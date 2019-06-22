Именины Александра, Кирилла, Марии: лучшие поздравления с днем ангелам

В День ангела Александра, Кирилла, Марии 2019 отправляйте красивые поздравления в стихах и прозе

С днем ангела Фото: Pixabay

Сегодня, 22 июня, отмечают свой День ангела Александр, Кирилл и Мария. Если у вас есть такие знакомые, обязательно поздравьте их с именинами и отправьте самые лучшие и добрые пожелания.

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Александр означает "защитник". Это прирожденный лидер, напористый, целеустремленный и добивающийся своих целей. А еще Александр общительный и жизнерадостный человек, часто душа компании.

Значение имени Кирилл трактуется как "господин". Этот человек любознателен и честолюбив, начитан и образован, самоуверен и часто непредсказуем.

Имя Мария в переводе с древнееврейского означает "любимая". Обладательницы этого имени в полной мере соответствуют такому определению – они добрые, нежные, притягательные и самоотверженные.

В день ангела Александра, Кирилла, Марии мы присоединяемся к самым искренним пожеланиям и предлагаем вам красивые, добрые и прикольные поздравления с именинами в стихах и прозе.

С днем ангела Фото: Pixabay

Также 22 июня свой день ангела отмечают Алексей, Иван, Марфа, Фекла. Не забудьте поздравить всех именинников, а самые трогательные и красивые пожелания в прозе и стихах в этот день вы можете прочитать по ссылке.

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Короткие смс поздравления с днем ангела Александра

***

Александр, в день чудесный

Я желаю оптимизма,

Пусть обидам и сомненьям

Не найдется места в жизни.



Будь всегда отважным, бодрым,

Жизнерадостным и сильным,

Состоятельным и добрым,

И, конечно же, счастливым!

Добрые поздравления Александру с днем ангела в прозе

***

Александр, поздравляю от души с днем ангела и желаю всегда быть на высшем уровне, постоянно добиваться новых успехов и побед, хранить в сердце верную любовь и крепко дорожить истинной дружбой. Удачи в любых поисках и везения в любых делах.

Прикольные поздравления с днем ангела Александру в стихах

***

Саша, Александр, Саня,

День сегодня не простой,

Мы сегодня отмечаем

Праздник, связанный с тобой.



Пусть, чего желаешь, — будет,

Пусть успех в работе ждет,

Окружают тебя люди,

В ком добро всегда живет.



Ты защитник и мужчина,

Ты силен, смел и умен.

Не зря назван Александром —

Самым лучшим из имен.

С днем ангела Фото: Pixabay

Красивое поздравление с днем ангела Кириллу

***

Желаю от души тебе, Кирилл,

Чтоб в океане счастья ты купался,

Чтоб радость каждый миг тебе дарил,

Желаю, чтоб всегда ты улыбался!



Пускай всегда сбываются мечты,

Здоровья тебе крепкого желаю,

Удачи, ясных дней и доброты,

Чтоб жизнь твоя была подобна раю!

Доброе поздравление с днем ангела Кириллу в прозе

***

Кирилл, я поздравляю тебя и в этот чудесный день хочу пожелать здоровья, силы, удачи, любви, славы, успеха, радости, вдохновения, креатива, настойчивости, уверенности, материального достатка и достатка положительных эмоций! Будь счастлив, Кирилл, и во всём великолепен.

Прикольное поздравление с днем ангела Кириллу в смс

***

С днем рождения, Кирилл,

Пусть ты будешь полон сил,

Чтоб здоровья был вагон

И уюта полный дом,

Чтобы осенью, зимой,

Летом красным и весной,

Днем или под светом звезд

Ты счастливым был до слез.

С днем ангела Фото: Pixabay

Короткие смс поздравления с именинами Марии

***

Имя сказочной царевны,

Умницы-красавицы,

Гордо носит наша Маша,

Всем на свете нравится.



Пусть сияет ярко солнце

Над твоею головой,

А в прогнозе ожидают

Лишь улыбки и любовь!

Лучшие поздравления Марии с днем ангела в стихах

***

Маша, Машенька, Мария,

Поздравления принимай,

С доброй, ласковой улыбкой

Каждый новый день встречай.



Ангел пусть от бед укроет

Тебя бережно крылом,

Богородица святая

Пусть всегда хранит твой дом.



Вера даст тебе пусть силы,

Свет надежды пусть сияет

И всю жизнь тебя, Мария,

Пусть любовь не покидает.

Красивые поздравления с днем ангела Марии в прозе

***

Милая, очаровательная, прекрасная Мария, от чистого сердца поздравляю тебя и желаю всегда жить, как в сказке, верить в чудо и ощущать счастье в каждом мгновении. Машенька, пусть здоровье тебя никогда не подводит, а хорошее настроение никогда тебя не оставляет.

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