Икона Божией Матери Всецарица: дата, история и значение праздника
31 августа православные христиане чествуют Икону Божией Матери Всецарица
31 августа православная церковь чтит память иконы Божией Матери "Всецарица", через которую многим страдающим от онкологических болезней была явлена чудесная помощь и исцеление.
По преданию, икона была написана в XVII веке и находится на Афоне, в одном из древних греческих монастырей – Ватопеде. Уже в то время монахи стали замечать, что молитва перед этим образом Божией Матери приносит облегчение и исцеление.
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Всемилостивая – второе название икон Богородицы данного типа. Общим признаком таких икон является то, что Богородица изображается восседающей на престоле с Младенцем Христом на коленях. Трон символизирует царственное величие и славу Божией Матери, самой совершенной из всех рожденных на земле.
- она совершила множество чудесных исцелений тяжелобольных прихожан;
- пречистая Богородица наставляет на праведный путь, помогает укрепить веру, найти утешение;
- образ считается самым сильным в борьбе с онкологическими болезнями, ибо только истинная вера и молитва помогает победить всяческие хвори.
О Всеблагая, досточудная Богородице, Пантанасса, Всецарице! Несмь достоин да внидеши под кров мой! Но яко милостиваго Бога любоблагоутробная Мати, рцы слово, да исцелится душа моя и укрепится немощствующее тело мое. Имаши бо державу непобедимую и не изнеможет у Тебе всяк глагол, о Всецарице! Ты за мя упроси. Ты за мя умоли. Да прославляю преславное имя Твое всегда, ныне и в безконечныя веки. Аминь.
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