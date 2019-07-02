Именины Ивана и Марии: поздравления с днем ангела

В День ангела Ивана и Марии 2019 адресуйте именинникам красивые поздравления в прозе и стихах

С днем ангела! Фото: Pixabay

Сегодня, 2 июля, День ангела отмечают Иван да Марья. Не забудьте поздравить именинников и отправить им самые лучшие, трогательные и добрые поздравления с Днем ангела.

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Иван означает "милость божья". Мужчина с таким именем отличается своей многогранностью, жизнерадостностью, отзывчивостью и порой непредсказуемостью. У людей с этим именем много друзей, интересных дел и талантов.

Значение имени Мария в переводе с древнееврейского трактуется как "любимая". Обладательницы этого имени в полной мере соответствуют такому определению – они добрые, нежные, притягательные и самоотверженные.

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В день ангела Ивана и Марии примите наилучшие пожелания, а также красивые, добрые, прикольные и философские поздравления с именинами в стихах и прозе.

С Днем ангела! Фото: Pixabay

Прикольные поздравления с именинами Ивану в стихах

***

Для Ивана поздравления

Соберу я в кучу,

Я желаю, чтоб ты был

Всех на свете круче.



Гордо звался мужиком,

Не сгибал колени

И здоровьем, чтобы мог

Похвастаться отменным.



Вверх чтобы шли твои дела

И росли доходы,

Дни счастливые твои

Складывались в годы.



К целям новым пожелаю

Я тебе стремиться,

Чтобы в жизни своего

Всегда ты смог добиться.

С Днем ангела! Фото: Pixabay

Короткие смс поздравления с именинами Ивана

***

Надежный друг и крепкая опора,

Всегда найдешь решение, Иван.

Желаем тебе силы и задора,

Чтоб исполнялся каждый новый план.



Больших высот тебе дано достигнуть.

Пусть покоряться все они тебе.

И пусть проблемы больше не настигнут,

А все сомнения сгорят дотла в огне.

Позитивные поздравления Ивану с днем ангела в прозе

***

Ванечка, Иван, Ванюша, я тебя от всей души поздравляю. Желаю тебе жизни без забот и проблем, прекрасного самочувствия, благополучия, удачи, веселого настроения, бодрости и удачи. Будь успешным, добрым, самым любимым и желанным.

Красивые поздравления с именинами Марии в прозе

***

Дорогая Машенька, пусть жизнь твоя полна будет чудесных и ярких мгновений, пусть судьба твоя подарит тебе счастье и любовь. Поздравляю тебя и искренне желаю беречь самое дорогое и добиваться самого важного.

С Днем ангела! Фото: Pixabay

Короткие смс поздравления с именинами Марии

***

Имя сказочной царевны,

Умницы-красавицы,

Гордо носит наша Маша,

Всем на свете нравится.



Пусть сияет ярко солнце

Над твоею головой,

А в прогнозе ожидают

Лишь улыбки и любовь!

Лучшие поздравления Марии с именинами в стихах

***

Машенька, хочу тебе сказать,

Что ты должна всегда счастливой быть,

Свои мечты в реальность воплощать!

Тебе желаю быть любимой и любить!



Пусть будет много красочных мгновений

И радость пусть накроет с головой!

Желаю тебе новых достижений,

Любовь пускай всегда будет с тобой!

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