Именины Александра, Георгия, Макара: красивые поздравления с днем ангела
В День ангела Александра, Георгия, Макара 2019 отправляйте лучшие поздравления в стихах и прозе
Сегодня, 8 июня, отмечают свой День ангела Александр, Георгий и Макар. Если у вас есть такие знакомые, обязательно поздравьте их с именинами и отправьте самые лучшие и добрые пожелания.
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Александр означает "защитник". Это прирожденный лидер, напористый, целеустремленный и добивающийся своих целей. А еще Александр общительный и жизнерадостный человек, часто душа компании.
Георгий – это древнегреческое имя переводится как "земледелец". Мужчин с именем Георгий отличает скромность, благожелательность, внимательность, целеустремленность, а также чувство юмора.
Замечательное значение у имени Макар, в переводе звучащее как "счастливый". Это добрый, общительный, трудолюбивый человек, не лишенный чувства юмора и ответственности.
В день ангела Александра, Георгия и Макара мы присоединяемся к самым искренним пожеланиям и предлагаем вам красивые, добрые и прикольные поздравления с именинами в стихах и прозе.
Добрые поздравления Александру с днем ангела в прозе
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Александр, поздравляю от души с днем ангела и желаю всегда быть на высшем уровне, постоянно добиваться новых успехов и побед, хранить в сердце верную любовь и крепко дорожить истинной дружбой. Удачи в любых поисках и везения в любых делах.
Короткие смс поздравления с именинами Александра
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Александр, в день чудесный
Я желаю оптимизма,
Пусть обидам и сомненьям
Не найдется места в жизни.
Будь всегда отважным, бодрым,
Жизнерадостным и сильным,
Состоятельным и добрым,
И, конечно же, счастливым!
Прикольные поздравления с днем ангела Александру в стихах
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Саша, Александр, Саня,
День сегодня не простой,
Мы сегодня отмечаем
Праздник, связанный с тобой.
Пусть, чего желаешь, — будет,
Пусть успех в работе ждет,
Окружают тебя люди,
В ком добро всегда живет.
Ты защитник и мужчина,
Ты силен, смел и умен.
Не зря назван Александром —
Самым лучшим из имен.
Красивые поздравления Георгию с днем ангела в прозе
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Сегодня я поздравляю тебя, Георгий, с днем ангела и желаю всегда оставаться позитивным и радостным человеком. Пусть каждый день и каждый человек в этом мире приносит тебе радость. Желаю тебе всегда встречать только взаимность и понимание со стороны других. С именинами!
Прикольные поздравления с именинами Георгия в стихах
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Ты, Георгий, скажем честно,
Настоящий идеал:
Умный, добрый, интересный.
Выше всяческих похвал.
Пожелать хочу удачи,
Быть все время впереди.
Пусть сопутствует лишь счастье
На твоем судьбы пути.
Философские поздравления с именинами Георгия
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Символ победы, добро и почет,
Все это имя Георгий несет.
Сильное, твердое, очень мужское,
Парни такие не знают покоя.
И пусть тебе жизнь рассыпает подарки,
И множество радости ждет на пути.
Я знаю, возьмешь в жизни новые старты,
И чтобы всегда легко было идти.
Прикольные пожелания в День ангела Макару в прозе
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Макар, сегодня я хочу тебя поздравить и от чистого сердца пожелать всегда оставаться счастливчиком, везунчиком и красавчиком. Пусть каждый лист твоего календаря содержит веселые картинки, смешные шутки, яркие эмоции и большие успехи.
Красивые поздравления Макару с именинами в стихах
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Макариус – счастливый значит.
То свойство Зевса, не иначе,
Судьба пусть будет у Макара,
Как дивный мир Мадагаскара:
Такой же яркой, колоритной,
Зарплата – очень габаритной.
Широкой будет пусть дорога,
Пусть в жизни ощутимо много
Добра и света приключится,
Ведь счастье в имени таится.
Лучшее поздравление с именинами Макару
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Поздравляю тебя с днем ангела, Макар. Ты самый лучший! Желаю тебе всегда стремиться к победе и добиваться только высоких результатов. Пусть с каждым днем растет мужество твоего сердца, счастье твоей жизни, успех твоих идей.
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