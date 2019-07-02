Именины Ивана и Марии: поздравления с днем ангела
В День ангела Ивана и Марии 2019 адресуйте именинникам красивые поздравления в прозе и стихах
Сегодня, 2 июля, День ангела отмечают Иван да Марья. Не забудьте поздравить именинников и отправить им самые лучшие, трогательные и добрые поздравления с Днем ангела.
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Иван означает "милость божья". Мужчина с таким именем отличается своей многогранностью, жизнерадостностью, отзывчивостью и порой непредсказуемостью. У людей с этим именем много друзей, интересных дел и талантов.
Значение имени Мария в переводе с древнееврейского трактуется как "любимая". Обладательницы этого имени в полной мере соответствуют такому определению – они добрые, нежные, притягательные и самоотверженные.
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В день ангела Ивана и Марии примите наилучшие пожелания, а также красивые, добрые, прикольные и философские поздравления с именинами в стихах и прозе.
Прикольные поздравления с именинами Ивану в стихах
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Для Ивана поздравления
Соберу я в кучу,
Я желаю, чтоб ты был
Всех на свете круче.
Гордо звался мужиком,
Не сгибал колени
И здоровьем, чтобы мог
Похвастаться отменным.
Вверх чтобы шли твои дела
И росли доходы,
Дни счастливые твои
Складывались в годы.
К целям новым пожелаю
Я тебе стремиться,
Чтобы в жизни своего
Всегда ты смог добиться.
Короткие смс поздравления с именинами Ивана
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Надежный друг и крепкая опора,
Всегда найдешь решение, Иван.
Желаем тебе силы и задора,
Чтоб исполнялся каждый новый план.
Больших высот тебе дано достигнуть.
Пусть покоряться все они тебе.
И пусть проблемы больше не настигнут,
А все сомнения сгорят дотла в огне.
Позитивные поздравления Ивану с днем ангела в прозе
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Ванечка, Иван, Ванюша, я тебя от всей души поздравляю. Желаю тебе жизни без забот и проблем, прекрасного самочувствия, благополучия, удачи, веселого настроения, бодрости и удачи. Будь успешным, добрым, самым любимым и желанным.
Красивые поздравления с именинами Марии в прозе
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Дорогая Машенька, пусть жизнь твоя полна будет чудесных и ярких мгновений, пусть судьба твоя подарит тебе счастье и любовь. Поздравляю тебя и искренне желаю беречь самое дорогое и добиваться самого важного.
Короткие смс поздравления с именинами Марии
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Имя сказочной царевны,
Умницы-красавицы,
Гордо носит наша Маша,
Всем на свете нравится.
Пусть сияет ярко солнце
Над твоею головой,
А в прогнозе ожидают
Лишь улыбки и любовь!
Лучшие поздравления Марии с именинами в стихах
***
Машенька, хочу тебе сказать,
Что ты должна всегда счастливой быть,
Свои мечты в реальность воплощать!
Тебе желаю быть любимой и любить!
Пусть будет много красочных мгновений
И радость пусть накроет с головой!
Желаю тебе новых достижений,
Любовь пускай всегда будет с тобой!
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