Именины Александра, Кирилла, Марии: лучшие поздравления с днем ангелам
В День ангела Александра, Кирилла, Марии 2019 отправляйте красивые поздравления в стихах и прозе
Сегодня, 22 июня, отмечают свой День ангела Александр, Кирилл и Мария. Если у вас есть такие знакомые, обязательно поздравьте их с именинами и отправьте самые лучшие и добрые пожелания.
Смотрите видео о том, как чувство стиля зависит от знака зодиака:
Александр означает "защитник". Это прирожденный лидер, напористый, целеустремленный и добивающийся своих целей. А еще Александр общительный и жизнерадостный человек, часто душа компании.
Значение имени Кирилл трактуется как "господин". Этот человек любознателен и честолюбив, начитан и образован, самоуверен и часто непредсказуем.
Имя Мария в переводе с древнееврейского означает "любимая". Обладательницы этого имени в полной мере соответствуют такому определению – они добрые, нежные, притягательные и самоотверженные.
В день ангела Александра, Кирилла, Марии мы присоединяемся к самым искренним пожеланиям и предлагаем вам красивые, добрые и прикольные поздравления с именинами в стихах и прозе.
Также 22 июня свой день ангела отмечают Алексей, Иван, Марфа, Фекла. Не забудьте поздравить всех именинников, а самые трогательные и красивые пожелания в прозе и стихах в этот день вы можете прочитать по ссылке.
Короткие смс поздравления с днем ангела Александра
***
Александр, в день чудесный
Я желаю оптимизма,
Пусть обидам и сомненьям
Не найдется места в жизни.
Будь всегда отважным, бодрым,
Жизнерадостным и сильным,
Состоятельным и добрым,
И, конечно же, счастливым!
Добрые поздравления Александру с днем ангела в прозе
***
Александр, поздравляю от души с днем ангела и желаю всегда быть на высшем уровне, постоянно добиваться новых успехов и побед, хранить в сердце верную любовь и крепко дорожить истинной дружбой. Удачи в любых поисках и везения в любых делах.
Прикольные поздравления с днем ангела Александру в стихах
***
Саша, Александр, Саня,
День сегодня не простой,
Мы сегодня отмечаем
Праздник, связанный с тобой.
Пусть, чего желаешь, — будет,
Пусть успех в работе ждет,
Окружают тебя люди,
В ком добро всегда живет.
Ты защитник и мужчина,
Ты силен, смел и умен.
Не зря назван Александром —
Самым лучшим из имен.
Красивое поздравление с днем ангела Кириллу
***
Желаю от души тебе, Кирилл,
Чтоб в океане счастья ты купался,
Чтоб радость каждый миг тебе дарил,
Желаю, чтоб всегда ты улыбался!
Пускай всегда сбываются мечты,
Здоровья тебе крепкого желаю,
Удачи, ясных дней и доброты,
Чтоб жизнь твоя была подобна раю!
Доброе поздравление с днем ангела Кириллу в прозе
***
Кирилл, я поздравляю тебя и в этот чудесный день хочу пожелать здоровья, силы, удачи, любви, славы, успеха, радости, вдохновения, креатива, настойчивости, уверенности, материального достатка и достатка положительных эмоций! Будь счастлив, Кирилл, и во всём великолепен.
Прикольное поздравление с днем ангела Кириллу в смс
***
С днем рождения, Кирилл,
Пусть ты будешь полон сил,
Чтоб здоровья был вагон
И уюта полный дом,
Чтобы осенью, зимой,
Летом красным и весной,
Днем или под светом звезд
Ты счастливым был до слез.
Короткие смс поздравления с именинами Марии
***
Имя сказочной царевны,
Умницы-красавицы,
Гордо носит наша Маша,
Всем на свете нравится.
Пусть сияет ярко солнце
Над твоею головой,
А в прогнозе ожидают
Лишь улыбки и любовь!
Лучшие поздравления Марии с днем ангела в стихах
***
Маша, Машенька, Мария,
Поздравления принимай,
С доброй, ласковой улыбкой
Каждый новый день встречай.
Ангел пусть от бед укроет
Тебя бережно крылом,
Богородица святая
Пусть всегда хранит твой дом.
Вера даст тебе пусть силы,
Свет надежды пусть сияет
И всю жизнь тебя, Мария,
Пусть любовь не покидает.
Красивые поздравления с днем ангела Марии в прозе
***
Милая, очаровательная, прекрасная Мария, от чистого сердца поздравляю тебя и желаю всегда жить, как в сказке, верить в чудо и ощущать счастье в каждом мгновении. Машенька, пусть здоровье тебя никогда не подводит, а хорошее настроение никогда тебя не оставляет.
Ранее мы рассказывали, как назвать мальчика в июне 2019 года.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram