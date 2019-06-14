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Именины Веры, Ивана и Павла: поздравления с днем ангела

В День ангела Веры, Ивана и Павла 2019 адресуйте именинникам красивые поздравления в прозе и стихах

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:44
С Днем ангела
С Днем ангела
Фото: Pixabay

Сегодня, 14 июня, свой День ангела отмечают Вера, Иван и Павел. Не забудьте поздравить именинников и отправить им самые лучшие, трогательные и добрые поздравления с Днем ангела.

Смотрите видео о том, как мексиканец пригласил на именины дочери миллион человек:

Значение имени Вера очевидно и говорит само за себя. Это вера во все лучшее, доброе, хорошее, вера в бога и человека. Женщины с таким именем взвешены, спокойны, трудолюбивы и добры. И, несмотря на имя, их никак нельзя отнести к людям наивным.

Иван означает "милость божья". Мужчина по имени Иван отличается своей многогранностью, жизнерадостностью, отзывчивостью и порой непредсказуемостью. У людей с этим именем много друзей, интересных дел и талантов.

Значение имени Павел трактуется как "маленький", "младший". Обладатель этого имени – человек покладистый, отзывчивый, доброжелательный и высоконравственный.

В день ангела Веры, Ивана и Павла примите наилучшие пожелания, а также красивые, добрые, прикольные и философские поздравления с именинами в стихах и прозе.

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Лучшие поздравления Вере с именинами в стихах

***

Все поздравленья, Вера, для тебя!
Сегодняшнего дня ты королева.
Живешь ты, сердцем этот мир любя,
И нет в душе ни зависти, ни гнева.

Как имя твое искренне звучит!
Наверное, оно определяет
Твою открытость, пусть оно, как щит,
Тебя от бед всех в жизни защищает.

Ты поздравления сегодня принимай
И пожеланий миллион еще в придачу.
Будь лучшей, Вера, и не забывай,
Что верить ты должна в свою удачу!

Радостные поздравления с днем ангела Вере в прозе

***

Поздравляю тебя, дорогая Верочка. Пожелаю никогда не терять своей веры в лучшее, веры в себя и добрых людей. Пусть жизнь наполняется светом, радостью, удачей, благополучием, искренностью, добром и любовью. Желаю тебе постоянства в любви, счастье и достатке, а если грядут перемены, то, чтоб они были только в лучшую сторону.

День ангела Веры: красивые поздравления с именинами

***

Тебя поздравляю, прекрасная Вера,
Желаю добра и любви безграничной,
Чтоб счастье твой дом наполняло без меры,
И в жизни дела все прошли на отлично.

Чтоб не было зависти, злобы и горя,
Зато было много прекрасных моментов,
И образовалось бескрайнее море
Из радости и дорогих комплиментов!

С Днем ангела!
С Днем ангела!
Фото: Pixabay

Прикольные поздравления с именинами Ивану в стихах

***

Для Ивана поздравления
Соберу я в кучу,
Я желаю, чтоб ты был
Всех на свете круче.

Гордо звался мужиком,
Не сгибал колени
И здоровьем, чтобы мог
Похвастаться отменным.

Вверх чтобы шли твои дела
И росли доходы,
Дни счастливые твои
Складывались в годы.

К целям новым пожелаю
Я тебе стремиться,
Чтобы в жизни своего
Всегда ты смог добиться.

Позитивные поздравления Ивану с днем ангела в прозе

***

Ванечка, Иван, Ванюша, я тебя от всей души поздравляю. Желаю тебе жизни без забот и проблем, прекрасного самочувствия, благополучия, удачи, веселого настроения, бодрости и удачи. Будь успешным, добрым, самым любимым и желанным.

Короткие смс поздравления с именинами Ивана

***

Надежный друг и крепкая опора,
Всегда найдешь решение, Иван.
Желаем тебе силы и задора,
Чтоб исполнялся каждый новый план.

Больших высот тебе дано достигнуть.
Пусть покоряться все они тебе.
И пусть проблемы больше не настигнут,
А все сомнения сгорят дотла в огне.

С Днем ангела!
С Днем ангела!
Фото: Pixabay

День ангела Павла: лучшие пожелания

***

Павел, с праздником поздравить
Я хочу тебя скорей!
Счастья, радости, богатства,
Верных, искренних друзей!

Будь здоровым и веселым.
В жизни пусть тебе везет.
Всё хорошее скорее
В руки пусть к тебе придет.

Красивое поздравление с днем ангела Павлу

***

Сотни поздравлений,
Сотни пожеланий
Я тебе сегодня
Посвящаю, Павел.

Чтоб мечты сбывались,
Достигались цели,
Успеха добивался,
Чтоб ты в каждом деле.

Чтобы все проблемы
Были нипочем,
Рядом, чтоб друзей
Ты чувствовал плечо.

Жизнь твоя была,
Чтобы полной чашей,
Счастье через край лилось
В твоей жизни, Паша.

Философские пожелания в День ангела Павла в прозе

***

Дорогой Павел, поздравляю тебя с именинами и желаю большой удачи и верных успехов, блестящей карьеры и высокого достатка, огромных перспектив развития и уважения, искренней любви и несомненного счастья.

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