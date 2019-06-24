Именины Ефрема и Марии: поздравления с днем ангела

День ангела Ефрема и Марии 2019: отправляйте именинникам самые красивые поздравления в стихах и прозе

с днем ангела! Фото: Pixabay

День ангела сегодня, 24 июня, празднуют Ефрем и Мария. Не забудьте поздравить знакомых и друзей с такими именами и адресовать им самые искренние, добрые и красивые поздравления с именинами.

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Такое редкое имя Ефрем в переводе означает "плодовитый". Мужчина с таким именем покладист, ответственен и немного замкнут, что многими воспринимается как сдержанность

Имя Мария в переводе с древнееврейского означает "любимая". Обладательницы этого имени в полной мере соответствуют такому определению – они добрые, нежные, притягательные и самоотверженные.

В день ангела Ефрема и Марии мы присоединяемся к добрым и красивым пожеланиям и предлагаем вам самые лучшие поздравления с Днем ангела в стихах и прозе.

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Лучшие поздравления Ефрему с днем ангела в стихах

***

Ефрем! Тебе немало лет!

Как будто их бывает мало.

Оставил в жизни славный след

И смотришь иногда устало...

На дом, друзей, любовь и жизнь.

Но духом ты, Ефрем, не падай.

За это пьем, родной! Держись:

Друзей своих люби и радуй!

Добра тебе и близким всем

И счастья до скончанья лет.

Мы любим так тебя, Ефрем,

Что слов таких на свете нет!

С Днем ангела! Фото: Pixabay

Прикольные пожелания в День ангела Ефрема в прозе

***

Поздравляю тебя с днем ангела, дорогой Ефрем, и хочу пожелать всегда смотреть вперед с уверенностью в успехе, оглядываться назад с улыбкой от веселых воспоминаний, с каждым днем наслаждаться счастливым настоящим. Ефрем, пусть энтузиазма хватает на все дела, пусть душа к мечте несется на всех парах!

Именины Ефрема: короткие смс пожелания в День ангела

***

В делах и мыслях плодовит,

Ефрем почти всегда "в ударе",

Смекалист и мастеровит,

Легко он радость людям дарит.

Ефрем, и впредь дерзай, твори,

Добра ведь не бывает много.

И Господа благодари

За то, что ты не одинокий!

С Днем ангела! Фото: Pixabay

Красивые поздравления с именинами Марии в прозе

***

Дорогая Машенька, пусть жизнь твоя полна будет чудесных и ярких мгновений, пусть судьба твоя подарит тебе счастье и любовь. Поздравляю тебя и искренне желаю беречь самое дорогое и добиваться самого важного.

Лучшие поздравления Марии с именинами в стихах

***

Машенька, хочу тебе сказать,

Что ты должна всегда счастливой быть,

Свои мечты в реальность воплощать!

Тебе желаю быть любимой и любить!



Пусть будет много красочных мгновений

И радость пусть накроет с головой!

Желаю тебе новых достижений,

Любовь пускай всегда будет с тобой!

С Днем ангела! Фото: Pixabay

Короткие смс поздравления с именинами Марии

***

Имя сказочной царевны,

Умницы-красавицы,

Гордо носит наша Маша,

Всем на свете нравится.



Пусть сияет ярко солнце

Над твоею головой,

А в прогнозе ожидают

Лишь улыбки и любовь!

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