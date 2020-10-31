Хэллоуин: самые страшные открытки и поздравления в праздник
Сегодня празднуем Хэллоуин-2020: не забудьте напугать и поздравить всех с самым жутким праздником в году
Вот и настал самый необычный и страшный праздник в году – Хэллоуин-2020. Сегодня, 31 октября, в канун Дня всех святых, мир отмечает древний сатанинский праздник.
Сегодня.Lifestyle собрали для вас эффектные картинки, страшные открытки, прикольные поздравления и стихи с Хэллоуином, которые вы можете адресовать своим родным и близким, друзьям и знакомым, коллегам и сокурсникам.
Поздравления с Хэллоуином: добрые стихи
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Пусть этот праздник, Хэллоуин,
Откроет вам секрет один:
За жуткой маской нужно скрыться
И пострашнее нарядиться
Ради того, чтоб всех пугать
И духов злых совсем прогнать.
Вы в тыкву свечку поместите,
И огонек ей подарите.
Кто праздник весело встречает,
Тот страха вовсе не узнает!
Хэллоуин-2020: прикольные пожелания в прозе
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Пусть все неприятности, болезни, плохое настроение и дурные мысли проходит мимо, а любимые люди, семья и друзья будут рядом! Желаю веселого Хэллоуина, ярких свечей, прикольных тыкв, и чтобы в вашем арсенале было полно конфет и сладостей!
С Хэллоуином: оригинальные стихи и пожелания
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В день всех святых наденьте маску,
Пусть нечисть вас сама боится,
Желаю окунуться в сказку,
Всем страхам – тут же испариться!
Пусть дом ваш ангел бережет,
А зло не перейдет порога,
Покой и мир в семье живет,
И не коснется вас тревога!
Как поздравить друга с праздником Хэллоуина своими словами
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Поздравляю с Хэллоуином! Желаю нескучной жизни без страхов и потерь, увлекательных приключений без горестей и бед. Пусть черный кот мурлычет под боком и никогда не перебегает дорогу. Пусть каждый день жизни сплетается в одну большую и прочную паутину счастья.
Прикольные поздравления с Хэллоуином в стихах
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Хэллоуин встречаем,
Снова маскарад,
В тыкве вырезаем
Пару дырок в ряд,
А еще улыбку –
Дьявольский оскал.
Позабудь ошибки,
Праздник ведь настал.
Скачут всюду гномы,
Ведьмы, упыри –
Счастье в своем доме
Бережно храни.
Хэллоуин: картинки и поздравления в прозе
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В каждом празднике в году есть своя особенность. Желаю, чтобы этот Хэллоуин принес веселое волшебство. Пусть страхи будут выдуманными, а неприятности – прикольными и легко решаемыми. Желаю отлично провести время!
Философское стихотворение на Хэллоуин
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Пусть силы злые
Обойдут ваш дом,
И звеня цепями,
Дух не тронет сон.
Рассвет наступит,
А уж с ним уйдут в туман,
Все плохие мысли
Огорчений злой дурман.
К свету и миру желаю идти!
Радость и счастье в пути вам найти!
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Все подробности в спецтеме Halloween-2020
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