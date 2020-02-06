Именины Оксаны и Ксении: красивые поздравления и стихи

Как поздравить именинниц Оксану и Ксению с днем ангела в прозе и стихах

Поздравления Оксаны и Ксении с днем ангела Фото: Pexels

Сегодня, 6 февраля, отмечается День блаженной Ксении Петербургской. А это значит, что все Оксаны, Ксении и Ксюши отмечают свои именины. Не забудьте поздравить своих родных, друзей и близких с днем ангела. А мы подготовили для вас красивые, милые, добрые и радостные поздравления с именинами для Оксаны и Ксении.

Смотрите видео о том, как чувство стиля зависит от знака зодиака:

Оксана или Ксения в переводе с греческого означает "странница". Женщины с таким именем отличаются отзывчивостью, чувством долга и в то же время независимостью и стремлением к успеху.

В день ангела Оксаны и Ксении мы присоединяемся к самым душевным пожеланиям и предлагаем вам красивые, добрые и радостные поздравления с именинами в стихах и прозе.

Красивые поздравления Ксении с Днем ангела

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Ксения чудесная,

Сама прелестная!

Поздравления принимай,

Быть счастливой обещай!



А еще здоровой, доброй,

По утрам, конечно, бодрой.

В окружении любви

Чтоб сбылись твои мечты!

С днем ангела! Фото: Pexels

Лучшие поздравления с именинами Оксане

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Поздравленья для Оксаны

Соберу в один букет,

Чтобы цвел, не увядая,

Для тебя он много лет.



Я желаю быть свободной,

Вольной птицею летать,

Чтоб смогла ты в жизни этой

Все увидеть и узнать.



Чтоб вершины покоряла

И мечту свою нашла,

С каждым годом расцветала

И счастливою была.

С днем ангела! Фото: Pexels

Красивые поздравления с днем ангела Оксане в прозе

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От души поздравляю тебя, Оксана, с днем ангела. Желаю всегда оставаться уверенной в себе, мудрой, рассудительной, женственной, милой, целеустремленной и успешной во всех делах. Пусть твой богатый внутренний мир и твои мечты открывают перед тобой новые горизонты увлечений и побед!

Добрые поздравления Ксении в День ангела в стихах

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Ксюшеньку мы поздравляем.

Знай, тебя мы обожаем!

Ты приветлива всегда,

Дружелюбна и мягка.



Мы желаем: не меняйся

И такой же оставайся.

Будь красивой, будь счастливой

И, конечно же, любимой.

С днем ангела! Фото: Pexels

Искренние поздравления с именинами Ксении своими словами

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Ксения, сегодня твой день, и я от всей души хочу тебя с ним поздравить. Ты очень гостеприимная, чуткая, проникновенная и искренняя. Ты душа не только семьи, но и всех компаний, в которых бываешь. И я хочу пожелать тебе искренности, ярких и волнительных дней, которые подарят тебе массу впечатлений и эмоций. Не теряй своей душевной красоты, ведь именно она делает тебя столь особенной и незабываемой.

Лучшие поздравления Оксане с днем ангела в стихах

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Желаю я тебе любви

И счастья, милая Оксана!

Пускай желания твои

Осуществляться не устанут.



Терпение, радость и успех

Пускай тебя сопровождают,

Желаю жизненных утех –

Пусть радуют и вдохновляют.



Чтоб в гору шли твои дела,

Чтоб все хорошее случалось,

Успешной чтоб в любви была

И своей жизнью наслаждалась!

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