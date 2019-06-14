Именины Веры, Ивана и Павла: поздравления с днем ангела

В День ангела Веры, Ивана и Павла 2019 адресуйте именинникам красивые поздравления в прозе и стихах

С Днем ангела Фото: Pixabay

Сегодня, 14 июня, свой День ангела отмечают Вера, Иван и Павел. Не забудьте поздравить именинников и отправить им самые лучшие, трогательные и добрые поздравления с Днем ангела.

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Значение имени Вера очевидно и говорит само за себя. Это вера во все лучшее, доброе, хорошее, вера в бога и человека. Женщины с таким именем взвешены, спокойны, трудолюбивы и добры. И, несмотря на имя, их никак нельзя отнести к людям наивным.

Иван означает "милость божья". Мужчина по имени Иван отличается своей многогранностью, жизнерадостностью, отзывчивостью и порой непредсказуемостью. У людей с этим именем много друзей, интересных дел и талантов.

Значение имени Павел трактуется как "маленький", "младший". Обладатель этого имени – человек покладистый, отзывчивый, доброжелательный и высоконравственный.

В день ангела Веры, Ивана и Павла примите наилучшие пожелания, а также красивые, добрые, прикольные и философские поздравления с именинами в стихах и прозе.

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Лучшие поздравления Вере с именинами в стихах

***

Все поздравленья, Вера, для тебя!

Сегодняшнего дня ты королева.

Живешь ты, сердцем этот мир любя,

И нет в душе ни зависти, ни гнева.



Как имя твое искренне звучит!

Наверное, оно определяет

Твою открытость, пусть оно, как щит,

Тебя от бед всех в жизни защищает.



Ты поздравления сегодня принимай

И пожеланий миллион еще в придачу.

Будь лучшей, Вера, и не забывай,

Что верить ты должна в свою удачу!

Радостные поздравления с днем ангела Вере в прозе

***

Поздравляю тебя, дорогая Верочка. Пожелаю никогда не терять своей веры в лучшее, веры в себя и добрых людей. Пусть жизнь наполняется светом, радостью, удачей, благополучием, искренностью, добром и любовью. Желаю тебе постоянства в любви, счастье и достатке, а если грядут перемены, то, чтоб они были только в лучшую сторону.

День ангела Веры: красивые поздравления с именинами

***

Тебя поздравляю, прекрасная Вера,

Желаю добра и любви безграничной,

Чтоб счастье твой дом наполняло без меры,

И в жизни дела все прошли на отлично.



Чтоб не было зависти, злобы и горя,

Зато было много прекрасных моментов,

И образовалось бескрайнее море

Из радости и дорогих комплиментов!

С Днем ангела! Фото: Pixabay

Прикольные поздравления с именинами Ивану в стихах

***

Для Ивана поздравления

Соберу я в кучу,

Я желаю, чтоб ты был

Всех на свете круче.



Гордо звался мужиком,

Не сгибал колени

И здоровьем, чтобы мог

Похвастаться отменным.



Вверх чтобы шли твои дела

И росли доходы,

Дни счастливые твои

Складывались в годы.



К целям новым пожелаю

Я тебе стремиться,

Чтобы в жизни своего

Всегда ты смог добиться.

Позитивные поздравления Ивану с днем ангела в прозе

***

Ванечка, Иван, Ванюша, я тебя от всей души поздравляю. Желаю тебе жизни без забот и проблем, прекрасного самочувствия, благополучия, удачи, веселого настроения, бодрости и удачи. Будь успешным, добрым, самым любимым и желанным.

Короткие смс поздравления с именинами Ивана

***

Надежный друг и крепкая опора,

Всегда найдешь решение, Иван.

Желаем тебе силы и задора,

Чтоб исполнялся каждый новый план.



Больших высот тебе дано достигнуть.

Пусть покоряться все они тебе.

И пусть проблемы больше не настигнут,

А все сомнения сгорят дотла в огне.

С Днем ангела! Фото: Pixabay

День ангела Павла: лучшие пожелания

***

Павел, с праздником поздравить

Я хочу тебя скорей!

Счастья, радости, богатства,

Верных, искренних друзей!



Будь здоровым и веселым.

В жизни пусть тебе везет.

Всё хорошее скорее

В руки пусть к тебе придет.

Красивое поздравление с днем ангела Павлу

***

Сотни поздравлений,

Сотни пожеланий

Я тебе сегодня

Посвящаю, Павел.



Чтоб мечты сбывались,

Достигались цели,

Успеха добивался,

Чтоб ты в каждом деле.



Чтобы все проблемы

Были нипочем,

Рядом, чтоб друзей

Ты чувствовал плечо.



Жизнь твоя была,

Чтобы полной чашей,

Счастье через край лилось

В твоей жизни, Паша.

Философские пожелания в День ангела Павла в прозе

***

Дорогой Павел, поздравляю тебя с именинами и желаю большой удачи и верных успехов, блестящей карьеры и высокого достатка, огромных перспектив развития и уважения, искренней любви и несомненного счастья.

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