Именины Георгия, Елисея и Ефима: лучшие поздравления с днем ангела
В День ангела Георгия, Елисея и Ефима 2019 отправляйте красивые поздравления в стихах и прозе
Сегодня, 19 июня, отмечают свой День ангела Георгий, Елисей и Ефим. Если у вас есть такие знакомые, обязательно адресуйте им самые красивые и позитивные поздравления с именинами.
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Георгий – это древнегреческое имя переводится как "земледелец". Мужчин с именем Георгий отличает скромность, благожелательность, внимательность, целеустремленность, а также чувство юмора.
Редкое на сегодня имя Елисей в переводе с древнееврейского означает "спасение". Умный и начитанный человек, с прекрасным чувством юмора, имеет подход к людям.
Ефим означает "благочестивый" и "благодушный". Мужчина с таким именем может найти общий язык практически с любым человеком. Он трудолюбив и энергичен.
В день ангела Георгия, Елисея и Ефима мы присоединяемся к самым искренним пожеланиям и предлагаем вам красивые, добрые и прикольные поздравления с именинами в стихах и прозе.
Добрые поздравления Елисею с днем ангела в прозе
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Дорогой Елисей, с днем ангела тебя! Я желаю тебе всего самого наилучшего, и чтобы ты был счастливым, здоровым и влюбленным в жизнь, чтобы она тебя радовала и баловала, чтобы все твои мечты исполнялись, а грусть никогда бы не омрачала твой жизненный путь. Пусть каждый твой день будет замечательным и неповторимым!
Короткие смс поздравления с именинами Елисея
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Елисею в именины
Пожелаю много благ:
На работе дисциплины,
А среди друзей – аншлаг.
Душевные поздравления с днем ангела Елисея своими словами
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Поздравляю, с днем ангела дорогой Елисей! Хочу пожелать тебе большой удачи и благополучия, крепкого здоровья и неиссякаемого потока энергии. Пусть в жизни не будет падений и разочарований, пусть каждый день запоминается успехом, радостью и по-настоящему счастливыми моментами.
Прикольные пожелания в День ангела Ефиму в прозе
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Поздравляю с днем ангела, Ефим. Желаю тебе:
Е жедневных побед,
Ф антастических идей,
И нтересных увлечений,
М ногогранной и роскошной жизни!
Веселые поздравления Ефиму с днем ангела в стихах
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Именины у Ефима!
Значит – не проходим мимо!
Будем праздник отмечать,
И Ефима поздравлять.
Пожелаем мы Ефиму –
Много денег и машину,
Дом, квартиру, виллу, дачу,
Евро и доллары в придачу,
Да красавицу жену –
Все Ефиму одному!
Лучшее поздравление с именинами Ефиму
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Ефим – благочестивый, благодушный,
Ты, видно, потому и добродушный.
К тому же ты на диво артистичный,
Талантливый, веселый, энергичный!
Ты полон и идей, и планов разных,
Так пусть судьба устроит тебе праздник.
Пусть все они исполнятся, на радость,
Чтобы забот на деле не осталось!
Красивые поздравления Георгию с днем ангела в прозе
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Сегодня я поздравляю тебя, Георгий, с днем ангела и желаю всегда оставаться позитивным и радостным человеком. Пусть каждый день и каждый человек в этом мире приносит тебе радость. Желаю тебе всегда встречать только взаимность и понимание со стороны других. С именинами!
Прикольные поздравления с именинами Георгия в стихах
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Ты, Георгий, скажем честно,
Настоящий идеал:
Умный, добрый, интересный.
Выше всяческих похвал.
Пожелать хочу удачи,
Быть все время впереди.
Пусть сопутствует лишь счастье
На твоем судьбы пути.
Философские поздравления с именинами Георгия
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Символ победы, добро и почет,
Все это имя Георгий несет.
Сильное, твердое, очень мужское,
Парни такие не знают покоя.
И пусть тебе жизнь рассыпает подарки,
И множество радости ждет на пути.
Я знаю, возьмешь в жизни новые старты,
И чтобы всегда легко было идти.
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