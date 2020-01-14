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Именины Василия: поздравления с днем ангела

В День ангела Василия 2020 отправляйте красивые картинки, поздравления и стихи именинникам

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 06:03
С днем ангела!
С днем ангела!
Фото: Pexels

Сегодня, 14 января отмечается первый день Нового года по старому стилю, который также имеет название Васильев день в честь почитания святого церковного писателя и богослова Василия Великого. А это значит, что все Василии, Васи, Васеньки, Васильки и Васютки отмечают сегодня свои именины. Не забудьте поздравить своих родных и друзей с днем ангела. А мы подготовили для вас красивые, милые, добрые и прикольные поздравления с именинами для Василия.

Смотрите видео о том, как чувство стиля зависит от знака зодиака:

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Имя Василий считается царским, потому и переводится как "царственный". Его обладатели – люди властные, активные, не боящиеся трудностей и при этом они бескорыстные и внимательные, с развитым чувством долга, верности и справедливости, а потому они не терпят компромиссов.

В день ангела Василия мы присоединяемся к наилучшим пожеланиям и предлагаем вам красивые картинки и добрые поздравления с именинами в стихах и прозе.

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С днем ангела!
С днем ангела!
Фото: Pexels

Лучшие поздравления с днем ангела Василия в стихах

***

Бог есть везде, он есть повсюду.
Бог создал тело, создал душу.
Он сотворил мир красоты
И бесконечной доброты.
И мне хотелось, чтоб отныне
Мой самый нежный и любимый,
Бесстрашный, смелый, храбрый, сильный,
Мой драгоценнейший Василий
Творил добро всегда, везде,
Не оставлял людей в беде.
Поступки совершал разумно,
Был честным, добрым, нежным, умным.

С днем ангела!
С днем ангела!
Фото: Pexels

Короткое поздравление Василию в день ангела

***

Мы сегодня поздравляем
От души тебя, Василий,
Будь успешным и веселым,
Зря не трать своих усилий,
Намечай скорее цели,
К ним иди без остановки,
Оставайся самым умным,
Смелым, добрым, сильным, ловким!

Добрые поздравления с днем ангела Василия в прозе

***

Василий! Да будет тебе известно, что твое великое имя переводится как "царь". Я желаю тебе быть всегда царем в своей жизни, карьере, любви и отношениях. Пусть все складывается воистину по-царски, а удача не обходит стороной. С днем ангела тебя, Василий!

С днем ангела!
С днем ангела!
Фото: Pexels

Смс поздравления с днем ангела Василия

***

Вася, именины наступили,
Что тебе они преподнесут?
Близкие всегда тебя любили,
Так пускай и дальше любят, ждут.
Пусть тебе везет в делах серьезных,
В несерьезных – тоже повезет,
Ты стремись всегда к вершинам звездным,
Счастье пусть за горизонтом ждет.

Радостные поздравления Василию с именинами

***

Спешу поздравить с именинами самого доброго и душевного мужчину – Василия! Хочу пожелать большого успеха и верной удачи на жизненном пути, огромного счастья, стабильного благополучия, крепких сил, богатырского здоровья, нежной любви и верных друзей!

С днем ангела!
С днем ангела!
Фото: Pexels

Именины Василия: добрые пожелания с днем ангела

***

Вася, прими от души поздравление,
Для счастья всегда пускай будет причина!
Сбудутся пусть все мечты и стремления,
Пускай будут: вилла, квартира, машина!

Желаю здоровья, любви и успеха,
Конечно же, преданных, верных друзей,
Добра, позитива, веселья и смеха,
И море погожих и радостных дней!

С днем ангела!
С днем ангела!
Фото: Pexels

Лучшие поздравления Василию с днем ангела в стихах

***

Дорогой ты наш Василий,
Обнимаем крепко, сильно,
Поздравления прими
В эти праздничные дни.

Счастлив будь, здоров, конечно,
Чтоб любовь была навечно,
Чтоб желания сбылись
И стала радостною жизнь.

Ранее мы рассказывали об истории и традициях праздника Обрезание Господне.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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