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Именины Александра, Василия, Виктора: поздравления с днем ангела

В День ангела Александра, Василия, Виктора 2019 отправляйте красивые поздравления в стихах и прозе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:20
С Днем ангела!
С Днем ангела!
Фото: Pixabay

Сегодня, 1 июля, отмечают свой День ангела Александр, Василий и Виктор. Не забудьте поздравить своих друзей и знакомых с такими именами и отправьте им самые лучшие и душевные пожелания с днем ангела.

Смотрите видео о том, как чувство стиля зависит от знака зодиака:

Александр означает "защитник". Это прирожденный лидер, напористый, целеустремленный и добивающийся своих целей. А еще Александр общительный и жизнерадостный человек, часто душа компании.

ИмяВасилий переводится как "царственный". Его обладатели – люди властные, активные, не боящиеся трудностей и при этом они бескорыстные и внимательные, с развитым чувством долга и справедливости.

Общеизвестно, что Виктор – означает "победитель". Мужчина с таким именем хозяйственный, но часто импульсивный, а потому не способный завершить начатое дело.

В день ангела Александра, Василия и Виктора мы присоединяемся к самым лучшим пожеланиям и предлагаем вам красивые, душевные и прикольные поздравления с именинами в стихах и прозе.

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Красивые поздравления с днем ангела в прозе и стихах

Короткие смс поздравления с именинами Александра

***

Александр, в день чудесный
Я желаю оптимизма,
Пусть обидам и сомненьям
Не найдется места в жизни.

Будь всегда отважным, бодрым,
Жизнерадостным и сильным,
Состоятельным и добрым,
И, конечно же, счастливым!

Добрые поздравления Александру с днем ангела в прозе

***

Александр, поздравляю от души с днем ангела и желаю всегда быть на высшем уровне, постоянно добиваться новых успехов и побед, хранить в сердце верную любовь и крепко дорожить истинной дружбой. Удачи в любых поисках и везения в любых делах.

С Днем ангела!
С Днем ангела!
Фото: Pixabay

Прикольные поздравления с днем ангела Александру в стихах

***

Саша, Александр, Саня,
День сегодня не простой,
Мы сегодня отмечаем
Праздник, связанный с тобой.

Пусть, чего желаешь, — будет,
Пусть успех в работе ждет,
Окружают тебя люди,
В ком добро всегда живет.

Ты защитник и мужчина,
Ты силен, смел и умен.
Не зря назван Александром —
Самым лучшим из имен.

Смс поздравления с днем ангела Василия

***

Вася, именины наступили,
Что тебе они преподнесут?
Близкие всегда тебя любили,
Так пускай и дальше любят, ждут.
Пусть тебе везет в делах серьезных,
В несерьезных – тоже повезет,
Ты стремись всегда к вершинам звездным,
Счастье пусть за горизонтом ждет.

Короткие поздравления с именинами Василия в прозе

***

Дорогой Василий, да будет тебе известно, что твое великое имя имеет значение "царь".А потому желаю тебе быть всегда царем в своей жизни, карьере и отношениях. Пусть все складывается воистину по-царски, а удача не обходит стороной. С днем ангела тебя, Василий!

С Днем ангела!
С Днем ангела!
Фото: Pixabay

Лучшие поздравления Василию с именинами в стихах

***

Дорогой ты наш Василий,
Обнимаем крепко, сильно,
Поздравления прими
В эти праздничные дни.

Счастлив будь, здоров, конечно,
Чтоб любовь была навечно,
Чтоб желания сбылись
И стала радостною жизнь.

Красивые поздравления Виктору с днем ангела в прозе

***

Дорогой Виктор, поздравляю тебя с днем ангела и желаю крепкой силы и мудрой веры, искреннего счастья и светлой удачи, успешной деятельности и великих достижений, отличного настроения и непоколебимого здоровья, доброго благосостояния и всеобщего уважения. С именинами!

Прикольные поздравления с именинами Виктора в стихах

***

Желаю всей душой, Витек,
Чтоб все мечты твои сбылись,
Чтоб в этот радостный денек
Легко все планы удались!

Пусть будет мир в душе твоей,
Пускай же счастье в ней живет!
Желаю только ярких дней,
Чтоб сладкой жизнь была, как мед!

Философские поздравления с именинами Виктора

***

Виктор, я тебе сегодня
Поздравления дарю,
И желаю я просторов
Как по волнам кораблю.

Победителем по жизни
Чтобы был ты навсегда,
Пусть растают все тревоги
И исчезнут без следа.

Ожидают горизонты
Счастья, радости, любви,
Чтобы ты нашел свой берег,
Где живут мечты твои.

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