Как отдыхаем на День защитника Украины: точная дата, история и значение праздника

Узнайте, когда отмечаем и какие будут выходные на День защитника Украины-2020

В середине осени, помимо праздника Покрова Пресвятой Богородицы, мы отмечаем День защитника Украины. Будет ли этот день выходным, как празднуют его украинцы в 2020 году, а также какова история и значение Дня защитника Украины, узнайте в нашей статье.

Праздник День защитника Украины Фото: Depositphotos

День защитника Украины: дата праздника

В 2020 году День защитника Украины по традиции отмечается 14 октября, в среду. День является официальным государственным праздником и выходным. Так что середина рабочей недели предоставит украинцам возможность прерваться от трудов и отдохнуть. Кроме того, предыдущий день, 13 октября, будет укорочен на 1 час как предпраздничный.

Увы, в 2020 году не предусмотрено дополнительных выходных, как было, к примеру, в прошлом – с захватом субботы и воскресенья. Украинцы законно отдыхают только один день, 14 октября.

День защитника Украины: история и значение

Празднование Дня защитника Украины было утверждено 14 октября по указу пятого президента Украины Петра Порошенко в 2014 году. Это решение было обосновано традицией почитать украинское войско. Одновременно был отменен указ 2009 года, по которому 23 февраля отмечался День защитника Отечества.

Дата выбрана не случайно. 14 октября традиционно считается днем основания Украинской повстанческой армии (УПА).

А еще эта дата издавна отмечалась как День украинского казачества, поскольку приходилась на праздник Покрова Пресвятой Богородицы – считалось, что Богородица покровительствует казакам. И у запорожских казаков этот день был большим праздником, когда избирали новых старшин.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в октябре 2020 года в Украине.

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