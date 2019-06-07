Именины Елены, Ивана и Федора: добрые поздравления с днем ангела

В День ангела Елены, Ивана и Федора 2019 отправляйте позитивные поздравления в стихах и прозе

День ангела Фото: Pixabay

День ангела сегодня, 7 июня, празднуют Елена, Иван и Федор. Не забудьте поздравить с именинами всех друзей с этими именами и отправить самые классные, теплые, добрые и красивые поздравления с Днем ангела.

Смотрите видео о том, как мексиканец пригласил на именины дочери миллион человек:

Имя Елена греческого происхождения. Его перевод означает Избранная, Светлая, Сияющая, Солнечная, Огненная – вот как много ярких и красивых у него значений у имени Елена. Елены – женщины жизнерадостные, увлеченные, всем интересующиеся, светлые и часто доверчивые.

Иван переводится как "милость божья". Иваны отличается своей многогранностью, жизнерадостностью, отзывчивостью и непредсказуемостью. У людей с этим именем много друзей, интересных дел и талантов.

Значение имени Федор также имеет отношение к Богу и переводится как "дар Божий". Федор – человек целеустремленный, несколько отрешенный и замкнутый, заботлиый и прекрасный семьянин.

В день ангела Елены, Ивана и Федора мы присоединяемся к наилучшим пожеланиям и предлагаем вам красивые, добрые и радостные поздравления с именинами в стихах и прозе.

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Короткие смс поздравления с именинами Елены

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С днем ангела, Елена,

Счастливой самой будь,

Пусть силы всей Вселенной

Помогут чем-нибудь:



Подарят вдохновение,

Здоровье принесут,

Пусть каждое мгновение

Тебя успехи ждут!

Милые пожелания в День ангела Елены в прозе

***

С Днем ангела, милая Елена. Ты и сама похожа на ангела – самого нежного, доброго, искреннего, очаровательного и ласкового. Желаю тебе никогда не сбиваться с пути и всегда оставаться по-настоящему счастливой. Леночка, будь любима и желанна, пусть каждый день дарит праздник души и радость.

С Днем ангела! Фото: Pixabay

Лучшие поздравления Елене с днем ангела в стихах

***

С днем ангела, Елена.

Пусть добрые лучи

В твоих глазах сияют,

Как отблески свечи.

Раскроет ангел крылья,

Собою защитит

От тяжести раздумий,

От грусти и обид.



Он снежным опереньем

Укроет, исцелит.

И тихим нежным голосом

Тебя приободрит.

Философские пожелания в День ангела Елене в прозе

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Леночка, поздравляем тебя с днем ангела! Желаем, чтобы ты достигла гармонии и полного умиротворения. Чтобы была счастлива, красива, проницательна, добра, окружена заботой и вниманием. Пусть каждый день приносит тебе радость и любовь. Будь здорова и всегда готова к приятным сюрпризам!

Прикольные поздравления с именинами Ивана в прозе

***

Милый Иван, от всей души поздравляю с именинами и желаю тебе всегда быть удалым молодцом, как в сказке! Пусть в этот день судьба напомнит, что удача на твоей стороне, пусть всегда для тебя открыты будут все дороги к большому успеху. Ваня, будь здоров, крепок, бодр, силен, умен, красив, любим и в целом безупречен.

Короткие смс поздравления с именинами Ивана

***

Кладезь ты добра и силы,

Оптимизма ты вулкан,

Водопад из креатива,

В общем, классный ты, Иван.

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Эффектные поздравления Ивану с именинами

***

Принимай поздравленья, Иван!

Будь всегда на волне позитива,

Пусть развеется скуки туман,

Будь уверенным, смелым, красивым!



Победи сто невзгод, сто дорог,

Сто вершин покори, не робея,

Чтоб легко подытожить ты смог:

Я такой! Я смогу! Я сумею!

С Днем ангела Фото: Pixabay

Лучшие поздравления Федору с днем ангела в стихах

***

Поздравляю тебя, Федор,

С праздником сегодня,

Пусть добром и счастьем будет

Этот день наполнен.



Я желаю, чтобы к цели

Шел ты сквозь преграды,

Пусть любовь с тобой идет

Всегда по жизни рядом.



Каждый день, чтоб приносил

Радость и удачу,

Чтобы все твои дороги,

Вели навстречу счастью.

Прикольные поздравления с днем ангела Федора в стихах

***

Федор — значит божий дар.

И в руках его пожар.

Ловко спорятся дела.

Все он может, без труда.



А хозяйственный какой!

Нужен, срочно, всем такой.

Пусть успех во всем прибудет

И достаток не забудет.

Добрые поздравления с днем ангела Федора в прозе

***

Поздравляю, Федор, и от души желаю тебе счастливой долгой жизни без переживаний и падений, без разочарований и потерь. Пусть у тебя, Федя, дела всегда идут, как по маслу, пусть с каждым днем твоя жизнь превращается в праздник успеха, славы, радости, любви и дружбы. Всех благ тебе, Федор, здоровья и удачи!

Короткие смс поздравления с днем ангела Федора

***

Наш Федор уважаемый,

Ты друг наш дорогой,

Спешим тебя поздравить мы

Сегодня в праздник твой!



Мы пожелаем от души

Тебе счастливых дней,

Ты с каждым мигом становись

Немножечко мудрей.

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