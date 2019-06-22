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Именины Александра, Кирилла, Марии: лучшие поздравления с днем ангелам

В День ангела Александра, Кирилла, Марии 2019 отправляйте красивые поздравления в стихах и прозе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:13
С днем ангела
С днем ангела
Фото: Pixabay

Сегодня, 22 июня, отмечают свой День ангела Александр, Кирилл и Мария. Если у вас есть такие знакомые, обязательно поздравьте их с именинами и отправьте самые лучшие и добрые пожелания.

Смотрите видео о том, как чувство стиля зависит от знака зодиака:

Александр означает "защитник". Это прирожденный лидер, напористый, целеустремленный и добивающийся своих целей. А еще Александр общительный и жизнерадостный человек, часто душа компании.

Значение имени Кирилл трактуется как "господин". Этот человек любознателен и честолюбив, начитан и образован, самоуверен и часто непредсказуем.

Имя Мария в переводе с древнееврейского означает "любимая". Обладательницы этого имени в полной мере соответствуют такому определению – они добрые, нежные, притягательные и самоотверженные.

В день ангела Александра, Кирилла, Марии мы присоединяемся к самым искренним пожеланиям и предлагаем вам красивые, добрые и прикольные поздравления с именинами в стихах и прозе.

С днем ангела
С днем ангела
Фото: Pixabay

Также 22 июня свой день ангела отмечают Алексей, Иван, Марфа, Фекла. Не забудьте поздравить всех именинников, а самые трогательные и красивые пожелания в прозе и стихах в этот день вы можете прочитать по ссылке.

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Короткие смс поздравления с днем ангела Александра

***

Александр, в день чудесный
Я желаю оптимизма,
Пусть обидам и сомненьям
Не найдется места в жизни.

Будь всегда отважным, бодрым,
Жизнерадостным и сильным,
Состоятельным и добрым,
И, конечно же, счастливым!

Добрые поздравления Александру с днем ангела в прозе

***

Александр, поздравляю от души с днем ангела и желаю всегда быть на высшем уровне, постоянно добиваться новых успехов и побед, хранить в сердце верную любовь и крепко дорожить истинной дружбой. Удачи в любых поисках и везения в любых делах.

Прикольные поздравления с днем ангела Александру в стихах

***

Саша, Александр, Саня,
День сегодня не простой,
Мы сегодня отмечаем
Праздник, связанный с тобой.

Пусть, чего желаешь, — будет,
Пусть успех в работе ждет,
Окружают тебя люди,
В ком добро всегда живет.

Ты защитник и мужчина,
Ты силен, смел и умен.
Не зря назван Александром —
Самым лучшим из имен.

С днем ангела
С днем ангела
Фото: Pixabay

Красивое поздравление с днем ангела Кириллу

***

Желаю от души тебе, Кирилл,
Чтоб в океане счастья ты купался,
Чтоб радость каждый миг тебе дарил,
Желаю, чтоб всегда ты улыбался!

Пускай всегда сбываются мечты,
Здоровья тебе крепкого желаю,
Удачи, ясных дней и доброты,
Чтоб жизнь твоя была подобна раю!

Доброе поздравление с днем ангела Кириллу в прозе

***

Кирилл, я поздравляю тебя и в этот чудесный день хочу пожелать здоровья, силы, удачи, любви, славы, успеха, радости, вдохновения, креатива, настойчивости, уверенности, материального достатка и достатка положительных эмоций! Будь счастлив, Кирилл, и во всём великолепен.

Прикольное поздравление с днем ангела Кириллу в смс

***

С днем рождения, Кирилл,
Пусть ты будешь полон сил,
Чтоб здоровья был вагон
И уюта полный дом,
Чтобы осенью, зимой,
Летом красным и весной,
Днем или под светом звезд
Ты счастливым был до слез.

С днем ангела
С днем ангела
Фото: Pixabay

Короткие смс поздравления с именинами Марии

***

Имя сказочной царевны,
Умницы-красавицы,
Гордо носит наша Маша,
Всем на свете нравится.

Пусть сияет ярко солнце
Над твоею головой,
А в прогнозе ожидают
Лишь улыбки и любовь!

Лучшие поздравления Марии с днем ангела в стихах

***

Маша, Машенька, Мария,
Поздравления принимай,
С доброй, ласковой улыбкой
Каждый новый день встречай.

Ангел пусть от бед укроет
Тебя бережно крылом,
Богородица святая
Пусть всегда хранит твой дом.

Вера даст тебе пусть силы,
Свет надежды пусть сияет
И всю жизнь тебя, Мария,
Пусть любовь не покидает.

Красивые поздравления с днем ангела Марии в прозе

***

Милая, очаровательная, прекрасная Мария, от чистого сердца поздравляю тебя и желаю всегда жить, как в сказке, верить в чудо и ощущать счастье в каждом мгновении. Машенька, пусть здоровье тебя никогда не подводит, а хорошее настроение никогда тебя не оставляет.

Ранее мы рассказывали, как назвать мальчика в июне 2019 года.

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