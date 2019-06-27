Именины Георгия, Николая и Павла: красивые поздравления с днем ангела

В День ангела Георгия, Николая, Павла 2019 отправляйте лучшие поздравления в стихах и прозе

С Днем ангела Фото: Pixabay

Сегодня, 27 июня, отмечают свой День ангела Георгий, Николай и Павел. Поздравьте своих друзей и знакомых с именинами и обязательно отправьте самые красивые и позитивные пожелания.

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Георгий – это древнегреческое имя переводится как "земледелец". Мужчин с именем Георгий отличает скромность, благожелательность, внимательность, целеустремленность, а также чувство юмора.

ИмяНиколай означает "победитель народов". Мужчина, носящий это имя – человек трудолюбивый, общительный, дружелюбный и при этом очень влюбчивый.

Значение имени Павел трактуется как "маленький", "младший". Обладатель этого имени – человек покладистый, отзывчивый, доброжелательный и высоконравственный.

С Днем ангела! Фото: Pixabay

В день ангела Георгия, Николая и Павла мы присоединяемся к самым искренним пожеланиям и предлагаем вам лучшие поздравления с именинами в стихах, смс и прозе.

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Также 27 июня свой день ангела отмечают Александр, Елисей, Иосиф, Мефодий и Мстислав. Не забудьте поздравить всех именинников, а самые добрые и красивые пожелания в прозе и стихах в этот день вы можете прочитать по ссылке.

Прикольные поздравления с именинами Георгия в стихах

***

Ты, Георгий, скажем честно,

Настоящий идеал:

Умный, добрый, интересный.

Выше всяческих похвал.



Пожелать хочу удачи,

Быть все время впереди.

Пусть сопутствует лишь счастье

На твоем судьбы пути.

Красивые поздравления Георгию с днем ангела в прозе

***

Сегодня я поздравляю тебя, Георгий, с днем ангела и желаю всегда оставаться позитивным и радостным человеком. Пусть каждый день и каждый человек в этом мире приносит тебе радость. Желаю тебе всегда встречать только взаимность и понимание со стороны других. С именинами!

Позитивные поздравления с именинами Георгия

***

Символ победы, добро и почет,

Все это имя Георгий несет.

Сильное, твердое, очень мужское,

Парни такие не знают покоя.



И пусть тебе жизнь рассыпает подарки,

И множество радости ждет на пути.

Я знаю, возьмешь в жизни новые старты,

И чтобы всегда легко было идти.

Философские пожелания в День ангела Николаю в прозе

***

Дорогой Николай, поздравляю тебя от всей души с днем ангела. Пожелать хочу гордо и смело идти по жизни, стремиться к мечтам и целям, постигать успех и большую удачу, верить в себя и искренне любить, беречь свое счастье и не терять надежды на лучшее.

С Днем ангела! Фото: Pixabay

Смс поздравление с именинами Николаю

***

Коля, Коля, Николай,

Поздравленья принимай!

Пожелаю я удачи

И терпения на сдачу.



Пусть к тебе придет здоровье,

Радость и богатство.

Пусть любовь свою найдешь ты,

И не знай злорадства!

День ангела Николая: лучшие пожелания

***

Дорогой наш Николай,

Бед и трудностей не знай

И живи на позитиве

В этом неспокойном мире.

Цени то, что не купить,

Жизнь не прекращай любить.

Больше встреч тебе с друзьями

Меньше ссор и склок с врагами,

Больше женского вниманья

И всеобщего признанья.

День ангела Павла: лучшие пожелания

***

Павел, с праздником поздравить

Я хочу тебя скорей!

Счастья, радости, богатства,

Верных, искренних друзей!



Будь здоровым и веселым.

В жизни пусть тебе везет.

Всё хорошее скорее

В руки пусть к тебе придет.

С Днем ангела! Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Красивое поздравление с днем ангела Павлу

***

Сотни поздравлений,

Сотни пожеланий

Я тебе сегодня

Посвящаю, Павел.



Чтоб мечты сбывались,

Достигались цели,

Успеха добивался,

Чтоб ты в каждом деле.



Чтобы все проблемы

Были нипочем,

Рядом, чтоб друзей

Ты чувствовал плечо.



Жизнь твоя была,

Чтобы полной чашей,

Счастье через край лилось

В твоей жизни, Паша.

Искренние пожелания в День ангела Павла в прозе

***

Дорогой Павел, поздравляю тебя с именинами. Желаю тебе жизни без забот и проблем, прекрасного самочувствия, благополучия, удачи, веселого настроения, бодрости и удачи. Будь успешным, добрым, самым любимым и желанным.

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