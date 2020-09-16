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Как красиво упаковать подарок: модные лайфхаки

Сегодня, 19:08

Упаковка подарков на праздники: самые лучшие варианты с фото

С приближением очередного праздника для многих людей приоритетной задачей становится покупка подарков для близких, друзей, коллег, начальства, любимых и родных людей.

Как красиво упаковать подарок: фото
Как красиво упаковать подарок: фото
Фото: Pexels

Будь то День учителя или именины, Новый год или 8 Марта, детский праздник или день рождения – важно не только угадать с исполнением желания виновника торжества, но еще и эффектно преподнести свой подарок. Ведь яркая мишура и упаковка – это то, что создает праздничное настроение. Как красиво и модно упаковать подарок, читайте в нашей статье.

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Чтобы нарядно оформить свой подарок, вам понадобится упаковочный материал, крафтовая бумага, фольга, ленточки, бусинки, бантики, блестки, природные материалы и другой декор, клей, скотч, инструменты по типу ножниц или степлера, а также некоторые навыки. Но уже на третьей или четвертой коробке вы почувствуете, как легко вам дается искусство упаковывания подарков.

Интересные идеи, как можно оформить подарки

Как красиво упаковать подарок: Instagram: @podarki_idei_
Как красиво упаковать подарок: Instagram: @podarki_idei_
Фото: Instagram

Самый простой и популярный способ – это положить подарок в плотную коробку, завернуть в оберточную бумагу любого цвета и рисунка, аккуратно подогнуть края и скрепить все клеем или скотчем. Чем выше ваш профессионализм, тем меньше слоев бумаги вам понадобится.

Как красиво упаковать подарок: фото
Как красиво упаковать подарок: фото
Фото: Pexels

Для оформления полотенец, свитера, рубашки, футболки, шарфа или других объемных и мягких вещей лучше подойдет упаковка в виде пакета или конверта. Не забудьте украсить свой подарок, используя, к примеру, природные материалы: листья, цветы, шишки, семена.

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Как красиво упаковать подарок: Instagram: @podarki_idei_
Как красиво упаковать подарок: Instagram: @podarki_idei_
Фото: Instagram

Съедобным подаркам будет уютнее в стильных бумажных пакетах. Гурманам придутся по душе модные сейчас украшения с сушеными цитрусовыми или палочками корицы.

Как красиво упаковать подарок: фото
Как красиво упаковать подарок: фото
Фото: Pexels

А еще свой подарок можно украсить вкусными конфетками: пока одариваемый доберется до презента, по пути может подкрепиться и подсластить себе жизнь.

Как красиво упаковать подарок: Instagram: @podarki_idei_
Как красиво упаковать подарок: Instagram: @podarki_idei_
Фото: Instagram

На подарке для любимого человека будет очень мило смотреться лаконичная аппликация.

Как красиво упаковать подарок: фото
Как красиво упаковать подарок: фото
Фото: Pexels

Даже самая обыкновенная веревка в умелых руках может превратиться в симпатичный декор. Просто перевяжите толстым шпагатом книгу и завяжите широкий бант – подарок готов!

Как красиво упаковать подарок: Instagram @podarki_idei_
Как красиво упаковать подарок: Instagram @podarki_idei_
Фото: Instagram

В качестве упаковочного материала эффектно смотрится мешковина. Ее хорошо применять как основу и контраст для мелкого тематического декора.

Как красиво упаковать подарок: фото
Как красиво упаковать подарок: фото
Фото: Pexels

Будет романтичным, нежным и трогательным получить в подарок от любимого человека ювелирное украшение, "обернутое" лепестками живого цветка, не правда ли?

Как красиво упаковать подарок: фото
Как красиво упаковать подарок: фото
Фото: Pexels

В оформлении своего презента вам поможет умение ажурного вырезания из бумаги или вытинанки. Это настоящее произведение искусства, которым можно украсить и поздравительную открытку, и коробку для подарка.

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