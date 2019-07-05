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Именины Василия, Геннадия и Юлии: поздравления с днем ангела

В День ангела Василия, Геннадия, Юлии 2019 адресуйте именинникам самые лучшие поздравления в стихах и прозе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:40
Сегодня - 6 мая
Сегодня - 6 мая
Фото: Pixabay

Свой День ангела сегодня, 5 июля, отмечают Василий, Геннадий и Юлия. Так что не забудьте отправить всем знакомым и друзьям с такими именами самые добрые, красивые и позитивные поздравления с именинами.

Смотрите видео о том, как чувство стиля зависит от знака зодиака:

ИмяВасилий переводится как "царственный". Его обладатели – люди властные, активные, не боящиеся трудностей и при этом они бескорыстные и внимательные, с развитым чувством долга и справедливости.

Геннадий – также греческое имя, которое переводится как "родовитый". Мужчина с таким именем неизменно уверенный в себе, многогранный и часто непредсказуемый.

Имя Юлия имеет интересный перевод с древнегреческого – "кудрявая" или "пушистая". Обладательницы этого имени нежные, утонченные, иногда нерешительные, но иногда и капризные женщины.

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В день ангела Василия, Геннадия и Юлии мы присоединяемся к самым лучшим пожеланиям и предлагаем вам красивые, искренние и нежные поздравления с Днем ангела в стихах и прозе.

С Днем ангела!
С Днем ангела!
Фото: Pixabay

Короткие смс поздравления с днем ангела Василия

***

Вася, именины наступили,
Что тебе они преподнесут?
Близкие всегда тебя любили,
Так пускай и дальше любят, ждут.
Пусть тебе везет в делах серьезных,
В несерьезных – тоже повезет,
Ты стремись всегда к вершинам звездным,
Счастье пусть за горизонтом ждет.

Именины Василия: лучшие пожелания в день ангела

***

Вася, прими от души поздравление,
Для счастья всегда пускай будет причина!
Сбудутся пусть все мечты и стремления,
Пускай будут: вилла, квартира, машина!

Желаю здоровья, любви и успеха,
Конечно же, преданных, верных друзей,
Добра, позитива, веселья и смеха,
И море погожих и радостных дней!

Красивые поздравления с днем ангела Василия в прозе

***

Дорогой Василий, да будет тебе известно, что твое великое имя имеет значение "царь".А потому желаю тебе быть всегда царем в своей жизни, карьере и отношениях. Пусть все складывается воистину по-царски, а удача не обходит стороной. С днем ангела тебя, Василий!

Именины Геннадия: добрые пожелания в День ангела

***

Геннадий во всем и всегда на коне,
И с делом любым он управится,
И каждый миг жизни он ценит вдвойне,
И знает, как с трудностью справится.

Так пусть остается счастливым всегда,
С годами он пусть не меняется,
Все самое лучшее ждет впереди,
И радости лишь начинаются!

С Днем ангела!
С Днем ангела!
Фото: Pixabay

Милые пожелания в День ангела Геннадия в прозе

***

Дорогой Геннадий, я поздравляю тебя с днем ангела и хочу пожелать удачи в любой деятельности и благополучия в личной жизни. Будь веселым и неунывающим Геной, уважаемым и успешным Геннадием, любимым и любящим Гешей и обязательно добрым Гением своего счастья.

Философские пожелания в День ангела Геннадию в стихах

***

За старания получай
Высшую оценку.
Профи ты всегда, во всем,
Наш прекрасный Генка.

Только ясных, светлых дней
Мы тебя желаем.
В этот бесподобный день
Дружно поздравляем.

Долгих лет и благ мирских,
Добрых чувств и счастья,
Равновесия в душе,
Обойти ненастья.

Красивые поздравления с именинами Юлии в стихах

***

Юленька, красавица,
С праздником тебя!
Всем вокруг ты нравишься,
Любим мы тебя.

Пусть цветы прекрасные
Для тебя цветут.
Радость, вдохновение
Пусть к тебе придут.

Пусть успех не кончится.
И всего достичь!
Со звездой счастливою
Мы желаем жить!

Пусть любовь прекрасная
Будет у тебя,
Доброты и нежности
Будет в ней сполна.

С Днем ангела!
С Днем ангела!
Фото: Pixabay

Короткие смс поздравления с именинами Юлии

***

Юленька, звезда ты наша,
С каждым годом ты все краше.
Пусть тебе удача светит
Постоянно на планете.

Будь любимой и люби,
Сладкой жизни и судьбы!
Настроенья, позитива,
Счастья, смеха, креатива.

Лучшие поздравления Юлии с именинами в прозе

***

Юлечка, ты, словно прекрасный цветок, так красива и нежна! Всегда оставайся такой женственной, улыбчивой и счастливой! Пускай твои сердце и душа будут полны любви, добра и гармонии! Желаю, чтобы все благие мечты сбывались, ведь исполнение желаний — это огромная радость!

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