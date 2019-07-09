Именины Георгия, Ивана и Павла: красивые поздравления с днем ангела

В День ангела Георгия, Ивана и Павла 2019 отправляйте лучшие поздравления в стихах и прозе

С днем ангела! Фото: Pixabay

Сегодня, 9 июля, свой День ангела отмечают Георгий, Иван и Павел. Если у вас есть такие знакомые, обязательно поздравьте их с именинами и отправьте самые лучшие и добрые пожелания.

Смотрите видео о том, как чувство стиля зависит от знака зодиака:

Георгий – это древнегреческое имя и переводится оно как "земледелец". Мужчин с именем Георгий отличает скромность, благожелательность, внимательность, целеустремленность, а также чувство юмора.

Иван означает "милость божья". Мужчина по имени Иван отличается своей многогранностью, жизнерадостностью, отзывчивостью и порой непредсказуемостью. У людей с этим именем много друзей, интересных дел и талантов.

Значение имени Павел трактуется как "маленький", "младший". Обладатель этого имени – человек покладистый, отзывчивый, доброжелательный и высоконравственный.

В день ангела Георгия, Ивана и Павла мы присоединяемся к самым искренним пожеланиям и предлагаем вам красивые, добрые и прикольные поздравления с именинами в стихах и прозе.

Читайте также Красивые поздравления с днем ангела в прозе и стихах

Красивые поздравления Георгию с днем ангела в прозе

***

Сегодня я поздравляю тебя, Георгий, с днем ангела и желаю всегда оставаться позитивным и радостным человеком. Пусть каждый день и каждый человек в этом мире приносит тебе радость. Желаю тебе всегда встречать только взаимность и понимание со стороны других. С именинами!

С Днем ангела! Фото: Pixabay

Философские поздравления с именинами Георгия

***

Символ победы, добро и почет,

Все это имя Георгий несет.

Сильное, твердое, очень мужское,

Парни такие не знают покоя.



И пусть тебе жизнь рассыпает подарки,

И множество радости ждет на пути.

Я знаю, возьмешь в жизни новые старты,

И чтобы всегда легко было идти.

Прикольные поздравления с именинами Георгия в стихах

***

Ты, Георгий, скажем честно,

Настоящий идеал:

Умный, добрый, интересный.

Выше всяческих похвал.



Пожелать хочу удачи,

Быть все время впереди.

Пусть сопутствует лишь счастье

На твоем судьбы пути.

Прикольные поздравления с именинами Ивану в стихах

***

Для Ивана поздравления

Соберу я в кучу,

Я желаю, чтоб ты был

Всех на свете круче.



Гордо звался мужиком,

Не сгибал колени

И здоровьем, чтобы мог

Похвастаться отменным.



Вверх чтобы шли твои дела

И росли доходы,

Дни счастливые твои

Складывались в годы.



К целям новым пожелаю

Я тебе стремиться,

Чтобы в жизни своего

Всегда ты смог добиться.

С Днем ангела! Фото: Pixabay

Позитивные поздравления Ивану с днем ангела в прозе

***

Ванечка, Иван, Ванюша, я тебя от всей души поздравляю. Желаю тебе жизни без забот и проблем, прекрасного самочувствия, благополучия, удачи, веселого настроения, бодрости и удачи. Будь успешным, добрым, самым любимым и желанным.

Короткие смс поздравления с именинами Ивана

***

Надежный друг и крепкая опора,

Всегда найдешь решение, Иван.

Желаем тебе силы и задора,

Чтоб исполнялся каждый новый план.



Больших высот тебе дано достигнуть.

Пусть покоряться все они тебе.

И пусть проблемы больше не настигнут,

А все сомнения сгорят дотла в огне.

День ангела Павла: душевные пожелания

***

Павел, с праздником поздравить

Я хочу тебя скорей!

Счастья, радости, богатства,

Верных, искренних друзей!



Будь здоровым и веселым.

В жизни пусть тебе везет.

Все хорошее скорее

В руки пусть к тебе придет.

С Днем ангела! Фото: Pixabay

Доброе поздравление с днем ангела Павлу

***

Сотни поздравлений,

Сотни пожеланий

Я тебе сегодня

Посвящаю, Павел.



Чтоб мечты сбывались,

Достигались цели,

Успеха добивался,

Чтоб ты в каждом деле.



Чтобы все проблемы

Были нипочем,

Рядом, чтоб друзей

Ты чувствовал плечо.



Жизнь твоя была,

Чтобы полной чашей,

Счастье через край лилось

В твоей жизни, Паша.

Лучшие пожелания в День ангела Павла в прозе

***

Дорогой Павел, поздравляю тебя с именинами и желаю большой удачи и верных успехов, блестящей карьеры и высокого достатка, огромных перспектив развития и уважения, искренней любви и несомненного счастья.

Ранее мы рассказывали о выходных днях и праздниках в июле 2019 года в Украине.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram