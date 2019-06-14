Именины Веры, Ивана и Павла: поздравления с днем ангела
В День ангела Веры, Ивана и Павла 2019 адресуйте именинникам красивые поздравления в прозе и стихах
Сегодня, 14 июня, свой День ангела отмечают Вера, Иван и Павел. Не забудьте поздравить именинников и отправить им самые лучшие, трогательные и добрые поздравления с Днем ангела.
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Значение имени Вера очевидно и говорит само за себя. Это вера во все лучшее, доброе, хорошее, вера в бога и человека. Женщины с таким именем взвешены, спокойны, трудолюбивы и добры. И, несмотря на имя, их никак нельзя отнести к людям наивным.
Иван означает "милость божья". Мужчина по имени Иван отличается своей многогранностью, жизнерадостностью, отзывчивостью и порой непредсказуемостью. У людей с этим именем много друзей, интересных дел и талантов.
Значение имени Павел трактуется как "маленький", "младший". Обладатель этого имени – человек покладистый, отзывчивый, доброжелательный и высоконравственный.
В день ангела Веры, Ивана и Павла примите наилучшие пожелания, а также красивые, добрые, прикольные и философские поздравления с именинами в стихах и прозе.
Лучшие поздравления Вере с именинами в стихах
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Все поздравленья, Вера, для тебя!
Сегодняшнего дня ты королева.
Живешь ты, сердцем этот мир любя,
И нет в душе ни зависти, ни гнева.
Как имя твое искренне звучит!
Наверное, оно определяет
Твою открытость, пусть оно, как щит,
Тебя от бед всех в жизни защищает.
Ты поздравления сегодня принимай
И пожеланий миллион еще в придачу.
Будь лучшей, Вера, и не забывай,
Что верить ты должна в свою удачу!
Радостные поздравления с днем ангела Вере в прозе
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Поздравляю тебя, дорогая Верочка. Пожелаю никогда не терять своей веры в лучшее, веры в себя и добрых людей. Пусть жизнь наполняется светом, радостью, удачей, благополучием, искренностью, добром и любовью. Желаю тебе постоянства в любви, счастье и достатке, а если грядут перемены, то, чтоб они были только в лучшую сторону.
День ангела Веры: красивые поздравления с именинами
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Тебя поздравляю, прекрасная Вера,
Желаю добра и любви безграничной,
Чтоб счастье твой дом наполняло без меры,
И в жизни дела все прошли на отлично.
Чтоб не было зависти, злобы и горя,
Зато было много прекрасных моментов,
И образовалось бескрайнее море
Из радости и дорогих комплиментов!
Прикольные поздравления с именинами Ивану в стихах
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Для Ивана поздравления
Соберу я в кучу,
Я желаю, чтоб ты был
Всех на свете круче.
Гордо звался мужиком,
Не сгибал колени
И здоровьем, чтобы мог
Похвастаться отменным.
Вверх чтобы шли твои дела
И росли доходы,
Дни счастливые твои
Складывались в годы.
К целям новым пожелаю
Я тебе стремиться,
Чтобы в жизни своего
Всегда ты смог добиться.
Позитивные поздравления Ивану с днем ангела в прозе
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Ванечка, Иван, Ванюша, я тебя от всей души поздравляю. Желаю тебе жизни без забот и проблем, прекрасного самочувствия, благополучия, удачи, веселого настроения, бодрости и удачи. Будь успешным, добрым, самым любимым и желанным.
Короткие смс поздравления с именинами Ивана
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Надежный друг и крепкая опора,
Всегда найдешь решение, Иван.
Желаем тебе силы и задора,
Чтоб исполнялся каждый новый план.
Больших высот тебе дано достигнуть.
Пусть покоряться все они тебе.
И пусть проблемы больше не настигнут,
А все сомнения сгорят дотла в огне.
День ангела Павла: лучшие пожелания
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Павел, с праздником поздравить
Я хочу тебя скорей!
Счастья, радости, богатства,
Верных, искренних друзей!
Будь здоровым и веселым.
В жизни пусть тебе везет.
Всё хорошее скорее
В руки пусть к тебе придет.
Красивое поздравление с днем ангела Павлу
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Сотни поздравлений,
Сотни пожеланий
Я тебе сегодня
Посвящаю, Павел.
Чтоб мечты сбывались,
Достигались цели,
Успеха добивался,
Чтоб ты в каждом деле.
Чтобы все проблемы
Были нипочем,
Рядом, чтоб друзей
Ты чувствовал плечо.
Жизнь твоя была,
Чтобы полной чашей,
Счастье через край лилось
В твоей жизни, Паша.
Философские пожелания в День ангела Павла в прозе
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Дорогой Павел, поздравляю тебя с именинами и желаю большой удачи и верных успехов, блестящей карьеры и высокого достатка, огромных перспектив развития и уважения, искренней любви и несомненного счастья.
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