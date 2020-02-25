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Иверская икона Божией Матери: самые сильные молитвы

О ней существует множество сказаний

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:33

25 февраля православный мир почитает Иверскую икону Божией Матери.

Образ Иверской Богородицы – одна из величайших христианских святынь, издавна считающейся чудотворной. Неудивительно, что о ней существует множество сказаний, историй и притч.

Мы собрали информацию о чем молятся Иверской иконе Божией Матери и когда она помогает верующим, а также тексты молитв к этой иконе.

Иверская икона Божией Матери: когда молятся

Пред Иверской Иконой Пресвятой Богородицы молятся об избавлении от разных напастей и об утешении в бедах, от пожара, об умножении плодородия земли, об избавлении от скорби и печали, об исцелении недугов телесных и душевных, при тяжелых обстоятельствах, о помощи земледельцам.

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Иверская икона Божией Матери: самые сильные молитвы

Молитва первая

О Пресвятая Дево, Мати Гос­пода, Царице Небесе и земли! Вонми многоболезненному воз­дыханию душ наших призри с высоты святыя Твоея на нас, с верою и любовию поклоняющих­ся пречистому образу Твоему. Се бо, грехми погружаемии и скорбьми обуреваемии, взирающе на Твой образ, яко живей Ти сущей с нами, приносим смиренная мо­ления наша. Не имамы бо ни иныя помощи, ни инаго предстательства, ни утешения, токмо Те­бе, о, Мати, всех скорбящих и обремененных! Помози нам, не­мощным, утоли скорбь нашу, настави на путь правый нас, заблуждающих, уврачуй и спаси безнадежных, даруй нам прочее время живота нашего в мире и тишине проводити, подаждь хри­стианскую кончину и на Страшнем Суде Сына Твоего явися нам милосердая Заступница, да всегда поем, величаем и славим Тя, яко благую Заступницу рода христианскаго, со всеми угодившими Богу. Аминь.

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Молитва вторая

О Пресвятая Госпоже Владычице Богоро­дице, приими недостойную молитву на­шу, и сохрани нас от навета злых человек и от напрасныя смерти, и даруй нам прежде кон­ца покаяние, на моление наше умилосердися, и радость в печали место даруй. И избави нас, Госпоже, от всякия беды и напасти, скорби и печали и от всякаго зла. И сподоби нас, греш­ных рабов Твоих, одесную стати во втором пришествии Сына Твоего, Христа Бога наше­го, и наследники нас быти сподоби Царствия Небеснаго и жизни вечныя, со всеми святыми в бесконечные веки веков. Аминь.

Иверская икона Божией Матери – текст молитвы
Иверская икона Божией Матери – текст молитвы
Фото: pravmir


Величание

Величаем Тя, Пресвятая Дево, и чтим образ Твой святый, имже болезни наша врачуеши и души наша к Богу возводиши.

Напомним, что ранее мы собрали красивые открытки с праздником Иверской иконы Божьей Матери.

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