Именины Оксаны и Ксении: красивые поздравления и стихи
Как поздравить именинниц Оксану и Ксению с днем ангела в прозе и стихах
Сегодня, 6 февраля, отмечается День блаженной Ксении Петербургской. А это значит, что все Оксаны, Ксении и Ксюши отмечают свои именины. Не забудьте поздравить своих родных, друзей и близких с днем ангела. А мы подготовили для вас красивые, милые, добрые и радостные поздравления с именинами для Оксаны и Ксении.
Смотрите видео о том, как чувство стиля зависит от знака зодиака:
Оксана или Ксения в переводе с греческого означает "странница". Женщины с таким именем отличаются отзывчивостью, чувством долга и в то же время независимостью и стремлением к успеху.
В день ангела Оксаны и Ксении мы присоединяемся к самым душевным пожеланиям и предлагаем вам красивые, добрые и радостные поздравления с именинами в стихах и прозе.
Красивые поздравления Ксении с Днем ангела
***
Ксения чудесная,
Сама прелестная!
Поздравления принимай,
Быть счастливой обещай!
А еще здоровой, доброй,
По утрам, конечно, бодрой.
В окружении любви
Чтоб сбылись твои мечты!
Лучшие поздравления с именинами Оксане
***
Поздравленья для Оксаны
Соберу в один букет,
Чтобы цвел, не увядая,
Для тебя он много лет.
Я желаю быть свободной,
Вольной птицею летать,
Чтоб смогла ты в жизни этой
Все увидеть и узнать.
Чтоб вершины покоряла
И мечту свою нашла,
С каждым годом расцветала
И счастливою была.
Красивые поздравления с днем ангела Оксане в прозе
***
От души поздравляю тебя, Оксана, с днем ангела. Желаю всегда оставаться уверенной в себе, мудрой, рассудительной, женственной, милой, целеустремленной и успешной во всех делах. Пусть твой богатый внутренний мир и твои мечты открывают перед тобой новые горизонты увлечений и побед!
Добрые поздравления Ксении в День ангела в стихах
***
Ксюшеньку мы поздравляем.
Знай, тебя мы обожаем!
Ты приветлива всегда,
Дружелюбна и мягка.
Мы желаем: не меняйся
И такой же оставайся.
Будь красивой, будь счастливой
И, конечно же, любимой.
Искренние поздравления с именинами Ксении своими словами
***
Ксения, сегодня твой день, и я от всей души хочу тебя с ним поздравить. Ты очень гостеприимная, чуткая, проникновенная и искренняя. Ты душа не только семьи, но и всех компаний, в которых бываешь. И я хочу пожелать тебе искренности, ярких и волнительных дней, которые подарят тебе массу впечатлений и эмоций. Не теряй своей душевной красоты, ведь именно она делает тебя столь особенной и незабываемой.
Лучшие поздравления Оксане с днем ангела в стихах
***
Желаю я тебе любви
И счастья, милая Оксана!
Пускай желания твои
Осуществляться не устанут.
Терпение, радость и успех
Пускай тебя сопровождают,
Желаю жизненных утех –
Пусть радуют и вдохновляют.
Чтоб в гору шли твои дела,
Чтоб все хорошее случалось,
Успешной чтоб в любви была
И своей жизнью наслаждалась!
Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в феврале 2020 года в Украине.
Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.