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Именины в октябре 2019: у кого и когда отмечается день ангела

Узнайте, кто празднует именины в октябре 2019, и в какой день поздравлять с днем ангела

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:10
Календарь именин на октябрь
Календарь именин на октябрь
Фото: Pixabay

В какой день кого можно поздравлять с днем ангела? Кто отмечает свои именины в октябре 2019 года? Читайте подробный календарь именин на октябрь 2019 и адресуйте самые лучшие и красивые поздравления с днем ангела своим родным, друзьям и близким людям.

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С давних времен в народе было принято выбирать имена новорожденным детям в соответствии с церковным календарем почитания святых мучеников – святками. К какому дню ближе всего стояла дата рождения ребенка, имя того святого и выбирали. Считалось, что таким образом человек получал своего ангела-хранителя, который оберегал его в течение всей жизни. Примечательно, что день ангела у каждого человека может быть несколько раз в год в отличие от дня рождения

Значения имен передают характер и внутренние качества человека, названного в честь кого-то из святых. Предлагаем вашему вниманию подробный календарь именин на каждый день октября 2019.

Чей день ангела в октябре 2019:

1 октября – Алексей, Ариадна, Аркадий, Борис, Вениамин, Владимир, Евфросиния, Илларион, Иван, Ирина, Константин, Михаил, Петр, Сергей, София.

2 октября – Алексей, Давид, Игорь, Константин, Мария, Николай, Нил, Трофим, Федор.

3 октября – Александр, Илларион, Иван, Михаил, Олег, Татьяна, Федор.

4 октября – Агния, Александр, Алексей, Андрей, Валентин, Василий, Владимир, Даниил, Дмитрий, Иван, Иосиф, Кондрат, Константин, Лаврентий, Нестор, Петр.

5 октября – Александр, Вениамин, Иона, Исаак, Кузьма, Макар, Мартин, Николай, Прасковья, Петр, Федор, Феофан.

6 октября – Иван в честь Иоанна Крестителя, а также Андрей, Антон, Иннокентий, Ираида, Николай, Петр.

7 октября – Авраам, Андрей, Антон, Василий, Виталий, Владислав, Давид, Павел, Сергей, Спиридон, Степан, Фекла.

8 октября – Сергей в честь Сергия Радонежского, основателя Свято-Троицкого монастыря, а также Афанасий, Герман, Евгений, Евфросиния, Максим, Николай, Павел, Прохор, Роман, Феодосий.

9 октября – Иван в память апостола и евангелиста Иоанна Богослова, а также Александр, Афанасий, Владимир, Дмитрий, Ефрем, Николай, Тихон.

10 октября – Акулина, Аристарх, Вениамин, Виктор, Герман, Дмитрий, Игнатий, Марк, Михаил, Никон, Петр, Савва, Сергей, Федор.

11 октября – Александр, Анна, Валентин, Василий, Вячеслав, Илларион, Кирилл, Марк, Мария, Никон, Татьяна, Харитон.

12 октября – Иван, Феофан.

13 октября – Александр, Александра, Алексей, Аполлинария, Василий, Вячеслав, Григорий, Леонид, Матвей, Михаил, Петр, Серафим, Семен.

14 октября – Александр, Алексей, Вера, Георгий, Григорий, Иван, Михаил, Николай, Петр, Роман, Савва, Федор.

15 октября – Андрей, Анна, Борис, Василий, Георгий, Давид, Дмитрий, Иван, Касьян, Константин, Михаил, Петр, Степан, Федор, Яков.

16 октября – Денис, Иван, Павел, Петр, Рустик, Феодосия.

17 октября – Василий, Вероника, Владимир, Гурий, Дмитрий, Ерофей, Иона, Михаил, Николай, Павел, Петр, Степан, Тихон, Яков.

18 октября – Александра, Алексей, Гавриил, Григорий, Демьян, Денис, Евдоким, Иона, Иннокентий, Кузьма, Макар, Матвей, Петр, Тихон, Филипп.

19 октября – Фома в честь апостола Фомы, а также Иван, Макар.

20 октября, воскресенье – Демьян, Иона, Иосиф, Леонтий, Марк, Николай, Пелагея, Сергей, Юлиан.

21 октября – Амвросий, Василий, Виктор, Владимир, Дмитрий, Елизавета, Иван, Иона, Исидор, Мария, Надежда, Николай, Павел, Пахом, Пелагея, Петр, Серафим, Таисия, Татьяна, Трифон.

22 октября – Авраам, Константин, Максим, Петр, Степан, Яков.

23 октября – Андрей, Антон, Ефим, Илларион, Иннокентий, Кирилл, Кузьма, Павел, Савва, Сергей, Симон, Степан, Фома, Яков.

24 октября – Александр, Амвросий, Анатолий, Антон, Зинаида, Илларион, Иосиф, Исаакий, Лев, Макар, Моисей, Никон, Феофан, Филипп.

25 октября – Александр, Денис, Иван, Кузьма, Лаврентий, Макар, Максимилиан, Мартин, Николай, Тарас, Феодосий, Федот.

26 октября – Антон, Вениамин, Злата, Иннокентий, Карп, Никита, Николай, Трофим.

27 октября – Игнатий, Кузьма, Максимилиан, Михаил, Назар, Николай, Прасковья, Петр, Святослав.

28 октября – Афанасий, Дмитрий, Денис, Ефим, Иван, Семен.

29 октября – Алексей, Георгий, Евгений, Иван, Леонтий, Терентий.

30 октября – Александр, Анатолий, Андрей, Антон, Демьян, Иосиф, Исидор, Кузьма, Лазарь, Леонтий

31 октября – Лука в честь евангелиста Луки, а также Андрей, Гавриил, Давид, Евфросиния, Елизавета, Иосиф, Злата, Николай, Сергей, Семен, Федор, Юлиан.

Ранее мы рассказывали, какие церковные праздники отмечаются в октябре 2019 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь

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