Именины в августе 2019: кто и когда отмечает день ангела

Узнайте, кто отмечает именины в августе 2019, и в какой день можно поздравлять с днем ангела

Именины в августе Фото: Pixabay

В какой день кого можно поздравлять с днем ангела? Кто отмечает свои именины в августе 2019 года? Читайте подробный календарь именин на август 2019 и адресуйте самые лучшие и красивые поздравления с днем ангела своим родным, друзьям и близким людям.

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Издавна в народе было принято давать имена новорожденным детям в соответствии с церковным календарем почитания святых мучеников – святками. К какому дню ближе всего стояла дата рождения ребенка, имя того святого и выбирали. Считалось, что таким образом человек получал своего ангела-хранителя, который оберегал его в течение всей жизни. Примечательно, что день ангела, в отличие от дня рождения, у каждого человека могут быть несколько раз в год.

Значения имен передают характер и внутренние качества человека, названного в честь кого-то из святых. Предлагаем вашему вниманию подробный календарь именин на каждый день августа 2019.

Чей день ангела в августе 2019:

1 августа – Григорий, Дмитрий, Митрофан, Роман, Серафим, Степан, Тихон.

2 августа – Афанасий, Илья.

3 августа – Анна, Георгий, Евгений, Иван, Петр, Семен, Федор.

4 августа – Алексей, Корней, Корнилий, Мария, Михаил.

5 августа – Анна, Андрей, Аполлон, Виталий, Трофим, Федор

6 августа – Анатолий, Афанасий, Борис, Глеб, Давид, Иван, Иларион, Кристина, Николай, Поликарп, Роман.

7 августа – Александр, Анна, Ираида, Макар.

8 августа – Моисей, Прасковья, Федор.

9 августа – Анфиса, Герман, Климент, Наум, Николай, Савва.

10 августа – Анастасия, Антонина, Василий, Елена, Ефим, Иван, Ирина, Моисей, Николай, Павел, Прохор, Юлиан.

11 августа – Алексей, Кузьма, Константин, Михаил, Николай, Роман, Серафим, Серафима, Феодосий.

12 августа – Агния, Анатолий, Ангелина, Аполлон, Валентин, Герман, Иван, Лука, Максим, Павел.

13 августа – Анна, Антон, Арсений, Василий, Вениамин, Владимир, Георгий, Евдоким, Елизавета, Иван, Иосиф, Константин, Максим, Николай, Сергей, Степан, Юрий.

14 августа – Александр, Антон, Гурий, Леонтий.

15 августа – Василий, Степан.

16 августа – Антон, Кузьма.

17 августа – Антон, Денис, Евдокия, Иван, Константин, Максимилиан.

18 августа – Дарья, Евдокия, Ефим, Иван, Кристина, Максимилиан, Мария, Нонна, Симон.

20 августа – Александр, Алексей, Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий, Иван, Митрофан, Михаил, Никанор, Петр, Феодосий.

21 августа – Герман, Григорий, Емельян, Иосиф, Леонид, Мирон, Моисей, Николай, Савва, Федор.

22 августа – Алексей, Антон, Григорий, Дмитрий, Иван, Ирина, Леонтий, Макар, Маргарита, Мария, Матвей, Петр, Самуил, Юлиан, Яков.

23 августа – Афанасий, Вячеслав, Лавр, Лаврентий, Роман, Савва.

24 августа – Александр, Василий, Клавдий, Лилия, Макар, Максим, Мария, Марк, Мартин, Сусанна, Федор.

25 августа – Александр, Алексей, Антон, Аркадий, Василий, Виссарион, Вячеслав, Герман, Дмитрий, Ефим, Иван, Илья, Леонид, Матвей, Михаил, Николай, Петр, Савва, Сергей, Степан, Федор, Яков.

26 августа – Алексей, Василий, Евдокия, Иван, Ипполит, Константин, Ксения, Максим, Николай, Серафим, Тихон, Яков.

27 августа – Александр, Алексей, Аркадий, Василий, Владимир, Ева, Евдокия, Матвей, Николай, Семен, Федор, Феодосий.

29 августа – Аким, Александр, Анна, Лаврентий, Нил, Степан, Яков.

30 августа – Алексей, Дмитрий, Илья, Мирон, Павел, Ульяна, Филипп.

31 августа – Георгий, Григорий, Денис, Евгений, Емельян, Иван, Иларион, Иоанн, Лавр, Лев, Лука, Макар, Михаил, Ульяна, Фрол.

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