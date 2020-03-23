Именины Галины: поздравления с днем ангела в стихах и прозе

В день ангела Галины отправляйте именинницам красивые поздравления в прозе и стихах

Сегодня, 23 марта, свой день ангела отмечают все женщины по имени Галина в честь мученицы Галины Коринфской, память о которой православная церковь чтит в этот день.

С днем ангела! Фото: Pexels

Имя Галина в переводе с греческого означает "кроткая" или "тихая". Женщина с таким именем чаще всего полностью соответствует данной ей характеристике тихой, скромной, миролюбивой женщине. Галина эффектна, разумна, обладает хорошим вкусом, не лишена расчетливости и может просчитать свои действия на несколько шагов вперед.

В день ангела Галины обязательно поздравьте друзей и знакомых с таким мелодичным и нежным именем и отправьте им самые лучшие, красивые, трогательные и добрые поздравления с именинами.

Именины Галины: красивые пожелания в день ангела

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С праздником тебя, Галина,

Будь прекрасной и любимой,

Оставайся ты такой,

Доброй, милой и простой!



Пусть все сложатся дела,

Как захочешь ты сама,

Оптимизма и задора,

И веселого настроя.



Чтоб на личном фронте было,

Как в сериале, все красиво,

Чтоб любовь твоя цвела,

Окрыляла, в путь вела!

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Прикольные поздравления в день Галины имениннице

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Галина, Галя, Галочка, Галчонок,

Тебе, родная, имя так к лицу.

Ведь Галя вся такая заводная.

Всё, что с тобой, — и к месту, и к дворцу!



Живи на радость всем, себе на счастье,

Встречай с улыбкой каждый новый день.

Дари надежду, верность, свет и радость,

Гони печали и тревоги злую тень!

С Днем ангела! Фото: Pixabay

Добрые поздравления с днем ангела Галине своими словами

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Галина, поздравляю с днем ангела! Желаю никогда не унывать, зажигать и веселиться, придумывать что-то интересное и новое, иметь успех в своих делах, двигаться в нужном направлении и оправдывать свои стремления, реализовывать свои мечты и быть всегда любимой и счастливой!

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Эффектные поздравления Гале с именинами в стихах

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От всей души тебе желаю, Галя,

Большого счастья, искренней любви!

Чтобы глаза твои всегда сияли,

Восторг и комплименты ты лови!



Здоровья, много сил тебе, успеха,

Очарования и добрых слов,

Друзей побольше верных, море смеха,

Подарков и без повода цветов!

С Днем ангела! Фото: Pixabay

Веселые поздравления Галине с днем ангела в стихах

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Галюся! Галочка! Галина!

Сладка, как ягода малина,

Красива, чувственна, мила,

Великолепна и проста!



Желаем быть всегда такою –

Желанной, милой, дорогою,

Такой же искренней и дивной,

И, в своем роде, эксклюзивной!

С днем ангела! Фото: Pixabay

Нежные пожелания в День ангела Галины в прозе

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Прекрасную женщину, нежную и трогательную Галину поздравляю с днем ангела. Пожелать хочу тебе неизменного успеха, признания в жизни, искренней любви, светлой радости, отличного здоровья и веселья с друзьями.

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