Хэллоуин: самые страшные открытки и поздравления в праздник

Сегодня празднуем Хэллоуин-2020: не забудьте напугать и поздравить всех с самым жутким праздником в году

Вот и настал самый необычный и страшный праздник в году – Хэллоуин-2020. Сегодня, 31 октября, в канун Дня всех святых, мир отмечает древний сатанинский праздник.

Хэллоуин: открытки и поздравления Фото: bonnycards

Сегодня.Lifestyle собрали для вас эффектные картинки, страшные открытки, прикольные поздравления и стихи с Хэллоуином, которые вы можете адресовать своим родным и близким, друзьям и знакомым, коллегам и сокурсникам.

Поздравления с Хэллоуином: добрые стихи

***

Пусть этот праздник, Хэллоуин,

Откроет вам секрет один:

За жуткой маской нужно скрыться

И пострашнее нарядиться

Ради того, чтоб всех пугать

И духов злых совсем прогнать.

Вы в тыкву свечку поместите,

И огонек ей подарите.

Кто праздник весело встречает,

Тот страха вовсе не узнает!

Хэллоуин: открытки и поздравления Фото: bonnycards

Хэллоуин-2020: прикольные пожелания в прозе

***

Пусть все неприятности, болезни, плохое настроение и дурные мысли проходит мимо, а любимые люди, семья и друзья будут рядом! Желаю веселого Хэллоуина, ярких свечей, прикольных тыкв, и чтобы в вашем арсенале было полно конфет и сладостей!

Хэллоуин: открытки и поздравления Фото: bonnycards

С Хэллоуином: оригинальные стихи и пожелания

***

В день всех святых наденьте маску,

Пусть нечисть вас сама боится,

Желаю окунуться в сказку,

Всем страхам – тут же испариться!



Пусть дом ваш ангел бережет,

А зло не перейдет порога,

Покой и мир в семье живет,

И не коснется вас тревога!

Хэллоуин: открытки и поздравления Фото: bonnycards

Как поздравить друга с праздником Хэллоуина своими словами

***

Поздравляю с Хэллоуином! Желаю нескучной жизни без страхов и потерь, увлекательных приключений без горестей и бед. Пусть черный кот мурлычет под боком и никогда не перебегает дорогу. Пусть каждый день жизни сплетается в одну большую и прочную паутину счастья.

Хэллоуин: открытки и поздравления Фото: bonnycards

Прикольные поздравления с Хэллоуином в стихах

***

Хэллоуин встречаем,

Снова маскарад,

В тыкве вырезаем

Пару дырок в ряд,

А еще улыбку –

Дьявольский оскал.

Позабудь ошибки,

Праздник ведь настал.

Скачут всюду гномы,

Ведьмы, упыри –

Счастье в своем доме

Бережно храни.

Хэллоуин: открытки и поздравления Фото: bonnycards

Хэллоуин: картинки и поздравления в прозе

***

В каждом празднике в году есть своя особенность. Желаю, чтобы этот Хэллоуин принес веселое волшебство. Пусть страхи будут выдуманными, а неприятности – прикольными и легко решаемыми. Желаю отлично провести время!

Хэллоуин: открытки и поздравления Фото: bonnycards

Философское стихотворение на Хэллоуин

***

Пусть силы злые

Обойдут ваш дом,

И звеня цепями,

Дух не тронет сон.

Рассвет наступит,

А уж с ним уйдут в туман,

Все плохие мысли

Огорчений злой дурман.

К свету и миру желаю идти!

Радость и счастье в пути вам найти!

Смотрите видео о трендах Хэллоуина в 2020 году:

Смотрите, как сделать тыкву на Хэллоуин своими руками: лучшие идеи с фото.

Все подробности в спецтеме Halloween-2020

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