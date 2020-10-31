Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Хэллоуин: самые страшные открытки и поздравления в праздник

Сегодня, 05:20

Сегодня празднуем Хэллоуин-2020: не забудьте напугать и поздравить всех с самым жутким праздником в году

Вот и настал самый необычный и страшный праздник в году – Хэллоуин-2020. Сегодня, 31 октября, в канун Дня всех святых, мир отмечает древний сатанинский праздник.

Хэллоуин: открытки и поздравления
Хэллоуин: открытки и поздравления
Фото: bonnycards

Сегодня.Lifestyle собрали для вас эффектные картинки, страшные открытки, прикольные поздравления и стихи с Хэллоуином, которые вы можете адресовать своим родным и близким, друзьям и знакомым, коллегам и сокурсникам.

Читайте также:
Хэллоуин-2020: поздравления, стихи, проза, картинки и открытки

Поздравления с Хэллоуином: добрые стихи

***

Пусть этот праздник, Хэллоуин,
Откроет вам секрет один:
За жуткой маской нужно скрыться
И пострашнее нарядиться
Ради того, чтоб всех пугать
И духов злых совсем прогнать.
Вы в тыкву свечку поместите,
И огонек ей подарите.
Кто праздник весело встречает,
Тот страха вовсе не узнает!

Хэллоуин: открытки и поздравления
Хэллоуин: открытки и поздравления
Фото: bonnycards

Хэллоуин-2020: прикольные пожелания в прозе

***

Пусть все неприятности, болезни, плохое настроение и дурные мысли проходит мимо, а любимые люди, семья и друзья будут рядом! Желаю веселого Хэллоуина, ярких свечей, прикольных тыкв, и чтобы в вашем арсенале было полно конфет и сладостей!

Хэллоуин: открытки и поздравления
Хэллоуин: открытки и поздравления
Фото: bonnycards

С Хэллоуином: оригинальные стихи и пожелания

***

В день всех святых наденьте маску,
Пусть нечисть вас сама боится,
Желаю окунуться в сказку,
Всем страхам – тут же испариться!

Пусть дом ваш ангел бережет,
А зло не перейдет порога,
Покой и мир в семье живет,
И не коснется вас тревога!

Хэллоуин: открытки и поздравления
Хэллоуин: открытки и поздравления
Фото: bonnycards

Как поздравить друга с праздником Хэллоуина своими словами

***

Поздравляю с Хэллоуином! Желаю нескучной жизни без страхов и потерь, увлекательных приключений без горестей и бед. Пусть черный кот мурлычет под боком и никогда не перебегает дорогу. Пусть каждый день жизни сплетается в одну большую и прочную паутину счастья.

Хэллоуин: открытки и поздравления
Хэллоуин: открытки и поздравления
Фото: bonnycards

Прикольные поздравления с Хэллоуином в стихах

***

Хэллоуин встречаем,
Снова маскарад,
В тыкве вырезаем
Пару дырок в ряд,
А еще улыбку –
Дьявольский оскал.
Позабудь ошибки,
Праздник ведь настал.
Скачут всюду гномы,
Ведьмы, упыри –
Счастье в своем доме
Бережно храни.

Хэллоуин: открытки и поздравления
Хэллоуин: открытки и поздравления
Фото: bonnycards

Хэллоуин: картинки и поздравления в прозе

***

В каждом празднике в году есть своя особенность. Желаю, чтобы этот Хэллоуин принес веселое волшебство. Пусть страхи будут выдуманными, а неприятности – прикольными и легко решаемыми. Желаю отлично провести время!

Хэллоуин: открытки и поздравления
Хэллоуин: открытки и поздравления
Фото: bonnycards

Философское стихотворение на Хэллоуин

***

Пусть силы злые
Обойдут ваш дом,
И звеня цепями,
Дух не тронет сон.
Рассвет наступит,
А уж с ним уйдут в туман,
Все плохие мысли
Огорчений злой дурман.
К свету и миру желаю идти!
Радость и счастье в пути вам найти!

