Именины Марии: поздравления с днем ангела в стихах и прозе

В день ангела Марии отправляйте именинницам красивые поздравления в прозе и стихах

Именины Марии: поздравления в прозе Фото: pexels.com

28 августа свой день ангела отмечают Марии и празднуется Успение Пресвятой Богородицы. Праздник установлен в честь Марии, матери Иисуса Христа. Сейчас — это одно из самых распространенных имен.

Смотрите видео, как отмечают Ореховый Спас:

Так что не забудьте отправить всем родным, знакомым и подругам с таким нежным именем самые добрые, красивые и трогательные поздравления с именинами.

Теплые поздравления в прозе с днем ангела Марии

Поздравляю, милая Мария. Желаю всегда быть такой доброй, энергичной, весёлой, смелой, откровенной, удивительной. Пусть каждый день служит для твоей обаятельной улыбки, пусть в твоей жизни, Машенька, будет и радость, и любовь, и счастье, и удача.

***

Поздравляю, Мария. Пусть будет долгим и счастливым твой путь по жизни, пусть рядом всегда будут дорогие сердцу люди и верные друзья. Желаю тебе, Машенька, здоровья, благополучия, ангельской красоты и искренней щедрости души.

***

Машенька, будь счастлива и благоухай, словно прекрасный цветочек! Желаю тебе вечно оставаться королевой для своего любимого короля, ведь вы невероятно красивая и гармоничная пара! Пускай у тебя в жизни всегда будет крепкая опора в виде родных и друзей! Пусть все твои мечты и желания обязательно сбудутся!

Душевные поздравления в прозе с днем ангела Марии

Маша, Машенька, Мария,

Поздравления принимай,

С доброй, ласковой улыбкой

Каждый новый день встречай.

Ангел пусть от бед укроет

Тебя бережно крылом,

Богородица святая

Пусть всегда хранит твой дом.

Вера даст тебе пусть силы,

Свет надежды пусть сияет

И всю жизнь тебя, Мария,

Пусть любовь не покидает.

Именины Марии: поздравления с днем ангела в стихах Фото: pexels.com

Мария, будь всегда светла,

Будь молода и весела,

Будь самой лучшей на планете,

Будь самой доброй ты всегда.

***

Желаю тебе много счастья,

Удачи, денег и любви.

Желаю быть всегда прекрасной,

Желаю много доброты.

Пускай сбываются скорее

Все твои смелые мечты,

Пусть трудности любые смело

Преодолеешь просто ты.

***

Твой день сегодня, милая Мария!

Будь королевой и повелевай,

Пусть небеса сияют голубые,

Наполненные солнцем через край!

Пусть день рожденья твой пройдет, как в сказке,

И будут в нем добро и чудеса,

Пусть умиленьем, радостью и лаской

Сияют твои ясные глаза!

Напомним, что ранее мы писали о том, как просить прощения и говорить спасибо в последнюю неделю Успенского поста.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram