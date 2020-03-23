Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Именины Галины: поздравления с днем ангела в стихах и прозе

В день ангела Галины отправляйте именинницам красивые поздравления в прозе и стихах

Ольга Козачок
Сегодня, 12:09

Сегодня, 23 марта, свой день ангела отмечают все женщины по имени Галина в честь мученицы Галины Коринфской, память о которой православная церковь чтит в этот день.

С днем ангела!
С днем ангела!
Фото: Pexels

Имя Галина в переводе с греческого означает "кроткая" или "тихая". Женщина с таким именем чаще всего полностью соответствует данной ей характеристике тихой, скромной, миролюбивой женщине. Галина эффектна, разумна, обладает хорошим вкусом, не лишена расчетливости и может просчитать свои действия на несколько шагов вперед.

В день ангела Галины обязательно поздравьте друзей и знакомых с таким мелодичным и нежным именем и отправьте им самые лучшие, красивые, трогательные и добрые поздравления с именинами.

Читайте также:
Именины в марте-2020: у кого и когда отмечается день ангела

Именины Галины: красивые пожелания в день ангела

***

С праздником тебя, Галина,
Будь прекрасной и любимой,
Оставайся ты такой,
Доброй, милой и простой!

Пусть все сложатся дела,
Как захочешь ты сама,
Оптимизма и задора,
И веселого настроя.

Чтоб на личном фронте было,
Как в сериале, все красиво,
Чтоб любовь твоя цвела,
Окрыляла, в путь вела!

Смотрите видео о том, как чувство стиля зависит от знака зодиака:

Прикольные поздравления в день Галины имениннице

***

Галина, Галя, Галочка, Галчонок,
Тебе, родная, имя так к лицу.
Ведь Галя вся такая заводная.
Всё, что с тобой, — и к месту, и к дворцу!

Живи на радость всем, себе на счастье,
Встречай с улыбкой каждый новый день.
Дари надежду, верность, свет и радость,
Гони печали и тревоги злую тень!

С Днем ангела!
С Днем ангела!
Фото: Pixabay

Добрые поздравления с днем ангела Галине своими словами

***

Галина, поздравляю с днем ангела! Желаю никогда не унывать, зажигать и веселиться, придумывать что-то интересное и новое, иметь успех в своих делах, двигаться в нужном направлении и оправдывать свои стремления, реализовывать свои мечты и быть всегда любимой и счастливой!

Читайте также:
Красивые поздравления с днем ангела в прозе и стихах

Эффектные поздравления Гале с именинами в стихах

***

От всей души тебе желаю, Галя,
Большого счастья, искренней любви!
Чтобы глаза твои всегда сияли,
Восторг и комплименты ты лови!

Здоровья, много сил тебе, успеха,
Очарования и добрых слов,
Друзей побольше верных, море смеха,
Подарков и без повода цветов!

С Днем ангела!
С Днем ангела!
Фото: Pixabay

Веселые поздравления Галине с днем ангела в стихах

***

Галюся! Галочка! Галина!
Сладка, как ягода малина,
Красива, чувственна, мила,
Великолепна и проста!

Желаем быть всегда такою –
Желанной, милой, дорогою,
Такой же искренней и дивной,
И, в своем роде, эксклюзивной!

С днем ангела!
С днем ангела!
Фото: Pixabay

Нежные пожелания в День ангела Галины в прозе

***

Прекрасную женщину, нежную и трогательную Галину поздравляю с днем ангела. Пожелать хочу тебе неизменного успеха, признания в жизни, искренней любви, светлой радости, отличного здоровья и веселья с друзьями.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в марте 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Как назвать девочку в апреле 2020 года: лучшие женские имена Лина Костенко празднует 90-летие: красивые стихи и цитаты украинской поэтессы SMS любимому: милые, нежные, прикольные тексты, картинки и стихи Лучшие поздравления с юбилеем: открытки, стихи и пожелания
именины стихи поздравления картинки день ангела
Реклама

Новости партнеров

Дикусар о браке и болезненном расставании с Шоптенко
Дикусар о браке и болезненном расставании с Шоптенко
Намазка из селедки: замена маслу и закуска сразу
Намазка из селедки: замена маслу и закуска сразу
Щоб це дерево приносило гроші, його треба правильно поставити
Щоб це дерево приносило гроші, його треба правильно поставити
Едим киви каждый день: уже через 2 недели тело меняется
Едим киви каждый день: уже через 2 недели тело меняется

Популярные статьи

Сегодня, 11:32Fun

Покупка бутылки воды обогатила мужчину до конца жизни

Сегодня, 10:16Fun

"Бросьте эту вредную привычку": подхватившая коронавирус женщина из реанимации обратилась к людям

Вчера, 12:10Food

Классический рецепт кексов в формочках

Вчера, 11:27Fun

Праздник 40 святых: традиции и ритуалы

Вчера, 08:45Events

40 святых 2020: приметы, история и значение праздника

21 мартаFood

Как варить кофе в турке правильно: секреты приготовления бодрящего напитка

21 мартаFun

Праздник 40 святых: что нельзя делать, приметы, обычаи и традиции

20 мартаFood

Солянка сборная мясная по-домашнему: простой рецепт

20 мартаWellness

Неожиданные симптомы коронавируса: о чем рассказывают выздоровевшие

20 мартаПсихология

Когда Украина справится с коронавирусом: ответ экстрасенса и астролога

20 мартаWellness

Как правильно носить маски: 5 важных советов

20 мартаFun

157-летний пароход после крушения природа превратила в остров: невероятное видео

20 мартаТехно

Несчастье помогло: как коронавирус спасает планету

20 мартаFun

Родительские субботы 2020: календарь поминальных дней на весь год

20 мартаПсихология

Как сохранить счастливые отношения в семье: ТОП-5 правил от Андрея Бурима

20 мартаWellness

Коронавирус: что чувствует инфицированный человек в первые дни после заражения

Новости партнеров

10 фантастически красивых актрис прошлого
10 фантастически красивых актрис прошлого
Как сложить блины: 20 способов красивой подачи (фото)
Как сложить блины: 20 способов красивой подачи (фото)
Глюкоза на відпочинку забула про сором. Фото
Глюкоза на відпочинку забула про сором. Фото
Намазка из селедки: замена маслу и закуска сразу
Намазка из селедки: замена маслу и закуска сразу
Гірка спадщина матері: Син Фріске і Шепелєва серйозно хворий?
Гірка спадщина матері: Син Фріске і Шепелєва серйозно хворий?
Рыбу больше не жарим: 7 рецептов приготовления по-новому
Рыбу больше не жарим: 7 рецептов приготовления по-новому
Замораживаем мясо по совету повара: хранится 6 месяцев
Замораживаем мясо по совету повара: хранится 6 месяцев
Самый вкусный домашний суп для взрослых и детей!
Самый вкусный домашний суп для взрослых и детей!