Ильин день 2019: почему нельзя купаться, запреты и обряды
В народе говорят, что 2 августа также нельзя впускать в дом кошек и собак – это может привлечь молнию
В православной церкви 2 августа почитается память святого пророка Ильи, который, согласно историческим сведениям, жил в девятом веке до нашей эры и был известен как ревностный христианин, активно боровшийся с идолопоклонством и нечестием.
Крестьяне считали, что 2 августа на белый свет выходят все гады и дикие животные, а потому, старались не выпускать скотину на пастбище. Была распространена примета, согласно которой в этот день нельзя впускать в дом кошек и собак – это может привлечь молнию, которой крестьяне очень боялись.
В этот день на Руси под строжайшим запретом была любая работа, особенно опасным считалось работать в поле: люди верили, что грозный Илья-пророк может испепелить ослушника молнией и наслать страшные бедствия на все село.
Также со 2 августа под запретом было купание в открытых водоемах, согласно легенде, в этот день Илья-пророк бросает в воду ледышку (или ледяной камень). На Руси Ильин день знаменовал окончание лета, а значит – и купаний. "Илья-пророк лето уволок" – самая характерная поговорка-примета на эту тему.
- Илья-пророк лето уволок.
- Илья-пророк бросил в воду ледышку.
- С Ильина дня ночь длинна – вода холодна.
- На Илью-пророка работа не впрок: работника молния сожжет.
- На Илью до обеда лето – после обеда осень.
- На Ильин день гроза – закрывай зеркала (то есть опасайся бед).
Напомним, что ранее мы писали о том, что ни в коем случае нельзя делать в Ильин день.
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