домашний праздник на Хэллоуин в 2020 году: много интересных идей с фото
Близится самый страшный праздник в году – Хэллоуин, который в 2020 году имеет свои особенности. Из-за не на шутку разыгравшегося коронавируса и введенных в связи с этим карантинных ограничений лучше не надеяться на потусторонние силы, а поберечься и отсидеться в праздник дома.
Ведь даже в домашних условиях можно организовать шикарный, веселый, страшный и незабываемый праздник на Хэллоуин-2020. Главное – создать правильную атмосферу, оформить интерьер квартиры, составить меню на стол, нарядиться и накраситься в соответствии со зловещей тематикой, придумать себе занятие, благо что Хэллоуин-2020 – это выходной день.
Сегодня.Lifestyle подскажут интересные и креативные идеи, как организовать вечеринку на Хэллоуин дома.
В самый страшный праздник в году можно преобразить свое жилище до неузнаваемости, а можно приукрасить его лишь парой тематических элементов.
Пусть праздник начинается с самого порога с осенних цветов, ярких тыкв, тематического венка на входной двери.
Какие традиционные символы Хэллоуина? Черные коты, летучие мыши, пауки, привидения, скелеты, черти, ведьмы и прочая нечисть. Вот их-то и стоит разместить по всему дому или хотя бы в комнате, где планируется праздник.
Расставьте по комнате свечи или развесьте гирлянды и украсьте ее загадочными трафаретами – при малейшем дуновении ветра на стенах оживут тени!
Основные цвета Хэллоуина – оранжевый, черный, белый. Выбирайте сами – будет ли ваше жилье веселым и ярким или же мрачным и потусторонним.
Один из главных атрибутов осеннего праздника – тыква. Из нее вырезают ритуальный светильник Джека. Рисунки и узоры могут быть самыми разными.
Ранее мы рассказывали, как сделать тыкву на Хэллоуин своими руками.
Кстати, можно не заморачиваться с острыми ножами, а просто нарисовать или наклеить на тыкву смешную рожицу.
То, что сейчас необходимо ходить в масках, может сыграть вам на руку при выборе праздничного имиджа на Хэллоуин. За вечер вы можете переодеть сразу несколько масок и, соответственно, многократно сменить образ от устрашающего до прикольного.
Придумайте себе костюм на Хэллоуин. В 2020 году вечеринки в День всех святых могут проходить в Zoom или дома в небольших компаниях, но вы все равно можете выглядеть на все 200 и даже устроить среди друзей конкурс на лучший образ.
Блюда в такой праздник должны быть страшными и вкусными. Неизменно в тренде разнообразные сладости, к примеру, ведьмины пальчики или печенья-тыковки из песочного теста.
Также дети просто обожают яркие леденцы на палочках.
А взрослые обрадуются страшным алкогольным коктейлям с глазками.
Предлагаем вам испечь для всей семьи тыквенно-шоколадный пирог "Паутинка". Он просто готовится, но получается вкусным и выглядит очень эффектно.
Рецепт пирога "Паутинка"
Ингредиенты:
для основы:
- 115 г холодного сливочного масла
- 20 г темного шоколада
- 1 чашка муки
- 1/4 чашки сахара
- 1/4 чашки какао-порошка
- 1 яйцо
- 1/2 ч.л. соли
- 1/2 ч.л. корицы
- 1/4 ч.л. молотой гвоздики
для начинки:
- 415 г тыквенного пюре
- 215 г сметаны
- 50 г темного шоколада
- 3 яйца
- 3/4 чашки коричневого сахара
- 1 ч.л. корицы
- 1 ч.л. имбиря
- 1/4 ч.л. мускатного ореха
- 1/4 ч.л. соли
- 1/8 ч.л. молотой гвоздики
Способ приготовления:
- Для основы сливочное масло нарезать на маленькие кубики, сложить в миску. Добавить просеянную муку, смешанную с сахаром, солью, какао, корицей и гвоздикой. Начать перемешивать, растирая масло в крошку. Добавить яйцо и замесить однородное тесто.
- На присыпанной мукой поверхности раскатать тесто в пласт толщиной 5-6 мм. Перенести его с помощью скалки в форму для выпекания, утрамбовать и срезать излишки с боков. Наколоть вилкой и убрать в холодильник на 30-35 минут.
- Выпекать корж 15 минут при 180 градусах, затем достать и посыпать сверху ломаным шоколадом. Дать постоять 30 секунд и затем равномерно распределить шоколад по поверхности основы. Остудить.
- Тыкву запеките в духовке при температуре 200 градусов до мягкости. Остудите и блендером сделайте пюре.
- В глубокой миске соединить: тыквенное пюре, сметану, специи, сахар и соль, яйца. Венчиком перемешать до однородности.
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- Вылить на подготовленную шоколадную основу и поставить в духовку на 35-40 минут. Затем достать и дать постоять полчаса, чтобы тарт слегка остыл.
- Шоколад растопить на водяной бане. При помощи бумажного уголка нанести сверху на тарт линии-радиусы, начиная от центра, затем соединяя их между собой поперечными отрезками. Это будет "паутиной".
- Убрать пирог в холодильник минимум на час, чтобы начинка застыла.
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Смотрите видео о конкурсе подводной резьбы по тыкве к Хэллоуину:
Ранее мы рассказывали, как украсить комнату на Хэллоуин: интересные идеи декора с фото.
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