Икона "София Премудрость Божия": история и значение

Узнайте, о чем молятся и в чем помогает икона Софии Премудрости Божией

Праздник иконы "София – Премудрость Божия" Фото: Unsplash

21 сентября отмечается великий православный праздник – Рождество Пресвятой Богородицы. Наряду с ним в этот же день чтится Киевская чудотворная икона "София Премудрость Божия". Каково значение этого образа Богородицы, о чем ей молятся и в чем она помогает, узнайте в нашей статье.

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"София Премудрость Божия": история и значение иконы

Икона, которая ныне находится в Киеве в Софийском соборе, была привезена из церкви Юстиниана в Византии. Она символизирует соединение Церкви Небесной и земной через воплощение Сына Божия – Премудрости Божией.

Икона "София Премудрость Божия" свидетельствует об исполнении древнего пророчества. Название иконы берет свое начало из книги Притчей Соломоновых: "Премудрость созда Себе Дом и утверди столпов седмь". Икона указывает на Иисуса Христа как на Божию Премудрость, ведь в переводе с греческого София как раз и означает "мудрость". А вот понятие "Дом" символизирует Пресвятую Богородицу, от Которой воплотился Сын Божий. Примечательно, что на ней особое символическое значение придается числу семь, которое выражает Господнюю полноту.

Икона София Премудрость Божия Фото: Wikipedia

В самом центре иконы Софии Киевской изображен храм и стоящая в нем Богоматерь, которая держит Иисуса. Над храмом расположились Бог Отец и Святой Дух, а рядом с ними – семь Архангелов.

Божий храм состоит из семи столпов, стоящих на семи ступенях. На каждом столпе видны изображения из Апокалипсиса, а на каждой ступени начертаны надписи: вера, надежда, любовь, чистота, смирение, благость, слава. На каждой из ступеней расположились праотцы и пророки – их также семь.

Предположительное время создания киевского образа "Софии Премудрости Божией" датируется концом XVII века. Киевский Святой лик является чудотворным, все чудеса записаны в храмовые книги.

О чем молятся иконе "София Премудрость Божия"

Икона Богородицы "София Премудрость Божия" способна даровать мир и покой в доме. Иконе Софии молятся с просьбой о вразумлении и мудрости, помощи в решении жизненно важных вопросов, получении ответов, успехов в учебе, а также об укреплении разума и веры.

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