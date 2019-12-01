Именины в декабре 2019: у кого и когда отмечается день ангела

Узнайте, кто празднует именины в декабре 2019 и в какой день поздравлять с днем ангела

Кто празднует именины в декабре Фото: Pexels

В какой день кого можно поздравлять с днем ангела? Кто отмечает свои именины в декабре 2019 года? Читайте подробный календарь именин на декабрь 2019 и адресуйте самые лучшие и красивые поздравления с днем ангела своим родным, друзьям и близким людям.

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Издавна в народе было принято выбирать имена новорожденным детям в соответствии с церковным календарем почитания святых мучеников – святками. К какому дню ближе всего стояла дата рождения ребенка, имя того святого и выбирали. Считалось, что таким образом человек получал своего ангела-хранителя, который оберегал его в течение всей жизни. Примечательно, что день ангела у каждого человека может быть несколько раз в год, в отличие от дня рождения.

Значения имен передают характер и внутренние качества человека, названного в честь кого-то из святых. Предлагаем вашему вниманию подробный календарь именин на каждый день декабря 2019.

Чей день ангела в декабре 2019:

1 декабря – Анастасий, Николай, Платон, Роман.

2 декабря – Авдей, Адриан, Александр, Валентин, Варлам, Вениамин, Геннадий, Герасим, Денис, Дмитрий, Иван, Игнатий, Илларион, Константин, Леонид, Михаил, Петр, Порфирий, Семен, Сергей, Тимофей, Федор, Христофор, Яков.

3 декабря – Александр, Алексей, Анатолий, Анна, Арсений, Василий, Владимир, Григорий, Емельян, Иван, Илларион, Иосиф, Макар, Николай, Татьяна, Фекла.

4 декабря – Александр.

5 декабря – Алексей, Архип, Афанасий, Борис, Валериан, Василий, Владимир, Герасим, Иван, Илья, Максим, Марк, Михаил, Павел, Петр, Прасковья, Прокопий, Савва, Фаддей, Федор, Филимон, Яков.

6 декабря – Александр, Алексей, Борис, Григорий, Иван, Макар, Митрофан, Серафим, Федор.

7 декабря – Августа, Александр, Алексей, Анисья, Григорий, Евгений, Евграф, Екатерина, Иван, Марк, Митрофан, Михаил, Порфирий, Прокопий, Симон, Христофор.

8 декабря – Александр, Андрей, Варлам, Василий, Виктор, Григорий, Дмитрий, Иван, Илларион, Климент, Кузьма, Николай, Павел, Петр, Семен, Серафим, Ярослав.

9 декабря – Афанасий, Василий, Георгий, Даниил, Иван, Илья, Иннокентий, Михаил, Назар, Николай, Никон, Петр, Тихон, Федосий, Юлиан, Яков.

10 декабря – Алексей, Андрей, Борис, Василий, Владимир, Всеволод, Гавриил, Дмитрий, Иван, Николай, Никон, Роман, Серафим, Сергей, Федор, Фекла, Феодосий, Яков.

11 декабря – Алексей, Андрей, Анисья, Анна, Василий, Викентий, Григорий, Даниил, Ерофей, Иван, Константин, Никифор, Николай, Павел, Петр, Прасковья, Серафим, Сергей, Степан, Тимофей, Федор, Фома, Харитон.

12 декабря – Валериан, Даниил, Денис, Иван, Николай, Парамон, Сергей.

13 декабря – Андрей, Иван.

14 декабря – Антон, Дмитрий, Наум, Порфирий.

15 декабря – Андрей, Антонина, Афанасий, Борис, Вера, Владимир, Дмитрий, Иван, Кирилл, Константин, Кузьма, Маргарита, Мария, Матвей, Матрона, Моисей, Николай, Павел, Сергей, Степан, Тамара, Феврония, Федор.

16 декабря – Андрей, Гавриил, Георгий, Гликерия, Ефрем, Иван, Николай, Савва, Федор.

17 декабря – Александр, Алексей, Анастасия, Варвара, Василий, Геннадий, Дмитрий, Екатерина, Иван, Кира, Николай, Серафим, Юлия.

18 декабря – Анастасий, Геннадий, Гурий, Захар, Илья, Савва, Сергей.

19 декабря – Максим, Николай.

Именины в декабре Фото: Pexels

20 декабря – Антон, Василий, Григорий, Гурий, Иван, Игнатий, Лев, Михаил, Никифор, Нил, Павел, Петр, Сергей.

21 декабря – Анфиса, Кирилл.

22 декабря – Александр, Анна, Василий, Владимир, Евфросиния, Софрон, Степан.

23 декабря – Александр, Александра, Алексей, Анатолий, Ангелина, Анна, Григорий, Дорофей, Евгений, Евграф, Евдокия, Евлалия, Евсей, Иван, Константин, Лаврентий, Михаил, Николай, Петр, Сергей, Степан, Татьяна, Фекла, Фома, Яков.

24 декабря – Викентий, Даниил, Емельян, Иван, Леонтий, Лука, Никифор, Николай, Никон, Петр, Терентий, Феофан, Филимон.

25 декабря – Александр, Спиридон, Ферапонт.

26 декабря – Александр, Алексей, Аркадий, Арсений, Василий, Владимир, Григорий, Евгений, Емельян, Иван, Николай, Яков.

27 декабря – Илларион, Ипатий, Зосима, Николай, Филимон.

28 декабря – Александр, Василий, Илларион, Иона, Павел, Степан, Сусанна, Трифон.

29 декабря – Аггей, Александр, Аркадий, Владимир, Илья, Макар, Николай, Павел, Петр, Семен, София, Феодосий.

30 декабря – Александр, Даниил, Денис, Иван, Никита, Николай, Петр, Сергей, Степан.

31 декабря – Вера, Виктор, Владимир, Зоя, Иван, Илья, Марк, Михаил, Модест, Николай, Севастьян, Семен, Сергей, Фаддей.

Ранее мы рассказывали, какие церковные праздники отмечаются в декабре 2019 года в Украине.

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