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Именины Георгия, Николая и Павла: красивые поздравления с днем ангела

В День ангела Георгия, Николая, Павла 2019 отправляйте лучшие поздравления в стихах и прозе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:43
С Днем ангела
С Днем ангела
Фото: Pixabay

Сегодня, 27 июня, отмечают свой День ангела Георгий, Николай и Павел. Поздравьте своих друзей и знакомых с именинами и обязательно отправьте самые красивые и позитивные пожелания.

Смотрите видео о том, как чувство стиля зависит от знака зодиака:

Георгий – это древнегреческое имя переводится как "земледелец". Мужчин с именем Георгий отличает скромность, благожелательность, внимательность, целеустремленность, а также чувство юмора.

ИмяНиколай означает "победитель народов". Мужчина, носящий это имя – человек трудолюбивый, общительный, дружелюбный и при этом очень влюбчивый.

Значение имени Павел трактуется как "маленький", "младший". Обладатель этого имени – человек покладистый, отзывчивый, доброжелательный и высоконравственный.

С Днем ангела!
С Днем ангела!
Фото: Pixabay

В день ангела Георгия, Николая и Павла мы присоединяемся к самым искренним пожеланиям и предлагаем вам лучшие поздравления с именинами в стихах, смс и прозе.

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Также 27 июня свой день ангела отмечают Александр, Елисей, Иосиф, Мефодий и Мстислав. Не забудьте поздравить всех именинников, а самые добрые и красивые пожелания в прозе и стихах в этот день вы можете прочитать по ссылке.

Прикольные поздравления с именинами Георгия в стихах

***

Ты, Георгий, скажем честно,
Настоящий идеал:
Умный, добрый, интересный.
Выше всяческих похвал.

Пожелать хочу удачи,
Быть все время впереди.
Пусть сопутствует лишь счастье
На твоем судьбы пути.

Красивые поздравления Георгию с днем ангела в прозе

***

Сегодня я поздравляю тебя, Георгий, с днем ангела и желаю всегда оставаться позитивным и радостным человеком. Пусть каждый день и каждый человек в этом мире приносит тебе радость. Желаю тебе всегда встречать только взаимность и понимание со стороны других. С именинами!

Позитивные поздравления с именинами Георгия

***

Символ победы, добро и почет,
Все это имя Георгий несет.
Сильное, твердое, очень мужское,
Парни такие не знают покоя.

И пусть тебе жизнь рассыпает подарки,
И множество радости ждет на пути.
Я знаю, возьмешь в жизни новые старты,
И чтобы всегда легко было идти.

Философские пожелания в День ангела Николаю в прозе

***

Дорогой Николай, поздравляю тебя от всей души с днем ангела. Пожелать хочу гордо и смело идти по жизни, стремиться к мечтам и целям, постигать успех и большую удачу, верить в себя и искренне любить, беречь свое счастье и не терять надежды на лучшее.

С Днем ангела!
С Днем ангела!
Фото: Pixabay

Смс поздравление с именинами Николаю

***

Коля, Коля, Николай,
Поздравленья принимай!
Пожелаю я удачи
И терпения на сдачу.

Пусть к тебе придет здоровье,
Радость и богатство.
Пусть любовь свою найдешь ты,
И не знай злорадства!

День ангела Николая: лучшие пожелания

***

Дорогой наш Николай,
Бед и трудностей не знай
И живи на позитиве
В этом неспокойном мире.
Цени то, что не купить,
Жизнь не прекращай любить.
Больше встреч тебе с друзьями
Меньше ссор и склок с врагами,
Больше женского вниманья
И всеобщего признанья.

День ангела Павла: лучшие пожелания

***

Павел, с праздником поздравить
Я хочу тебя скорей!
Счастья, радости, богатства,
Верных, искренних друзей!

Будь здоровым и веселым.
В жизни пусть тебе везет.
Всё хорошее скорее
В руки пусть к тебе придет.

С Днем ангела!
С Днем ангела!
Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Красивое поздравление с днем ангела Павлу

***

Сотни поздравлений,
Сотни пожеланий
Я тебе сегодня
Посвящаю, Павел.

Чтоб мечты сбывались,
Достигались цели,
Успеха добивался,
Чтоб ты в каждом деле.

Чтобы все проблемы
Были нипочем,
Рядом, чтоб друзей
Ты чувствовал плечо.

Жизнь твоя была,
Чтобы полной чашей,
Счастье через край лилось
В твоей жизни, Паша.

Искренние пожелания в День ангела Павла в прозе

***

Дорогой Павел, поздравляю тебя с именинами. Желаю тебе жизни без забот и проблем, прекрасного самочувствия, благополучия, удачи, веселого настроения, бодрости и удачи. Будь успешным, добрым, самым любимым и желанным.

Ранее мы рассказывали, как назвать мальчика в июне 2019 года.

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