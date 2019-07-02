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Именины Ивана и Марии: поздравления с днем ангела

В День ангела Ивана и Марии 2019 адресуйте именинникам красивые поздравления в прозе и стихах

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:40
С днем ангела!
С днем ангела!
Фото: Pixabay

Сегодня, 2 июля, День ангела отмечают Иван да Марья. Не забудьте поздравить именинников и отправить им самые лучшие, трогательные и добрые поздравления с Днем ангела.

Смотрите видео о том, как мексиканец пригласил на именины дочери миллион человек:

Иван означает "милость божья". Мужчина с таким именем отличается своей многогранностью, жизнерадостностью, отзывчивостью и порой непредсказуемостью. У людей с этим именем много друзей, интересных дел и талантов.

Значение имени Мария в переводе с древнееврейского трактуется как "любимая". Обладательницы этого имени в полной мере соответствуют такому определению – они добрые, нежные, притягательные и самоотверженные.

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В день ангела Ивана и Марии примите наилучшие пожелания, а также красивые, добрые, прикольные и философские поздравления с именинами в стихах и прозе.

С Днем ангела!
С Днем ангела!
Фото: Pixabay

Прикольные поздравления с именинами Ивану в стихах

***

Для Ивана поздравления
Соберу я в кучу,
Я желаю, чтоб ты был
Всех на свете круче.

Гордо звался мужиком,
Не сгибал колени
И здоровьем, чтобы мог
Похвастаться отменным.

Вверх чтобы шли твои дела
И росли доходы,
Дни счастливые твои
Складывались в годы.

К целям новым пожелаю
Я тебе стремиться,
Чтобы в жизни своего
Всегда ты смог добиться.

С Днем ангела!
С Днем ангела!
Фото: Pixabay

Короткие смс поздравления с именинами Ивана

***

Надежный друг и крепкая опора,
Всегда найдешь решение, Иван.
Желаем тебе силы и задора,
Чтоб исполнялся каждый новый план.

Больших высот тебе дано достигнуть.
Пусть покоряться все они тебе.
И пусть проблемы больше не настигнут,
А все сомнения сгорят дотла в огне.

Позитивные поздравления Ивану с днем ангела в прозе

***

Ванечка, Иван, Ванюша, я тебя от всей души поздравляю. Желаю тебе жизни без забот и проблем, прекрасного самочувствия, благополучия, удачи, веселого настроения, бодрости и удачи. Будь успешным, добрым, самым любимым и желанным.

Красивые поздравления с именинами Марии в прозе

***

Дорогая Машенька, пусть жизнь твоя полна будет чудесных и ярких мгновений, пусть судьба твоя подарит тебе счастье и любовь. Поздравляю тебя и искренне желаю беречь самое дорогое и добиваться самого важного.

С Днем ангела!
С Днем ангела!
Фото: Pixabay

Короткие смс поздравления с именинами Марии

***

Имя сказочной царевны,
Умницы-красавицы,
Гордо носит наша Маша,
Всем на свете нравится.

Пусть сияет ярко солнце
Над твоею головой,
А в прогнозе ожидают
Лишь улыбки и любовь!

Лучшие поздравления Марии с именинами в стихах

***

Машенька, хочу тебе сказать,
Что ты должна всегда счастливой быть,
Свои мечты в реальность воплощать!
Тебе желаю быть любимой и любить!

Пусть будет много красочных мгновений
И радость пусть накроет с головой!
Желаю тебе новых достижений,
Любовь пускай всегда будет с тобой!

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2019 года в Украине.

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