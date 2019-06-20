Именины Алексея, Валентина, Валерии, Зинаиды: поздравления с днем ангела

В День ангела Алексея, Валентина, Валерии, Зинаиды 2019 отправляйте именинникам поздравления в стихах и прозе

С днем ангела Фото: Pixabay

Сегодня, 20 июня, отмечают свой День ангела Алексей, Валентин, Валерия и Зинаида. Если у вас есть друзья и знакомые с такими именами, не забудьте поздравить их с днем ангела и отправить самые добрые и красивые пожелания в этот день.

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Значение имени Алексей трактуется как "защитник" и "божий человек". Людей с таким именем характеризует активность, воля, целеустремленность и рассудительность.

Валентин в переводе с латыни означает "крепкий" и "хваткий". Люди с таким именем легкие в общении, добрые и отзывчивые.

Имя Валерия переводится как "сильная". Это многогранная и разноплановая личность, часто вспыльчивая, но верная и все прощающая.

Интересное значение имеет имя Зинаида – в переводе означающее "Рожденная Зевсом". Это яркая, целеустремленная, умная и серьезная женщина, и при этом романтическая натура.

В день ангела Алексея, Валентина, Валерии и Зинаиды мы присоединяемся к самым искренним пожеланиям и предлагаем вам красивые, добрые и прикольные поздравления с именинами в стихах и прозе.

С Днем ангела! Фото: Pixabay

Также 20 июня свой день ангела отмечают Александр, Антон, Афанасий, Вениамин, Виктор, Владимир, Григорий, Иван, Игнатий, Лев, Мария, Михаил, Николай, Павел, Петр, Степан, Тарас. Не забудьте поздравить всех именинников, а самые добрые и красивые пожелания в прозе и стиха в этот день вы можете прочитать по ссылке.

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Добрые поздравления с именинами Алексея в прозе

***

Дорогой мой Алексей, поздравляю тебя от всей души. Хочу тебе пожелать, чтобы ты по жизни всегда оставался защитником, как предначертано судьбою твоего имени: защитником своих родных, защитником своих идей и своих достижений, своей любви и своего счастья. Будь уверен в себе, безумно счастлив и удачен.

Лучшие поздравления Алексею с именинами в стихах

***

Я желаю тебе счастья,

Верных, преданных друзей,

Чувств глубоких, настоящих,

Поздравляю, Алексей.



Сложиться пускай карьера,

Пусть побед настигнет шквал,

Я желаю в праздник этот,

Чтобы ты не унывал.



Чтобы цели себе ставил,

Не сворачивал с пути,

Верил, что большие взлеты

Ожидают впереди.

С Днем ангела! Фото: Pixabay

Душевные стихи в день ангела Алексея

***

Я поздравляю от души тебя, Алешка,

Пускай душа от радости поет,

И светит солнце яркое в окошко,

И на лице улыбка расцветет!



Желаю, чтоб все планы удавались,

Чтоб шли успешно все твои дела,

Желания заветные сбывались,

И жизнь всегда счастливою была!

Эффектные поздравления Валентину с именинами в прозе

***

Дорогой Валентин, в этот праздничный день я хочу пожелать тебе здоровья и удачи, постоянного роста в карьере и высоких достижений во всех сферах личной жизни, уюта в доме и спокойствия в душе, любви для сердца и гениальных идей для достойных побед. Будь силен, Валентин, и телом, и душой, и характером, и мыслью!

Философские пожелания в День ангела Валентина

***

Валентин, поздравленья тебе

Я с любовью большой отправляю,

Добрых встреч и везенья в судьбе

От души в этот праздник желаю.



Чтоб успех за тобой по пятам

По дорогам любым направлялся,

И чтоб день неизменно всегда

Лишь с улыбки твоей начинался!

С Днем ангела! Фото: Pixabay

День ангела Валентина: прикольные пожелания

***

Валя, Валик, Валентин!

Ты для нас такой один.

Добрый, шумный, озорной,

Самый — самый пробивной.



С юмором всегда на "ты",

Кладезь знаний, доброты.

Пусть что хочешь, все сбылось.

С неудачей только врознь!



Чтобы долларов пол пуда

Вдруг взялись из ниоткуда,

А Канары и Бали

Чтоб дождаться не могли.

Самое красивое поздравление с днем ангела Валерии в стихах

***

Тебе желаю, Лерочка, сейчас,

Чтоб ты, как можно чаще, улыбалась,

Пусть будет виден блеск счастливых глаз,

Чтоб все тебе по жизни удавалось!



Пусть дивно расцветает красота,

Чтоб ты всегда была такой прекрасной,

Душой своей будь вечно молода

И не печалься в жизни понапрасну!

Именины Валерии: лучшие пожелания с днем ангела

***

Валерия, Лерочка, Лера...

Как нежно, красиво звучит.

Пусть будут глаза ваши ярки,

И сердце пускай не болит.



Желаем Валериям счастья

И благ на житейском пути.

Пускай не постигнут ненастья,

Чтоб имя достойно нести!



Пусть Лерочка, Лера, Леруся

Улыбчива будет всегда.

Пускай будет светлой дорога,

Счастливою будет судьба!

Доброе поздравление с именинами Валерии в прозе

***

Прекрасная Валерия, я искренне поздравляю тебя с твоим днем ангела! Пусть тебе всегда улыбается удача, пусть ярко светит солнышко на твоем пути, пусть сердце никогда не плачет, всегда верь только в лучшее, надейся и жди. Будь неподражаема во всем и великолепна.

С Днем ангела! Фото: Pixabay

Добрые поздравления в день ангела Зинаиды в стихах

***

Дорогая Зина, поздравляю!

Жизнь пускай наполнится теплом.

Пусть добро и радость окружают,

Расцветает пусть в достатке дом.



Пусть всегда сбываются мечтанья,

Пусть в любых делах тебе везет.

Не напрасны будут все старанья,

И как роза красота твоя цветет.

Красивые поздравления с днем ангела Зинаиде

Тебе желаю, Зинаида,

Шагать уверенно вперед!

Всегда будь новому открыта,

Дорога к целям пусть ведет!



Пусть будет счастье безграничным,

Любовь – взаимной и прекрасной,

Здоровье – крепким и отличным,

А вот улыбка – вечно ясной!

Нежные поздравления с днем ангела Зинаиде в прозе

Милая Зинаида, я тебя сердечно поздравляю с днем ангела и хочу пожелать ясного неба и яркого солнца, атмосферы счастья и любви, цветущей красоты и искренней доброты, невероятной удачи и постоянного везения.

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