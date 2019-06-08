Именины Александра, Георгия, Макара: красивые поздравления с днем ангела

В День ангела Александра, Георгия, Макара 2019 отправляйте лучшие поздравления в стихах и прозе

С Днем ангела Фото: Pixabay

Сегодня, 8 июня, отмечают свой День ангела Александр, Георгий и Макар. Если у вас есть такие знакомые, обязательно поздравьте их с именинами и отправьте самые лучшие и добрые пожелания.

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Александр означает "защитник". Это прирожденный лидер, напористый, целеустремленный и добивающийся своих целей. А еще Александр общительный и жизнерадостный человек, часто душа компании.

Георгий – это древнегреческое имя переводится как "земледелец". Мужчин с именем Георгий отличает скромность, благожелательность, внимательность, целеустремленность, а также чувство юмора.

Замечательное значение у имени Макар, в переводе звучащее как "счастливый". Это добрый, общительный, трудолюбивый человек, не лишенный чувства юмора и ответственности.

В день ангела Александра, Георгия и Макара мы присоединяемся к самым искренним пожеланиям и предлагаем вам красивые, добрые и прикольные поздравления с именинами в стихах и прозе.

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Добрые поздравления Александру с днем ангела в прозе

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Александр, поздравляю от души с днем ангела и желаю всегда быть на высшем уровне, постоянно добиваться новых успехов и побед, хранить в сердце верную любовь и крепко дорожить истинной дружбой. Удачи в любых поисках и везения в любых делах.

Короткие смс поздравления с именинами Александра

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Александр, в день чудесный

Я желаю оптимизма,

Пусть обидам и сомненьям

Не найдется места в жизни.



Будь всегда отважным, бодрым,

Жизнерадостным и сильным,

Состоятельным и добрым,

И, конечно же, счастливым!

Прикольные поздравления с днем ангела Александру в стихах

***

Саша, Александр, Саня,

День сегодня не простой,

Мы сегодня отмечаем

Праздник, связанный с тобой.



Пусть, чего желаешь, — будет,

Пусть успех в работе ждет,

Окружают тебя люди,

В ком добро всегда живет.



Ты защитник и мужчина,

Ты силен, смел и умен.

Не зря назван Александром —

Самым лучшим из имен.

С Днем ангела! Фото: Pixabay

Красивые поздравления Георгию с днем ангела в прозе

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Сегодня я поздравляю тебя, Георгий, с днем ангела и желаю всегда оставаться позитивным и радостным человеком. Пусть каждый день и каждый человек в этом мире приносит тебе радость. Желаю тебе всегда встречать только взаимность и понимание со стороны других. С именинами!

Прикольные поздравления с именинами Георгия в стихах

***

Ты, Георгий, скажем честно,

Настоящий идеал:

Умный, добрый, интересный.

Выше всяческих похвал.



Пожелать хочу удачи,

Быть все время впереди.

Пусть сопутствует лишь счастье

На твоем судьбы пути.

Философские поздравления с именинами Георгия

***

Символ победы, добро и почет,

Все это имя Георгий несет.

Сильное, твердое, очень мужское,

Парни такие не знают покоя.



И пусть тебе жизнь рассыпает подарки,

И множество радости ждет на пути.

Я знаю, возьмешь в жизни новые старты,

И чтобы всегда легко было идти.

С Днем ангела! Фото: Pixabay

Прикольные пожелания в День ангела Макару в прозе

***

Макар, сегодня я хочу тебя поздравить и от чистого сердца пожелать всегда оставаться счастливчиком, везунчиком и красавчиком. Пусть каждый лист твоего календаря содержит веселые картинки, смешные шутки, яркие эмоции и большие успехи.

Красивые поздравления Макару с именинами в стихах

***

Макариус – счастливый значит.

То свойство Зевса, не иначе,

Судьба пусть будет у Макара,

Как дивный мир Мадагаскара:

Такой же яркой, колоритной,

Зарплата – очень габаритной.

Широкой будет пусть дорога,

Пусть в жизни ощутимо много

Добра и света приключится,

Ведь счастье в имени таится.

Лучшее поздравление с именинами Макару

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Поздравляю тебя с днем ангела, Макар. Ты самый лучший! Желаю тебе всегда стремиться к победе и добиваться только высоких результатов. Пусть с каждым днем растет мужество твоего сердца, счастье твоей жизни, успех твоих идей.

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