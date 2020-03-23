Именины Галины: поздравления с днем ангела в стихах и прозе
В день ангела Галины отправляйте именинницам красивые поздравления в прозе и стихах
Сегодня, 23 марта, свой день ангела отмечают все женщины по имени Галина в честь мученицы Галины Коринфской, память о которой православная церковь чтит в этот день.
Имя Галина в переводе с греческого означает "кроткая" или "тихая". Женщина с таким именем чаще всего полностью соответствует данной ей характеристике тихой, скромной, миролюбивой женщине. Галина эффектна, разумна, обладает хорошим вкусом, не лишена расчетливости и может просчитать свои действия на несколько шагов вперед.
В день ангела Галины обязательно поздравьте друзей и знакомых с таким мелодичным и нежным именем и отправьте им самые лучшие, красивые, трогательные и добрые поздравления с именинами.
Именины Галины: красивые пожелания в день ангела
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С праздником тебя, Галина,
Будь прекрасной и любимой,
Оставайся ты такой,
Доброй, милой и простой!
Пусть все сложатся дела,
Как захочешь ты сама,
Оптимизма и задора,
И веселого настроя.
Чтоб на личном фронте было,
Как в сериале, все красиво,
Чтоб любовь твоя цвела,
Окрыляла, в путь вела!
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Прикольные поздравления в день Галины имениннице
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Галина, Галя, Галочка, Галчонок,
Тебе, родная, имя так к лицу.
Ведь Галя вся такая заводная.
Всё, что с тобой, — и к месту, и к дворцу!
Живи на радость всем, себе на счастье,
Встречай с улыбкой каждый новый день.
Дари надежду, верность, свет и радость,
Гони печали и тревоги злую тень!
Добрые поздравления с днем ангела Галине своими словами
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Галина, поздравляю с днем ангела! Желаю никогда не унывать, зажигать и веселиться, придумывать что-то интересное и новое, иметь успех в своих делах, двигаться в нужном направлении и оправдывать свои стремления, реализовывать свои мечты и быть всегда любимой и счастливой!
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Эффектные поздравления Гале с именинами в стихах
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От всей души тебе желаю, Галя,
Большого счастья, искренней любви!
Чтобы глаза твои всегда сияли,
Восторг и комплименты ты лови!
Здоровья, много сил тебе, успеха,
Очарования и добрых слов,
Друзей побольше верных, море смеха,
Подарков и без повода цветов!
Веселые поздравления Галине с днем ангела в стихах
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Галюся! Галочка! Галина!
Сладка, как ягода малина,
Красива, чувственна, мила,
Великолепна и проста!
Желаем быть всегда такою –
Желанной, милой, дорогою,
Такой же искренней и дивной,
И, в своем роде, эксклюзивной!
Нежные пожелания в День ангела Галины в прозе
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Прекрасную женщину, нежную и трогательную Галину поздравляю с днем ангела. Пожелать хочу тебе неизменного успеха, признания в жизни, искренней любви, светлой радости, отличного здоровья и веселья с друзьями.
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