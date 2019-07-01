Именины Александра, Василия, Виктора: поздравления с днем ангела

В День ангела Александра, Василия, Виктора 2019 отправляйте красивые поздравления в стихах и прозе

С Днем ангела! Фото: Pixabay

Сегодня, 1 июля, отмечают свой День ангела Александр, Василий и Виктор. Не забудьте поздравить своих друзей и знакомых с такими именами и отправьте им самые лучшие и душевные пожелания с днем ангела.

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Александр означает "защитник". Это прирожденный лидер, напористый, целеустремленный и добивающийся своих целей. А еще Александр общительный и жизнерадостный человек, часто душа компании.

ИмяВасилий переводится как "царственный". Его обладатели – люди властные, активные, не боящиеся трудностей и при этом они бескорыстные и внимательные, с развитым чувством долга и справедливости.

Общеизвестно, что Виктор – означает "победитель". Мужчина с таким именем хозяйственный, но часто импульсивный, а потому не способный завершить начатое дело.

В день ангела Александра, Василия и Виктора мы присоединяемся к самым лучшим пожеланиям и предлагаем вам красивые, душевные и прикольные поздравления с именинами в стихах и прозе.

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Короткие смс поздравления с именинами Александра

***

Александр, в день чудесный

Я желаю оптимизма,

Пусть обидам и сомненьям

Не найдется места в жизни.



Будь всегда отважным, бодрым,

Жизнерадостным и сильным,

Состоятельным и добрым,

И, конечно же, счастливым!

Добрые поздравления Александру с днем ангела в прозе

***

Александр, поздравляю от души с днем ангела и желаю всегда быть на высшем уровне, постоянно добиваться новых успехов и побед, хранить в сердце верную любовь и крепко дорожить истинной дружбой. Удачи в любых поисках и везения в любых делах.

С Днем ангела! Фото: Pixabay

Прикольные поздравления с днем ангела Александру в стихах

***

Саша, Александр, Саня,

День сегодня не простой,

Мы сегодня отмечаем

Праздник, связанный с тобой.



Пусть, чего желаешь, — будет,

Пусть успех в работе ждет,

Окружают тебя люди,

В ком добро всегда живет.



Ты защитник и мужчина,

Ты силен, смел и умен.

Не зря назван Александром —

Самым лучшим из имен.

Смс поздравления с днем ангела Василия

***

Вася, именины наступили,

Что тебе они преподнесут?

Близкие всегда тебя любили,

Так пускай и дальше любят, ждут.

Пусть тебе везет в делах серьезных,

В несерьезных – тоже повезет,

Ты стремись всегда к вершинам звездным,

Счастье пусть за горизонтом ждет.

Короткие поздравления с именинами Василия в прозе

***

Дорогой Василий, да будет тебе известно, что твое великое имя имеет значение "царь".А потому желаю тебе быть всегда царем в своей жизни, карьере и отношениях. Пусть все складывается воистину по-царски, а удача не обходит стороной. С днем ангела тебя, Василий!

С Днем ангела! Фото: Pixabay

Лучшие поздравления Василию с именинами в стихах

***

Дорогой ты наш Василий,

Обнимаем крепко, сильно,

Поздравления прими

В эти праздничные дни.



Счастлив будь, здоров, конечно,

Чтоб любовь была навечно,

Чтоб желания сбылись

И стала радостною жизнь.

Красивые поздравления Виктору с днем ангела в прозе

***

Дорогой Виктор, поздравляю тебя с днем ангела и желаю крепкой силы и мудрой веры, искреннего счастья и светлой удачи, успешной деятельности и великих достижений, отличного настроения и непоколебимого здоровья, доброго благосостояния и всеобщего уважения. С именинами!

Прикольные поздравления с именинами Виктора в стихах

***

Желаю всей душой, Витек,

Чтоб все мечты твои сбылись,

Чтоб в этот радостный денек

Легко все планы удались!



Пусть будет мир в душе твоей,

Пускай же счастье в ней живет!

Желаю только ярких дней,

Чтоб сладкой жизнь была, как мед!

Философские поздравления с именинами Виктора

***

Виктор, я тебе сегодня

Поздравления дарю,

И желаю я просторов

Как по волнам кораблю.



Победителем по жизни

Чтобы был ты навсегда,

Пусть растают все тревоги

И исчезнут без следа.



Ожидают горизонты

Счастья, радости, любви,

Чтобы ты нашел свой берег,

Где живут мечты твои.

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