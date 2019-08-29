Именины Мирона: поздравления с днем ангела в стихах и СМС

В день ангела Мирона отправляйте именинникам красивые поздравления в стихах и СМС

Именины Мирона: поздравления с днем ангела в стихах

30 августа свой день ангела отмечает Мирон. Праздник установлен в честь Святого мученика Мирона. Сейчас — это одно из популярных имен.

День ангела Мирона: значение имени

Имя Мирон означает "плачущий", "источающий благовоние", "благоухающий" .

Мирон с детства наделен цветущим здоровьем и силой, однако ни в какие перепалки не ввязывается. Любимые занятия — чтение книг и одинокие прогулки. Будучи по складу ума созерцателем, философом, Мирон и профессию себе подберет подобающую: станет ученым, библиотекарем, архивариусом. Внешне он вроде бы не стремится к материальному благополучию, и лишь немногие знают, что накопительство — главная страсть этого тихони.

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У Мирона всегда добрый характер. Он достаточно уступчив, редко возражает кому-либо. Трудится с удовольствием, не отлынивает от работы. Самый лучший друг и советчик в жизни Мирона — это его мать. Он внешне и внутренне похож на мать и безгранично любит ее. Обладатели имени Мирон всегда честные, не терпят лжи. С людьми, любящими приврать, они ограничивают свое общение. Всегда выполняет свои обещания. Если на работе ему поручили какое-либо задание, то он выполнит его качественно и со всей ответственностью.

У Мирона богатый внутренний мир, с ним интересно разговаривать, можно узнать много нового. Внешне обаятелен и притягивает людей, однако не всех к себе подпускает.

Мирон домосед и не любит уезжать далеко или на долгий период времени. Терпит все капризы жены, выполняет все ее просьбы. Даже если его брак будет на грани разлома, он изо всех сил попытается его сохранить. Очень привязан к своим детям и ни за что их не оставит. Он готов терпеть любые неудачи, лишь бы только его дети были рядом с ним.

Так что не забудьте отправить всем родным, знакомым и подругам с таким красивым именем самые добрые, красивые и трогательные поздравления с именинами.

Теплые поздравления в стихах с днем ангела Мирона

Мирон, сердечно поздравляю!

Что пожелать тебе, мой друг?

Пускай любовь и счастье окружают,

Пусть расцветают радости вокруг.

Пускай улыбки словно звезды

Блистают ярко, освещая путь.

Пусть согревают и мечты, и грезы,

Печали душу не тревожат пусть.

***

Поздравляем мы Мирона

Песнею застольной,

И хрустальным перезвоном

Жизнь его наполним.

Радость пенится весельем,

Плещет из бокала,

Прочь тревоги и сомненья,

Счастью места мало.

Пусть желанья непременно

Все твои сбываются,

А удача и успех

В жизни не кончаются.

***

Мирон, стремлюсь поздравить с праздником твоим,

Ты столь неравнодушный, чуткий человек,

И излучаешь ты всегда тепло,

Желаю не грустить тебе вовек.

И пусть все будет в жизни хорошо,

Пусть обойдет тебя беда,

Не бойся только ничего,

И пусть исполниться мечта.

Лучшие поздравления в СМС с днем ангела Мирона

Пусть расцветает всюду счастье

И позитива будет слышен звон,

Пусть окружает радость и участье,

Тебя, наш дорогой Мирон!



Пусть станут явью все мечтанья,

И на душе пусть будет хорошо,

Пусть станут шире знанья,

Пускай закружит нежность и тепло.

Именины Мирона: поздравления с днем ангела в СМС Фото: pexels.com

***

Как хорошо с тобой, Мирон,

Ты так красив, умен, силен!

Пусть жизнь полнится чудесами,

И меркнут все печали сами!

Здоровье пусть твоё крепчает

И силы мудрость прибавляет,

Пусть радость каждый день приносит

И верный друг в беде не бросит!

***

Пускай отдушина найдет Мирона,

Не проронил чтобы на землю слез.

Пусть сердце его не зальет тоской,

Чтоб его путь был полон грез.

Пусть обеспеченным он будет,

Подарки дарит пусть ему судьба.

Чтоб жизнь манила перспективой,

Любимая была с ним до конца.

Напомним, что ранее мы писали о именинах в сентябре 2019.

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