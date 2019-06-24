Именины Ефрема и Марии: поздравления с днем ангела
День ангела Ефрема и Марии 2019: отправляйте именинникам самые красивые поздравления в стихах и прозе
День ангела сегодня, 24 июня, празднуют Ефрем и Мария. Не забудьте поздравить знакомых и друзей с такими именами и адресовать им самые искренние, добрые и красивые поздравления с именинами.
Смотрите видео о том, как чувство стиля зависит от знака зодиака:
Такое редкое имя Ефрем в переводе означает "плодовитый". Мужчина с таким именем покладист, ответственен и немного замкнут, что многими воспринимается как сдержанность
Имя Мария в переводе с древнееврейского означает "любимая". Обладательницы этого имени в полной мере соответствуют такому определению – они добрые, нежные, притягательные и самоотверженные.
В день ангела Ефрема и Марии мы присоединяемся к добрым и красивым пожеланиям и предлагаем вам самые лучшие поздравления с Днем ангела в стихах и прозе.
Лучшие поздравления Ефрему с днем ангела в стихах
***
Ефрем! Тебе немало лет!
Как будто их бывает мало.
Оставил в жизни славный след
И смотришь иногда устало...
На дом, друзей, любовь и жизнь.
Но духом ты, Ефрем, не падай.
За это пьем, родной! Держись:
Друзей своих люби и радуй!
Добра тебе и близким всем
И счастья до скончанья лет.
Мы любим так тебя, Ефрем,
Что слов таких на свете нет!
Прикольные пожелания в День ангела Ефрема в прозе
***
Поздравляю тебя с днем ангела, дорогой Ефрем, и хочу пожелать всегда смотреть вперед с уверенностью в успехе, оглядываться назад с улыбкой от веселых воспоминаний, с каждым днем наслаждаться счастливым настоящим. Ефрем, пусть энтузиазма хватает на все дела, пусть душа к мечте несется на всех парах!
Именины Ефрема: короткие смс пожелания в День ангела
***
В делах и мыслях плодовит,
Ефрем почти всегда "в ударе",
Смекалист и мастеровит,
Легко он радость людям дарит.
Ефрем, и впредь дерзай, твори,
Добра ведь не бывает много.
И Господа благодари
За то, что ты не одинокий!
Красивые поздравления с именинами Марии в прозе
***
Дорогая Машенька, пусть жизнь твоя полна будет чудесных и ярких мгновений, пусть судьба твоя подарит тебе счастье и любовь. Поздравляю тебя и искренне желаю беречь самое дорогое и добиваться самого важного.
Лучшие поздравления Марии с именинами в стихах
***
Машенька, хочу тебе сказать,
Что ты должна всегда счастливой быть,
Свои мечты в реальность воплощать!
Тебе желаю быть любимой и любить!
Пусть будет много красочных мгновений
И радость пусть накроет с головой!
Желаю тебе новых достижений,
Любовь пускай всегда будет с тобой!
Короткие смс поздравления с именинами Марии
***
Имя сказочной царевны,
Умницы-красавицы,
Гордо носит наша Маша,
Всем на свете нравится.
Пусть сияет ярко солнце
Над твоею головой,
А в прогнозе ожидают
Лишь улыбки и любовь!
Ранее мы рассказывали, как назвать девочку в июне 2019 года.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram