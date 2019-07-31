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Ильин день в 2019 году: дата, история, традиции

Илья в народном представлении считается покровителем грозы, дождя и плодородия

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:34
Ильин день - традиции
Ильин день - традиции
Фото: Wikipedia

2 августа 2019 весь православный мир отмечает Ильин день, когда чтят Илья-пророка. Он, как известно, у славян принадлежит к самым почитаемым святым, наряду с Николаем Чудотворцем.

Ильин день: дата

Церковный день памяти пророка Ильи и традиционный народный праздник у восточных и южных славян, греков, грузин и некоторых других народов, принявших православие называться Ильин день. Он, как мы уже писали выше, отмечается 2 августа.

Ильин день: история

Илия — это библейский пророк в Израильском царстве, который жил в IX веке до н. э. У восточных славян пророк Илия пользуется особенным почитанием.

В христианстве является самым почитаемым ветхозаветным святым. Также считается покровителем воздушно-десантных войск и военно-воздушных сил.

Пророк Илья в славянской народной традиции — повелитель грома, небесного огня, дождя, покровитель урожая и плодородия. Илья — "грозный святой". На Руси он ассоциировался со своим предшественником — языческим Перуном–громовержцем. Представления о том, что Илья ездит по небу на колеснице, гремит и пускает молнии, преследуя змея, не являются славянской новацией.

Ильин день — история праздника
Ильин день — история праздника
Фото: Wikipedia

В связи с введением христианства на Руси древние верования в Перуна смешались с новыми христианскими, где многие черты Перуна были перенесены на Илью пророка. Согласно славянским народным легендам, опирающимся на книжную традицию, Илья был взят живым на небо.

Ильин день: традиции

В народных традициях Ильин день также называется Громобой, Держатель гроз, Громовержец, Сухой и мокрый, Морковник, Богатые соты, Бараний рог, Илья-грозный, Илья немилостивый, Илья сердитый, Илья наделяющий, Ильюшечка, Ильюшка, Ильинская, Купальня.

Ильин день — один из крупнейших и особо почитаемых народных праздников. В отличие от многих других крупных праздников, в Ильин день не совершалось сколь бы то ни было значительных обрядов; в то же время к нему приурочено множество верований, мифологических представлений, календарных и хозяйственных примет, запретов.

Отмечать этот праздник начинали ещё с его кануна — особое значение придавалось четвергу и пятнице на неделе, предваряющей праздник перед Ильиным днём, когда в некоторых местностях пекли обрядовое печенье. Кроме того, накануне Ильина дня предпринимали разнообразные меры предосторожности, чтобы защитить свой дом, хозяйство и посевы от ливня, града или молнии. В Ильин день была категорически запрещена любая работа, так как считалось, что она не принесёт никакого результата и может разгневать Илью-пророка, который жестоко наказывал за непочтительное отношение к своему празднику.

Одним из наиболее заметных событий дня была братчина, или "мольба" — коллективная трапеза, объединявшая жителей соседних сёл и связанная с жертвенным закланием животного "Илье". Основными организаторами и участниками братчины выступали мужчины. Заканчивались подобные братчины гуляньями молодёжи: играми, хороводами, песнями и плясками.

Ильин день считался календарной границей лета, когда в природе появлялись первые признаки осени и изменение в поведение зверей и птиц, меняется погода. Болгары говорят, что в этот день Илья надевает первый из своих 7 кожухов и поворачивается в сторону зимы.

Считалось, что в ночь на Илью бывает "воробьиная" или "рябиновая" ночь, когда всю ночь сверкают молнии и раздаются оглушительные раскаты грома, а испуганные птицы мечутся и натыкаются на разные предметы.

В народном календаре отмечали не только день Ильи, но Ильинскую пятницу. Большое значение отводили также четвергу на Ильинской неделе, который называли "баским", то есть красивым, и отмечали приготовлением особого обрядового пирога.

Напомним, что ранее мы писали о том, что ни в коем случае нельзя делать в Ильин день

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