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Именины Александра, Георгия, Макара: красивые поздравления с днем ангела

В День ангела Александра, Георгия, Макара 2019 отправляйте лучшие поздравления в стихах и прозе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:56
С Днем ангела
С Днем ангела
Фото: Pixabay

Сегодня, 8 июня, отмечают свой День ангела Александр, Георгий и Макар. Если у вас есть такие знакомые, обязательно поздравьте их с именинами и отправьте самые лучшие и добрые пожелания.

Смотрите видео о том, как чувство стиля зависит от знака зодиака:

Александр означает "защитник". Это прирожденный лидер, напористый, целеустремленный и добивающийся своих целей. А еще Александр общительный и жизнерадостный человек, часто душа компании.

Георгий – это древнегреческое имя переводится как "земледелец". Мужчин с именем Георгий отличает скромность, благожелательность, внимательность, целеустремленность, а также чувство юмора.

Замечательное значение у имени Макар, в переводе звучащее как "счастливый". Это добрый, общительный, трудолюбивый человек, не лишенный чувства юмора и ответственности.

В день ангела Александра, Георгия и Макара мы присоединяемся к самым искренним пожеланиям и предлагаем вам красивые, добрые и прикольные поздравления с именинами в стихах и прозе.

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Добрые поздравления Александру с днем ангела в прозе

***

Александр, поздравляю от души с днем ангела и желаю всегда быть на высшем уровне, постоянно добиваться новых успехов и побед, хранить в сердце верную любовь и крепко дорожить истинной дружбой. Удачи в любых поисках и везения в любых делах.

Короткие смс поздравления с именинами Александра

***

Александр, в день чудесный
Я желаю оптимизма,
Пусть обидам и сомненьям
Не найдется места в жизни.

Будь всегда отважным, бодрым,
Жизнерадостным и сильным,
Состоятельным и добрым,
И, конечно же, счастливым!

Прикольные поздравления с днем ангела Александру в стихах

***

Саша, Александр, Саня,
День сегодня не простой,
Мы сегодня отмечаем
Праздник, связанный с тобой.

Пусть, чего желаешь, — будет,
Пусть успех в работе ждет,
Окружают тебя люди,
В ком добро всегда живет.

Ты защитник и мужчина,
Ты силен, смел и умен.
Не зря назван Александром —
Самым лучшим из имен.

С Днем ангела!
С Днем ангела!
Фото: Pixabay

Красивые поздравления Георгию с днем ангела в прозе

***

Сегодня я поздравляю тебя, Георгий, с днем ангела и желаю всегда оставаться позитивным и радостным человеком. Пусть каждый день и каждый человек в этом мире приносит тебе радость. Желаю тебе всегда встречать только взаимность и понимание со стороны других. С именинами!

Прикольные поздравления с именинами Георгия в стихах

***

Ты, Георгий, скажем честно,
Настоящий идеал:
Умный, добрый, интересный.
Выше всяческих похвал.

Пожелать хочу удачи,
Быть все время впереди.
Пусть сопутствует лишь счастье
На твоем судьбы пути.

Философские поздравления с именинами Георгия

***

Символ победы, добро и почет,
Все это имя Георгий несет.
Сильное, твердое, очень мужское,
Парни такие не знают покоя.

И пусть тебе жизнь рассыпает подарки,
И множество радости ждет на пути.
Я знаю, возьмешь в жизни новые старты,
И чтобы всегда легко было идти.

С Днем ангела!
С Днем ангела!
Фото: Pixabay

Прикольные пожелания в День ангела Макару в прозе

***

Макар, сегодня я хочу тебя поздравить и от чистого сердца пожелать всегда оставаться счастливчиком, везунчиком и красавчиком. Пусть каждый лист твоего календаря содержит веселые картинки, смешные шутки, яркие эмоции и большие успехи.

Красивые поздравления Макару с именинами в стихах

***

Макариус – счастливый значит.
То свойство Зевса, не иначе,
Судьба пусть будет у Макара,
Как дивный мир Мадагаскара:
Такой же яркой, колоритной,
Зарплата – очень габаритной.
Широкой будет пусть дорога,
Пусть в жизни ощутимо много
Добра и света приключится,
Ведь счастье в имени таится.

Лучшее поздравление с именинами Макару

***

Поздравляю тебя с днем ангела, Макар. Ты самый лучший! Желаю тебе всегда стремиться к победе и добиваться только высоких результатов. Пусть с каждым днем растет мужество твоего сердца, счастье твоей жизни, успех твоих идей.

Ранее мы рассказывали, как назвать мальчика в июне 2019 года.

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