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Именины Ефрема и Марии: поздравления с днем ангела

День ангела Ефрема и Марии 2019: отправляйте именинникам самые красивые поздравления в стихах и прозе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:36
с днем ангела!
с днем ангела!
Фото: Pixabay

День ангела сегодня, 24 июня, празднуют Ефрем и Мария. Не забудьте поздравить знакомых и друзей с такими именами и адресовать им самые искренние, добрые и красивые поздравления с именинами.

Смотрите видео о том, как чувство стиля зависит от знака зодиака:

Такое редкое имя Ефрем в переводе означает "плодовитый". Мужчина с таким именем покладист, ответственен и немного замкнут, что многими воспринимается как сдержанность

Имя Мария в переводе с древнееврейского означает "любимая". Обладательницы этого имени в полной мере соответствуют такому определению – они добрые, нежные, притягательные и самоотверженные.

В день ангела Ефрема и Марии мы присоединяемся к добрым и красивым пожеланиям и предлагаем вам самые лучшие поздравления с Днем ангела в стихах и прозе.

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Лучшие поздравления Ефрему с днем ангела в стихах

***

Ефрем! Тебе немало лет!
Как будто их бывает мало.
Оставил в жизни славный след
И смотришь иногда устало...

На дом, друзей, любовь и жизнь.
Но духом ты, Ефрем, не падай.
За это пьем, родной! Держись:
Друзей своих люби и радуй!

Добра тебе и близким всем
И счастья до скончанья лет.
Мы любим так тебя, Ефрем,
Что слов таких на свете нет!

С Днем ангела!
С Днем ангела!
Фото: Pixabay

Прикольные пожелания в День ангела Ефрема в прозе

***

Поздравляю тебя с днем ангела, дорогой Ефрем, и хочу пожелать всегда смотреть вперед с уверенностью в успехе, оглядываться назад с улыбкой от веселых воспоминаний, с каждым днем наслаждаться счастливым настоящим. Ефрем, пусть энтузиазма хватает на все дела, пусть душа к мечте несется на всех парах!

Именины Ефрема: короткие смс пожелания в День ангела

***

В делах и мыслях плодовит,
Ефрем почти всегда "в ударе",
Смекалист и мастеровит,
Легко он радость людям дарит.

Ефрем, и впредь дерзай, твори,
Добра ведь не бывает много.
И Господа благодари
За то, что ты не одинокий!

С Днем ангела!
С Днем ангела!
Фото: Pixabay

Красивые поздравления с именинами Марии в прозе

***

Дорогая Машенька, пусть жизнь твоя полна будет чудесных и ярких мгновений, пусть судьба твоя подарит тебе счастье и любовь. Поздравляю тебя и искренне желаю беречь самое дорогое и добиваться самого важного.

Лучшие поздравления Марии с именинами в стихах

***

Машенька, хочу тебе сказать,
Что ты должна всегда счастливой быть,
Свои мечты в реальность воплощать!
Тебе желаю быть любимой и любить!

Пусть будет много красочных мгновений
И радость пусть накроет с головой!
Желаю тебе новых достижений,
Любовь пускай всегда будет с тобой!

С Днем ангела!
С Днем ангела!
Фото: Pixabay

Короткие смс поздравления с именинами Марии

***

Имя сказочной царевны,
Умницы-красавицы,
Гордо носит наша Маша,
Всем на свете нравится.

Пусть сияет ярко солнце
Над твоею головой,
А в прогнозе ожидают
Лишь улыбки и любовь!

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