Смотрите видео о трендах Хэллоуина в 2020 году:

Смотрите, как сделать тыкву на Хэллоуин своими руками: лучшие идеи с фото.

Все подробности в спецтеме Halloween-2020

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Что такое Хэллоуин: история возникновения праздника и его символа Джека-фонаря Хэллоуин-2020: поздравления, стихи, проза, картинки и открытки Как устроить вечеринку на Хэллоуин: лучшие игры и конкурсы с фото Как сделать самый страшный макияж на Хэллоуин 5 фильмов ужасов на Хэллоуин-2020 Голубая Луна: особенности полнолуния на Хэллоуин 31 октября
праздники открытки Хэллоуин стихи поздравления картинки
Реклама

Новости партнеров

Самая красивая женщина мира по версии мужчин: кто она?
Самая красивая женщина мира по версии мужчин: кто она?
Пышногрудая «невеста» Харламова заставила мужчин краснеть
Пышногрудая «невеста» Харламова заставила мужчин краснеть
Бывшая жена экс-динамовца Морозюка произвела фурор
Бывшая жена экс-динамовца Морозюка произвела фурор
Деми Роуз без купальника устроила шалости в бассейне
Деми Роуз без купальника устроила шалости в бассейне

Популярные статьи

Вчера, 23:01Fun

Что такое Хэллоуин: история возникновения праздника и его символа Джека-фонаря

Вчера, 18:10Food

Устрашающий десерт на Хэллоуин: печенье "Пальцы ведьмы"

Вчера, 05:33Психология

Гороскоп на сегодня 30 октября: Овнам нельзя заедать неудачи, а Близнецы почувствуют себя "Волком из Уолл-стрит"

29 октябряАфиша

5 фильмов ужасов на Хэллоуин-2020

29 октябряШоу-бизнес

"Мисс Америка" Леанза Корнетт умерла в возрасте 49 лет

29 октябряШоу-бизнес

Брэд Питт расстался со своей 27-летней девушкой – СМИ

29 октябряШоу-бизнес

Потап, Горбунов, Осадчая и другие: кто кому кум в украинском шоу-бизнесе

29 октябряFun

21 легендарный мем, вошедший в историю интернета

29 октябряПсихология

Гороскоп на сегодня 29 октября: Близнецов ждет сложный выбор, а Ракам нужно расслабиться

28 октябряШоу-бизнес

"Прям помолодела": Джамала кардинально изменила имидж (фото)

28 октябряШоу-бизнес

Украинская модель и блогер призналась, что ее изнасиловали в 15 лет

28 октябряEvents

Когда будет Хэллоуин в 2020 году: точная дата в Украине и мире

28 октябряFun

Первоклассник нашел древнее животное – оно обитало на планете 247 млн лет назад (фото)

28 октябряFun

Любуйтесь самыми смешными фото животных. Это дерзкая черепаха и хватающийся за сердце суслик

28 октябряTravel

ТОП-5 горнолыжных курортов Украины: куда ехать, почем и зачем

28 октябряEvents

Сегодня День бабушек и дедушек: история и значение праздника

Новости партнеров

Украинская теннисистка неземной красоты. Фото
Украинская теннисистка неземной красоты. Фото
Ідеальний сніданок: як приготувати гарячі супербутерброди
Ідеальний сніданок: як приготувати гарячі супербутерброди
Как тренируется самая сексуальная спортсменка планеты?
Как тренируется самая сексуальная спортсменка планеты?
Аппетитная Ана Чери на пляже
Аппетитная Ана Чери на пляже
Спокуслива дружина яскравого дебютанта збірної України. Фото
Спокуслива дружина яскравого дебютанта збірної України. Фото
Кокетливая Деми Роуз едва вместила пышные формы в наряд из сетки
Кокетливая Деми Роуз едва вместила пышные формы в наряд из сетки
Жена Корниенко — молодая мама и настоящая красотка
Жена Корниенко — молодая мама и настоящая красотка
Довольный Мурат показал семью без Лорак, уникальное фото
Довольный Мурат показал семью без Лорак, уникальное фото

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять