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Именины Георгия, Елисея и Ефима: лучшие поздравления с днем ангела

В День ангела Георгия, Елисея и Ефима 2019 отправляйте красивые поздравления в стихах и прозе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:49
С днем ангела
С днем ангела
Фото: Pixabay

Сегодня, 19 июня, отмечают свой День ангела Георгий, Елисей и Ефим. Если у вас есть такие знакомые, обязательно адресуйте им самые красивые и позитивные поздравления с именинами.

Смотрите видео о том, как чувство стиля зависит от знака зодиака:

Георгий – это древнегреческое имя переводится как "земледелец". Мужчин с именем Георгий отличает скромность, благожелательность, внимательность, целеустремленность, а также чувство юмора.

Редкое на сегодня имя Елисей в переводе с древнееврейского означает "спасение". Умный и начитанный человек, с прекрасным чувством юмора, имеет подход к людям.

Ефим означает "благочестивый" и "благодушный". Мужчина с таким именем может найти общий язык практически с любым человеком. Он трудолюбив и энергичен.

В день ангела Георгия, Елисея и Ефима мы присоединяемся к самым искренним пожеланиям и предлагаем вам красивые, добрые и прикольные поздравления с именинами в стихах и прозе.

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Добрые поздравления Елисею с днем ангела в прозе

***

Дорогой Елисей, с днем ангела тебя! Я желаю тебе всего самого наилучшего, и чтобы ты был счастливым, здоровым и влюбленным в жизнь, чтобы она тебя радовала и баловала, чтобы все твои мечты исполнялись, а грусть никогда бы не омрачала твой жизненный путь. Пусть каждый твой день будет замечательным и неповторимым!

С Днем ангела!
С Днем ангела!
Фото: Pixabay

 Короткие смс поздравления с именинами Елисея

***

Елисею в именины
Пожелаю много благ:
На работе дисциплины,
А среди друзей – аншлаг.

Душевные поздравления с днем ангела Елисея своими словами

***

Поздравляю, с днем ангела дорогой Елисей! Хочу пожелать тебе большой удачи и благополучия, крепкого здоровья и неиссякаемого потока энергии. Пусть в жизни не будет падений и разочарований, пусть каждый день запоминается успехом, радостью и по-настоящему счастливыми моментами.

Прикольные пожелания в День ангела Ефиму в прозе

***

Поздравляю с днем ангела, Ефим. Желаю тебе:
Е жедневных побед,
Ф антастических идей,
И нтересных увлечений,
М ногогранной и роскошной жизни!

Веселые поздравления Ефиму с днем ангела в стихах

***

Именины у Ефима!
Значит – не проходим мимо!
Будем праздник отмечать,
И Ефима поздравлять.
Пожелаем мы Ефиму –
Много денег и машину,
Дом, квартиру, виллу, дачу,
Евро и доллары в придачу,
Да красавицу жену –
Все Ефиму одному!

С Днем ангела!
С Днем ангела!
Фото: Pixabay

Лучшее поздравление с именинами Ефиму

***

Ефим – благочестивый, благодушный,
Ты, видно, потому и добродушный.
К тому же ты на диво артистичный,
Талантливый, веселый, энергичный!

Ты полон и идей, и планов разных,
Так пусть судьба устроит тебе праздник.
Пусть все они исполнятся, на радость,
Чтобы забот на деле не осталось!

Красивые поздравления Георгию с днем ангела в прозе

***

Сегодня я поздравляю тебя, Георгий, с днем ангела и желаю всегда оставаться позитивным и радостным человеком. Пусть каждый день и каждый человек в этом мире приносит тебе радость. Желаю тебе всегда встречать только взаимность и понимание со стороны других. С именинами!

Прикольные поздравления с именинами Георгия в стихах

***

Ты, Георгий, скажем честно,
Настоящий идеал:
Умный, добрый, интересный.
Выше всяческих похвал.

Пожелать хочу удачи,
Быть все время впереди.
Пусть сопутствует лишь счастье
На твоем судьбы пути.

Философские поздравления с именинами Георгия

***

Символ победы, добро и почет,
Все это имя Георгий несет.
Сильное, твердое, очень мужское,
Парни такие не знают покоя.

И пусть тебе жизнь рассыпает подарки,
И множество радости ждет на пути.
Я знаю, возьмешь в жизни новые старты,
И чтобы всегда легко было идти.

Ранее мы рассказывали, как назвать мальчика в июне 2019 года.

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