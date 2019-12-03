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Икона Введение во храм Пресвятой Богородицы: значение и история

Узнайте, о чем молятся и в чем помогает икона Введение во храм Пресвятой Богородицы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:33
Икона Введение во храм Пресвятой Богородицы - история, значение, описание
Икона Введение во храм Пресвятой Богородицы - история, значение, описание
Фото: Wikipedia

4 декабря отмечается большой православный праздник – Введение во храм Пресвятой Богородицы. Наряду с ним в этот же день чтится икона Введение во храм Пресвятой Богородицы.

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Каково значение этого образа Богородицы, о чем ей молятся и в чем она помогает, узнайте в нашей статье.

Икона Введение во храм Пресвятой Богородицы: значение

Значение этого события, Введения во храм Пресвятой Девы Марии, в том, что именно с него начинается служение Богородицы Богу и начало спасения мира. В этом чистом и святом месте Богоматерь училась настоящей любви ко Господу и подлинному смирению.

Узнайте, о чем молятся и в чем помогает икона Введение во храм Пресвятой Богородицы
Узнайте, о чем молятся и в чем помогает икона Введение во храм Пресвятой Богородицы

Кроме этого сам праздник служит нам напоминанием о необходимости истинного христианского воспитания людей в вере и благочестии.

Икона Введение во храм Пресвятой Богородицы: история:

По преданиям, родители Девы Марии, праведные Иоаким и Анна, дали обет, если родится дитя, посвятить его на служение Богу. Когда Пресвятой Деве исполнилось три года, святые родители решили выполнить свое обещание. Собрав родственников и знакомых, одев Пречистую Марию в лучшие одежды, с пением священных песней, с зажженными свечами в руках привели ее в Иерусалимский храм. Там встретил ее первосвященник со множеством священников.

В храм вела лестница в пятнадцать высоких ступеней. Маленькая Дева Мария не могла взойти по этой лестнице. Но как только Ее поставили на первую ступень, укрепляемая силой Божией, Она быстро преодолела остальные ступени и взошла на верхнюю. Затем первосвященник ввел Пресвятую Деву в Святое святых, куда из всех людей только раз в году входил только он. Все присутствовавшие в храме дивились необыкновенному событию.

Икона Введения во храм Пресвятой Богородицы: о чем молятся

Перед этой иконой хорошо молиться о помощи, об укреплении веры, о добродетельной жизни, конечно же, о прощении грехов. Также Богородицу, через эту икону, молят об исцелении от разных заболеваний. Девушкам Пресвятая Богородица помогает удачно выйти замуж.

Напомним, что ранее мы писали о церковных праздниках и постах в декабре 2019 по дням.

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Источник: Сегодня
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