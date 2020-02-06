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Именины Оксаны и Ксении: красивые поздравления и стихи

Как поздравить именинниц Оксану и Ксению с днем ангела в прозе и стихах

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:00
Поздравления Оксаны и Ксении с днем ангела
Поздравления Оксаны и Ксении с днем ангела
Фото: Pexels

Сегодня, 6 февраля, отмечается День блаженной Ксении Петербургской. А это значит, что все Оксаны, Ксении и Ксюши отмечают свои именины. Не забудьте поздравить своих родных, друзей и близких с днем ангела. А мы подготовили для вас красивые, милые, добрые и радостные поздравления с именинами для Оксаны и Ксении.

Смотрите видео о том, как чувство стиля зависит от знака зодиака:

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Оксана или Ксения в переводе с греческого означает "странница". Женщины с таким именем отличаются отзывчивостью, чувством долга и в то же время независимостью и стремлением к успеху.

В день ангела Оксаны и Ксении мы присоединяемся к самым душевным пожеланиям и предлагаем вам красивые, добрые и радостные поздравления с именинами в стихах и прозе.

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Красивые поздравления Ксении с Днем ангела

***

Ксения чудесная,
Сама прелестная!
Поздравления принимай,
Быть счастливой обещай!

А еще здоровой, доброй,
По утрам, конечно, бодрой.
В окружении любви
Чтоб сбылись твои мечты!

С днем ангела!
С днем ангела!
Фото: Pexels

Лучшие поздравления с именинами Оксане

***

Поздравленья для Оксаны
Соберу в один букет,
Чтобы цвел, не увядая,
Для тебя он много лет.

Я желаю быть свободной,
Вольной птицею летать,
Чтоб смогла ты в жизни этой
Все увидеть и узнать.

Чтоб вершины покоряла
И мечту свою нашла,
С каждым годом расцветала
И счастливою была.

С днем ангела!
С днем ангела!
Фото: Pexels

Красивые поздравления с днем ангела Оксане в прозе

***

От души поздравляю тебя, Оксана, с днем ангела. Желаю всегда оставаться уверенной в себе, мудрой, рассудительной, женственной, милой, целеустремленной и успешной во всех делах. Пусть твой богатый внутренний мир и твои мечты открывают перед тобой новые горизонты увлечений и побед!

Добрые поздравления Ксении в День ангела в стихах

***

Ксюшеньку мы поздравляем.
Знай, тебя мы обожаем!
Ты приветлива всегда,
Дружелюбна и мягка.

Мы желаем: не меняйся
И такой же оставайся.
Будь красивой, будь счастливой
И, конечно же, любимой.

С днем ангела!
С днем ангела!
Фото: Pexels

Искренние поздравления с именинами Ксении своими словами

***

Ксения, сегодня твой день, и я от всей души хочу тебя с ним поздравить. Ты очень гостеприимная, чуткая, проникновенная и искренняя. Ты душа не только семьи, но и всех компаний, в которых бываешь. И я хочу пожелать тебе искренности, ярких и волнительных дней, которые подарят тебе массу впечатлений и эмоций. Не теряй своей душевной красоты, ведь именно она делает тебя столь особенной и незабываемой.

Лучшие поздравления Оксане с днем ангела в стихах

***

Желаю я тебе любви
И счастья, милая Оксана!
Пускай желания твои
Осуществляться не устанут.

Терпение, радость и успех
Пускай тебя сопровождают,
Желаю жизненных утех –
Пусть радуют и вдохновляют.

Чтоб в гору шли твои дела,
Чтоб все хорошее случалось,
Успешной чтоб в любви была
И своей жизнью наслаждалась!

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в феврале 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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