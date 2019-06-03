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Именины Елены: поздравления с днем ангела

В День ангела Елены 2019 отправляйте лучшие поздравления в стихах и прозе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:39
С днем ангела
С днем ангела
Фото: Pixabay

Все Елены, Леночки, Аленушки, Ленуси и Еленушки сегодня, 3 июня, отмечают День ангела и получают в свой адрес самые теплые красивые и радостные поздравления с именинами.

Смотрите видео о том, как мексиканец пригласил на именины дочери миллион человек:

Свои именины Елена по церковному календарю отмечает несколько раз в год, и все они приурочены к памятным датам, связанным со святыми и мучениками.

Имя Елена греческого происхождения. Его перевод неоднозначен, скорее всего, означает Избранная, светлая, сияющая, солнечная, огненная – вот как много ярких и красивых значений у имени Елена.

Все Елены – женщины жизнерадостные, увлеченные, всем интересующиеся, светлые и часто доверчивые. У обладательниц этого имени очень развито чувство верности и справедливости.

В день ангела Елены мы присоединяемся к наилучшим пожеланиям и предлагаем вам красивые, добрые и радостные поздравления с именинами в стихах и прозе.

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Красивые поздравления с именинами Елены в прозе

***

С Днем ангела, прекрасная Елена. Пусть твой хранитель бережет тебя от бед и хворей, пусть у твоего ангела будут невероятно большие крылья, которые всегда укроют тебя от зависти и печали. Желаю тебе, Леночка, всегда оставаться сильной, волевой, смелой, доброй, воодушевленной, искренней, любящей, любимой и достойной счастья!

Красивые поздравления с именинами Елены
Красивые поздравления с именинами Елены
Фото: Pixabay

Короткие смс поздравления с именинами Елены

***

С днем ангела, Елена,
Счастливой самой будь,
Пусть силы всей Вселенной
Помогут чем-нибудь:

Подарят вдохновение,
Здоровье принесут,
Пусть каждое мгновение
Тебя успехи ждут!

Милые пожелания в День ангела Елены в стихах

***

С Днем ангела, милая Елена. Ты и сама похожа на ангела – самого нежного, доброго, искреннего, очаровательного и ласкового. Желаю тебе никогда не сбиваться с пути и всегда оставаться по-настоящему счастливой. Леночка, будь любима и желанна, пусть каждый день дарит праздник души и радость.

Лучшие поздравления Елене с днем ангела в стихах

***

С днем ангела, Елена.
Пусть добрые лучи
В твоих глазах сияют,
Как отблески свечи.

Раскроет ангел крылья,
Собою защитит
От тяжести раздумий,
От грусти и обид.

Он снежным опереньем
Укроет, исцелит.
И тихим нежным голосом
Тебя приободрит.

Лучшие поздравления Елене с днем ангела
Лучшие поздравления Елене с днем ангела
Фото: Pixabay

Именины Елены: добрые пожелания в День ангела

***

У Леночки сегодня именины,
День ангела – еще так говорят.
Будь доброй, справедливой, милой,
И, ангел, наблюдая, будет рад.

Пусть станет меньше необдуманных решений,
И больше бескорыстных, добрых дел.
Жизнь состоит из тысячи мгновений,
Увидеть все твой ангел захотел.

Ему под силу важное заметить,
Ответы ненароком подсказать.
И мне приятно от души и сердца
Тебя с днем ангела сегодня поздравлять.

Философские пожелания в День ангела Елене в прозе

***

Елена, поздравляем тебя с днем ангела! Желаем, чтобы ты достигла гармонии и полного умиротворения. Чтобы была счастлива, красива, проницательна, добра, окружена заботой и вниманием. Пусть каждый день приносит тебе радость и любовь. Будь здорова и всегда готова к приятным сюрпризам!

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