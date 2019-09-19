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Икона "София Премудрость Божия": история и значение

Узнайте, о чем молятся и в чем помогает икона Софии Премудрости Божией

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 23:55
Праздник иконы "София – Премудрость Божия"
Праздник иконы "София – Премудрость Божия"
Фото: Unsplash

21 сентября отмечается великий православный праздник – Рождество Пресвятой Богородицы. Наряду с ним в этот же день чтится Киевская чудотворная икона "София Премудрость Божия". Каково значение этого образа Богородицы, о чем ей молятся и в чем она помогает, узнайте в нашей статье.

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"София Премудрость Божия": история и значение иконы

Икона, которая ныне находится в Киеве в Софийском соборе, была привезена из церкви Юстиниана в Византии. Она символизирует соединение Церкви Небесной и земной через воплощение Сына Божия – Премудрости Божией.

Икона "София Премудрость Божия" свидетельствует об исполнении древнего пророчества. Название иконы берет свое начало из книги Притчей Соломоновых: "Премудрость созда Себе Дом и утверди столпов седмь". Икона указывает на Иисуса Христа как на Божию Премудрость, ведь в переводе с греческого София как раз и означает "мудрость". А вот понятие "Дом" символизирует Пресвятую Богородицу, от Которой воплотился Сын Божий. Примечательно, что на ней особое символическое значение придается числу семь, которое выражает Господнюю полноту.

Икона София Премудрость Божия
Икона София Премудрость Божия
Фото: Wikipedia

В самом центре иконы Софии Киевской изображен храм и стоящая в нем Богоматерь, которая держит Иисуса. Над храмом расположились Бог Отец и Святой Дух, а рядом с ними – семь Архангелов.

Божий храм состоит из семи столпов, стоящих на семи ступенях. На каждом столпе видны изображения из Апокалипсиса, а на каждой ступени начертаны надписи: вера, надежда, любовь, чистота, смирение, благость, слава. На каждой из ступеней расположились праотцы и пророки – их также семь.

Предположительное время создания киевского образа "Софии Премудрости Божией" датируется концом XVII века. Киевский Святой лик является чудотворным, все чудеса записаны в храмовые книги.

О чем молятся иконе "София Премудрость Божия"

Икона Богородицы "София Премудрость Божия" способна даровать мир и покой в доме. Иконе Софии молятся с просьбой о вразумлении и мудрости, помощи в решении жизненно важных вопросов, получении ответов, успехов в учебе, а также об укреплении разума и веры.

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