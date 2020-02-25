Иверская икона Божией Матери: в чем помогает

Эта икона получила название Портаитисса, что в переводе с греческого языка означает — Вратарница.

25 февраля почитается Иверская икона Божией Матери.

Первое известие о ней относится к IX веку — временам иконоборчества, когда по приказу власти в домах и храмах уничтожали и предавали поруганию святые иконы.

Иверская икона Божией Матери: история

В те годы в области Никея (Турция – ред) жила семья православных христиан, вдова и ее сын-подросток. Женщина была не бедной и рядом со своим домом воздвигла храм, в котором была старинная икона Божьей Матери. Однажды иконоборцы пришли в эту церковь и начали требовать у женщины деньги. Она сказала им, что сейчас у нее нет такой суммы, услышав этот ответ, один из нападавших ударил мечом в икону по лику Божьей Матери. Вдруг по иконе, будто из живого тела, потекла кровь.

Они испугались увиденного и ушли из храма, но покидая его, предупредили, что вернутся за деньгами на следующий день.

Ночью вдова с сыном взяли поврежденную икону, пошли на берег моря и прочитав молитву, положили ее на воду. Неожиданно икона встала в вертикальное положение и поплыла от берега в открытое море. Мать и сын, пораженные происходящим, смотрели на это чудо. После всего произошедшего они были вынуждены покинуть свой дом. Сын отправился в Фессалоники, потом – на Афон в Иверский монастырь, где приняв постриг, стал монахом.

Историю о таком необычном спасении образа Божией Матери, икона которой чудесным образом ушла в море, он рассказал иверским монахам.

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Как-то раз, находясь возле монастырских ворот, недалеко от воды, старцы увидели огненный столб, поднимающийся над морем. Это зрелище напугало их. Они начали молиться Господу, но видение не исчезало, а к ночи стало еще ярче.

Наконец, монахи увидели плывущую в море икону Богородицы. Они попробовали достать ее, но когда стали приближаться к ней, икона от них отстранялась.

День Иверской иконы Божией Матери – описание, значение, о чем молятся Богородице Фото: Wikipedia

После нескольких неудачных попыток, монахи собрались вместе и стали молиться Господу о помощи в обретении иконы. Бог услышал их мольбы, а человеком, который доставит святыню в Иверскую обитель, избрал монаха Гавриила. Пречистая во сне явилась к отшельнику Гавриилу и велела, чтобы тот пошел в монастырь и сообщил всем, что эта икона была послана не для того, чтобы монахи охраняли ее, а наоборот — теперь сама Богородица, через свою икону, будет хранить Иверскую обитель и весь Афон.

С тех времен эта икона получила название Портаитисса, что в переводе с греческого языка означает — Вратарница.

Иверская обитель считается домом, где хранится эта икона. На территории монастыря возведен храм во имя Портаитиссы — покровительницы Афона.

Иверская икона Божией Матери: чудеса

Икона освещается неугасимой лампадой, которая называется "Лампада Вратарницы". Иногда в часы богослужений, без всякого внешнего воздействия, лампада раскачивается, подобно маятнику, таким образом, предупреждая о близости таких больших бедствий, как землетрясения, эпидемии, нападение врагов.

Жители Афона рассказывали, что перед наступлением на Кипр турок, лампада раскачивалась так сильно, что даже масло выливалось через край, но Защитница, через Свою икону, не допустила захвата Афона.

В современное время, такие непонятные раскачивания лампады, перед землетрясением в Спитаке, и перед другими явлениями. Так Иверской иконе случалось информировать людей о грядущих событиях планетарного масштаба.

Иверская икона Божией Матери: запретная для женщин

В 422 году, по преданиям, дочь царя Феодосия хотела посетить монастырь, чтобы увидеть святыни, но по голосу Богоматери ей было запрещено это делать. С тех пор, по повелению Божией Матери, которая охраняет мир и покой монашествующих, Афон недоступен для посещений женщинами вот уже 1700 лет.

Иверская икона Божией Матери: иконография

Иконография Иверской иконы представляет собой особый вариант "Одигитрии", получивший в византийском искусстве название "Милостивая". Доска вытянутая, фигуры заполняют почти все пространство ковчега. Изображение Богоматери поясное, голова слегка склонена к младенцу Христу, правая рука поднята в молитвенном жесте на уровне груди.

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Он сидит на левой руке матери высоко и прямо, в легком повороте к Ней, голова немного откинута назад. Правая рука младенца вытянута вперед к руке Богоматери с благословляющим жестом, в левой Он держит свиток, вертикально опирающийся на колено.

Иверская икона Божией Матери – в чем помогает, иконография, чудеса Фото: Wikipedia

Своеобразна манера написания ликов: с крупными, массивными чертами, широко раскрытыми миндалевидными глазами; взгляд устремлен вперед, выражение ликов сосредоточенное. Значимой иконографической деталью является изображение на лике Богоматери раны, из которой сочится кровь.

Иверская икона Божией Матери: о чем молятся

Второе название этой иконы Божией Матери, как уже было сказано, – Вратарница (Портаитисса). Она, как настоящий страж, стоит на защите вас и вашего дома и ограждает от злых действий и разрушительных мыслей.

Богоматерь через Иверский образ настоящей Матери является заступницей жилища от разных бедствий – от ограбления, потопов, пожаров и т.д. Иверская икона помогает в исцелении душевных и телесных заболеваний, она показывает грешникам путь к раскаянию.

Необходимо помнить, что иконы или святые не "специализируются" в каких-то конкретных областях. Будет правильно, когда человек обращается с верой в силу Божию, а не в силу этой иконы, этого святого или молитвы.

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