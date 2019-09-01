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Икона Божией Матери Донская: история и значение

Узнайте, о чем молятся Донской иконе Божией Матери, и какие чудеса с ней связаны

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:08
Празднование иконы Божией Матери Донская
Празднование иконы Божией Матери Донская
Фото: Depositphotos

Сегодня, 1 сентября, в православном мире чтится чудотворная Донская Икона Божией Матери. Это одна из наиболее почитаемых икон, наряду с Владимирской и Казанской иконами Божией Матери. Какую историю и значение имеет Донская икона Богоматери, а также о чем молятся перед иконой, узнайте в нашей статье.

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Донская икона является двусторонней: на лицевой стороне изображена Богоматерь с Иисусом на руках, а на обратной стороне нарисовано Успение Пресвятой Богородицы.

История и значение Донской иконы Божией Матери

К сожалению, не сохранились точные сведения о том, когда и кем была написана Донская икона Божией Матери. Есть предположение, что она была создана в конце XIV века иконописцем Феофаном Греком.

По церковному преданию, это изображение Богоматери находилось среди русского войска, оказывая ему помощь в Куликовской битве 1380 года, а после победы было поднесено в дар князю Дмитрию Донскому казаками из города Сиротина.

Донской иконе приписываются многие чудеса. К примеру, ей молился Иван Грозный в середине XVI века перед казанским походом, а затем освободил Москву от войск татарского хана. Эту победу напрямую связывают с заступничеством Божией Матери.

В память об иконе в 1592 году был основан Донской монастырь и установлено празднование в ее честь 1 сентября. С этого времени Донская икона почитается как защитница от чужаков и иноверных врагов.

В настоящее время эта икона хранится в Третьяковской галерее. Однако каждый год в день ее празднования Донская икона Божией Матери перевозится и выставляется в Донском монастыре для совершения праздничного богослужения.

Икона Божией Матери Донская
Икона Божией Матери Донская
Фото: Wikipedia

Молитва Донской иконе Божией Матери

О Пресвятая Владычице, Дево Богородице, Заступнице наша благая и скорая! Воспеваем Ти вси благодарственная за чудная дела Твоя. Песнословим от лет древних неотъемлемое заступление Твое стране нашей, чудотворным образом Твоим Донским всегда являемое: в бегство обращаются полцы чуждих, гради и веси невредими сохраняются, людие же от лютыя смерти избавляются. Осушаются очи слезящеи, умолкают стенания верных, плач в радость общую претворяется. Буди и нам, Пречистая Богородице, утешение в бедствиих, возрождение надежды, образ мужества, источник милости и в скорбных обстояниих неистощимое терпение нам даруй. Подаждь коемуждо по прошению и нужде его: младенцы воспитай, юныя уцеломудри и страху Божию научи, унывающия ободри и немощную старость поддержи. Посети в болезнех и печалех сущия, злая сердца умягчи, братолюбие укрепи, мира и любве всех нас исполни. Примири, Благосердая Мати, враждующия и оправдай оклеветанныя. Истреби пороки, да не восходят греси наши пред Судиею всяческих, да не постигнет нас праведный гнев Божий. Твоими молитвами, всемощным Твоим покровом огради нас от нашествий вражиих, от глада, губительства, огня, меча и всякаго иного злострадания. Уповаем молитвами Твоими получити от Всевышняго Бога грехов прощение и изглаждение и с Богом примирение. Умоли стяжати нам Царствие Небесное и по скончании жизни нашея одесную Престола Божия стати, идеже Ты, о Всепетая Дево, Святей Троице в вечней славе предстоиши. Удостой и нас с лики Ангелов и святых тамо восхвалити Пречестное Имя Сына Твоего, со Безначальным Его Отцем и Всесвятым и Благим и Животворящим Его Духом, во веки веков. Аминь.

Напомним, ранее мы писали об иконе Божьей Матери Благовещение Пресвятой Богородицы.

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