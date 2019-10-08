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Как отдыхаем на День защитника Украины 2019: известны точные даты выходных

День защитника Украины 2019: украинцы получат длинные выходные в честь праздника

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:28
Выходные на День защитника Украины
Выходные на День защитника Украины
Фото: Pixabay

Какие выходные у нас будут в связи с празднованием Дня защитника Украины 2019? Сколько дней мы отдыхаем на День защитника Украины, праздник украинского казачества и Покрова? Узнайте точные даты выходных и праздничных дней в нашей статье. Зная эту информацию, вы сможете заранее спланировать свой отдых.

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Ровно посередине осени мы будем праздновать День защитника Украины. Начиная с 2014 года, эта дата ежегодно отмечается 14 октября и в 2019 году удачно выпадает на понедельник.

Так что, несмотря на скупость октября на выходные дни, украинцы получают пролонгированный праздник – с субботы, 12-го числа, до понедельника, 14 октября, включительно.

Не забывайте, что в этот же день, 14 октября, в Украине отмечаются еще два значимых праздника – Покрова Пресвятой Богородицы и День украинского казачества.

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Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в октябре 2019 года в Украине.

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