Именины Георгия, Елисея и Ефима: лучшие поздравления с днем ангела

В День ангела Георгия, Елисея и Ефима 2019 отправляйте красивые поздравления в стихах и прозе

С днем ангела Фото: Pixabay

Сегодня, 19 июня, отмечают свой День ангела Георгий, Елисей и Ефим. Если у вас есть такие знакомые, обязательно адресуйте им самые красивые и позитивные поздравления с именинами.

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Георгий – это древнегреческое имя переводится как "земледелец". Мужчин с именем Георгий отличает скромность, благожелательность, внимательность, целеустремленность, а также чувство юмора.

Редкое на сегодня имя Елисей в переводе с древнееврейского означает "спасение". Умный и начитанный человек, с прекрасным чувством юмора, имеет подход к людям.

Ефим означает "благочестивый" и "благодушный". Мужчина с таким именем может найти общий язык практически с любым человеком. Он трудолюбив и энергичен.

В день ангела Георгия, Елисея и Ефима мы присоединяемся к самым искренним пожеланиям и предлагаем вам красивые, добрые и прикольные поздравления с именинами в стихах и прозе.

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Добрые поздравления Елисею с днем ангела в прозе

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Дорогой Елисей, с днем ангела тебя! Я желаю тебе всего самого наилучшего, и чтобы ты был счастливым, здоровым и влюбленным в жизнь, чтобы она тебя радовала и баловала, чтобы все твои мечты исполнялись, а грусть никогда бы не омрачала твой жизненный путь. Пусть каждый твой день будет замечательным и неповторимым!

С Днем ангела! Фото: Pixabay

Короткие смс поздравления с именинами Елисея

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Елисею в именины

Пожелаю много благ:

На работе дисциплины,

А среди друзей – аншлаг.

Душевные поздравления с днем ангела Елисея своими словами

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Поздравляю, с днем ангела дорогой Елисей! Хочу пожелать тебе большой удачи и благополучия, крепкого здоровья и неиссякаемого потока энергии. Пусть в жизни не будет падений и разочарований, пусть каждый день запоминается успехом, радостью и по-настоящему счастливыми моментами.

Прикольные пожелания в День ангела Ефиму в прозе

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Поздравляю с днем ангела, Ефим. Желаю тебе:

Е жедневных побед,

Ф антастических идей,

И нтересных увлечений,

М ногогранной и роскошной жизни!

Веселые поздравления Ефиму с днем ангела в стихах

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Именины у Ефима!

Значит – не проходим мимо!

Будем праздник отмечать,

И Ефима поздравлять.

Пожелаем мы Ефиму –

Много денег и машину,

Дом, квартиру, виллу, дачу,

Евро и доллары в придачу,

Да красавицу жену –

Все Ефиму одному!

С Днем ангела! Фото: Pixabay

Лучшее поздравление с именинами Ефиму

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Ефим – благочестивый, благодушный,

Ты, видно, потому и добродушный.

К тому же ты на диво артистичный,

Талантливый, веселый, энергичный!



Ты полон и идей, и планов разных,

Так пусть судьба устроит тебе праздник.

Пусть все они исполнятся, на радость,

Чтобы забот на деле не осталось!

Красивые поздравления Георгию с днем ангела в прозе

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Сегодня я поздравляю тебя, Георгий, с днем ангела и желаю всегда оставаться позитивным и радостным человеком. Пусть каждый день и каждый человек в этом мире приносит тебе радость. Желаю тебе всегда встречать только взаимность и понимание со стороны других. С именинами!

Прикольные поздравления с именинами Георгия в стихах

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Ты, Георгий, скажем честно,

Настоящий идеал:

Умный, добрый, интересный.

Выше всяческих похвал.



Пожелать хочу удачи,

Быть все время впереди.

Пусть сопутствует лишь счастье

На твоем судьбы пути.

Философские поздравления с именинами Георгия

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Символ победы, добро и почет,

Все это имя Георгий несет.

Сильное, твердое, очень мужское,

Парни такие не знают покоя.



И пусть тебе жизнь рассыпает подарки,

И множество радости ждет на пути.

Я знаю, возьмешь в жизни новые старты,

И чтобы всегда легко было идти.

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