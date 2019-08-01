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Ильин день 2019: почему нельзя купаться, запреты и обряды

В народе говорят, что 2 августа также нельзя впускать в дом кошек и собак – это может привлечь молнию

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:11
2 августа празднуем Ильин день
2 августа празднуем Ильин день
Фото: Pixabay

В православной церкви 2 августа почитается память святого пророка Ильи, который, согласно историческим сведениям, жил в девятом веке до нашей эры и был известен как ревностный христианин, активно боровшийся с идолопоклонством и нечестием.  

Крестьяне считали, что 2 августа на белый свет выходят все гады и дикие животные, а потому, старались не выпускать скотину на пастбище. Была распространена примета, согласно которой в этот день нельзя впускать в дом кошек и собак – это может привлечь молнию, которой крестьяне очень боялись. 

Ильин день 2 августа: почему нельзя купаться, запреты и суеверия

В этот день на Руси под строжайшим запретом была любая работа, особенно опасным считалось работать в поле: люди верили, что грозный Илья-пророк может испепелить ослушника молнией и наслать страшные бедствия на все село.

Также со 2 августа под запретом было купание в открытых водоемах, согласно легенде, в этот день Илья-пророк бросает в воду ледышку (или ледяной камень). На Руси Ильин день знаменовал окончание лета, а значит – и купаний. "Илья-пророк лето уволок" – самая характерная поговорка-примета на эту тему.

Приметы на Ильин день 2 августа

  • Илья-пророк лето уволок.
  • Илья-пророк бросил в воду ледышку.
  • С Ильина дня ночь длинна – вода холодна.
  • На Илью-пророка работа не впрок: работника молния сожжет.
  • На Илью до обеда лето – после обеда осень.
  • На Ильин день гроза – закрывай зеркала (то есть опасайся бед).

Напомним, что ранее мы писали о том, что ни в коем случае нельзя делать в Ильин день

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Источник: Сегодня
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