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Именины Константина, Михаила и Петра: поздравления с днем ангела

В День ангела Константина, Михаила и Петра 2019 отправляйте красивые поздравления в стихах и прозе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:40
С днем ангела!
С днем ангела!
Фото: Pixabay

Сегодня, 29 июня, свой День ангела отмечают Константин, Михаил и Петр. Примите самые лучшие, веселые и позитивные поздравления с именинами.

Смотрите видео о том, как чувство стиля зависит от знака зодиака:

В переводе с латинского Константин означает "постоянство". И действительно, мужчины с этим именем отличаются своим прямолинейным характером, трудолюбием и целеустремленностью.

Михаил значит "подобный Богу". Человек с этим именем имеет чувственную и щедрую душу и всегда стремится жить в гармонии с собой и окружающим миром.

Имя Петр расшифровывается как "камень" или "скала". Таких людей отличает твердость характера, уверенность в себе, повышенное самолюбие и требовательность.

В день ангела Константина, Михаила и Петра мы присоединяемся к самым лучшим пожеланиям и предлагаем вам красивые, радостные, милые и прикольные поздравления с именинами в стихах и прозе.

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Прикольные пожелания в День ангела Константина в прозе

***

В этот праздник, Константин, я хочу пожелать тебе осуществления желаний, мирного неба над головой и удачи во всех твоих начинаниях. Пускай твой путь к любой цели будет легким и быстрым. Пусть со всех сторон к тебе приходят добро, любовь и радость, а твои неудачи ошибаются адресом и проходят мимо твоего дома.

Именины Константина: добрые пожелания в День ангела

***

Константина поздравляю
От души, сердечно,
В жизни я тебе желаю
Молодости вечной.

Чтоб не ведал ты тревог,
И не знал печалей,
Чтоб на жизненном пути
Радости встречали.

Пусть они наполнят дни
Добротой и смехом,
Чтобы шел по жизни ты
С деньгами и успехом.

Лучшие поздравления Константину с днем ангела в стихах

***

Константин, я тебя поздравляю
И желаю удачи, любви,
Солнца, света и счастья без края.
Ты с улыбкой по жизни иди.

Пусть печали тебя не коснутся,
Пусть все будет тебе по плечу,
Пусть для главного силы найдутся,
Чтоб прошел ты дорогу свою.

Пусть здоровье тебя не подводит,
Пусть успех с тобой будет всегда,
Пусть всегда над твоей головою
Путеводная светит звезда.

С Днем ангела!
С Днем ангела!
Фото: Pixabay

Веселые поздравления с именинами Михаилу в стихах

***

Михаил, Мишаня, Мишка,
Поздравляю я тебя,
Радости тебе, здоровья,
Фарта, счастья и бабла!

А еще тебе терпенья,
Ярких красок, легких дней,
Чтобы было настроенье,
С ним жизнь будет веселей!

Красивые поздравления Михаилу с днем ангела в прозе

***

С Днем ангела тебя, Михаил! Желаю удачи, повседневных чудес, волшебных мгновений, успехов в работе и личной жизни. Пусть все сбудется, чего хочешь, и никакие печали даже близко не подойдут к твоей жизни и судьбе, заодно обходя и твоих близких далекой дорогой.

Короткие смс поздравления с днем ангела Михаила

***

Поздравляем Михаила!
Пожелаем сил прилива,
Не грустить, не унывать,
Бед и трудностей не знать.

Именины Петра: прикольные пожелания в день ангела

***

Имя Петр значит "камень".
Ты и впрямь упорный парень.
Хочешь первым быть и главным,
Оставаясь милым, славным!

Пожелаем же успеха,
Не встречать ни в чем помехи,
Чтобы все, чего захочешь,
Исполнялось, Петя, точно!

С Днем ангела!
С Днем ангела!
Фото: Pixabay

Лучшее поздравление с Днем ангела Петра

***

Поздравления, Петя, ты прими от нас,
Не найти на свете нам добрее глаз.
Добрая душа, сердце золотое
И беда чужая не дает покоя.

Ты людей не делишь на плохих, хороших,
И в беде любому ты всегда поможешь.
Тебе, Петр, желаю в жизни не меняться,
Добрым и надежным навсегда остаться.

Пусть года проходят, мчатся круг за кругом,
Я судьбу благодарю за такого друга.

Красивые поздравления в День ангела Петру в прозе

***

Петр, поздравляем тебя и желаем счастья, друзей, надежных и верных, крепкого здоровья и теплого огня в семейном очаге. Пусть твои добросовестность и обязательность помогут взять все рубежи, а твои качества настоящего мужчины — не знать поражений!

Ранее мы рассказывали, как назвать мальчика в июне 2019 года.

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