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Икона Божией Матери Всецарица: дата, история и значение праздника

31 августа православные христиане чествуют Икону Божией Матери Всецарица

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:16
31 августа христиане чтят икону Божией Матери Всецарицы
31 августа христиане чтят икону Божией Матери Всецарицы
Фото: Depositphotos

31 августа православная церковь чтит память иконы Божией Матери "Всецарица", через которую многим страдающим от онкологических болезней была явлена чудесная помощь и исцеление.

По преданию, икона была написана в XVII веке и находится на Афоне, в одном из древних греческих монастырей – Ватопеде. Уже в то время монахи стали замечать, что молитва перед этим образом Божией Матери приносит облегчение и исцеление.

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Всемилостивая – второе название икон Богородицы данного типа. Общим признаком таких икон является то, что Богородица изображается восседающей на престоле с Младенцем Христом на коленях. Трон символизирует царственное величие и славу Божией Матери, самой совершенной из всех рожденных на земле.

Икона Божией Матери Всецарица
Икона Божией Матери Всецарица
Фото: Pravmir

Кому поможет икона Божьей Матери Всецарица:

  • она совершила множество чудесных исцелений тяжелобольных прихожан;
  • пречистая Богородица наставляет на праведный путь, помогает укрепить веру, найти утешение;
  • образ считается самым сильным в борьбе с онкологическими болезнями, ибо только истинная вера и молитва помогает победить всяческие хвори.

Молитва к иконе Божией Матери Всецарица

О Всеблагая, досточудная Богородице, Пантанасса, Всецарице! Несмь достоин да внидеши под кров мой! Но яко милостиваго Бога любоблагоутробная Мати, рцы слово, да исцелится душа моя и укрепится немощствующее тело мое. Имаши бо державу непобедимую и не изнеможет у Тебе всяк глагол, о Всецарице! Ты за мя упроси. Ты за мя умоли. Да прославляю преславное имя Твое всегда, ныне и в безконечныя веки. Аминь.

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Источник: Сегодня
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