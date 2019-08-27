Именины Марии: поздравления с днем ангела в стихах и прозе
В день ангела Марии отправляйте именинницам красивые поздравления в прозе и стихах
28 августа свой день ангела отмечают Марии и празднуется Успение Пресвятой Богородицы. Праздник установлен в честь Марии, матери Иисуса Христа. Сейчас — это одно из самых распространенных имен.
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Так что не забудьте отправить всем родным, знакомым и подругам с таким нежным именем самые добрые, красивые и трогательные поздравления с именинами.
Поздравляю, милая Мария. Желаю всегда быть такой доброй, энергичной, весёлой, смелой, откровенной, удивительной. Пусть каждый день служит для твоей обаятельной улыбки, пусть в твоей жизни, Машенька, будет и радость, и любовь, и счастье, и удача.
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Поздравляю, Мария. Пусть будет долгим и счастливым твой путь по жизни, пусть рядом всегда будут дорогие сердцу люди и верные друзья. Желаю тебе, Машенька, здоровья, благополучия, ангельской красоты и искренней щедрости души.
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Машенька, будь счастлива и благоухай, словно прекрасный цветочек! Желаю тебе вечно оставаться королевой для своего любимого короля, ведь вы невероятно красивая и гармоничная пара! Пускай у тебя в жизни всегда будет крепкая опора в виде родных и друзей! Пусть все твои мечты и желания обязательно сбудутся!
Маша, Машенька, Мария,
Поздравления принимай,
С доброй, ласковой улыбкой
Каждый новый день встречай.
Ангел пусть от бед укроет
Тебя бережно крылом,
Богородица святая
Пусть всегда хранит твой дом.
Вера даст тебе пусть силы,
Свет надежды пусть сияет
И всю жизнь тебя, Мария,
Пусть любовь не покидает.
Мария, будь всегда светла,
Будь молода и весела,
Будь самой лучшей на планете,
Будь самой доброй ты всегда.
***
Желаю тебе много счастья,
Удачи, денег и любви.
Желаю быть всегда прекрасной,
Желаю много доброты.
Пускай сбываются скорее
Все твои смелые мечты,
Пусть трудности любые смело
Преодолеешь просто ты.
***
Твой день сегодня, милая Мария!
Будь королевой и повелевай,
Пусть небеса сияют голубые,
Наполненные солнцем через край!
Пусть день рожденья твой пройдет, как в сказке,
И будут в нем добро и чудеса,
Пусть умиленьем, радостью и лаской
Сияют твои ясные глаза!
Напомним, что ранее мы писали о том, как просить прощения и говорить спасибо в последнюю неделю Успенского поста.
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