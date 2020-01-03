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Как правильно колядовать, посевать и щедровать

Узнайте, как нужно колядовать, щедровать и посевать на Святки 2020 в Украине

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:14
Как колядовать, посевать и щедровать
Как колядовать, посевать и щедровать
Фото: Depositphotos

Близятся рождественские праздники, которые издавна сопровождаются различными веселыми ритуалами и традициями. Взрослые и дети на Святки колядуют, щедруют и посевают. Но не все знают, как это нужно делать. Мы расскажем вам, как правильно колядовать, щедровать и посевать, кто и когда это должен делать.

Смотрите видео о выходных 2020 в Украине:

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Как правильно колядовать в Украине

С самого утра Рождества, 7 января – время для колядования. Хотя в некоторых регионах Украины колядовать начинают уже вечером 6 января, после восхода первой звезды.

Колядование – это любимое занятие детей, ведь за свои труды они получают сладости и деньги. Но и взрослые не прочь развлечься и повеселиться на Рождественские праздники. Чтобы колядовать, нужно собрать вертеп из нескольких человек. Это могут быть как девочки, так и мальчики, а также взрослые.

Глава колядующих – звездарь, человек, который идет первым и несет звезду. Следующим по старшинству идет звонарь. Его обязанность – нести большой колокольчик и оповещать людей звоном о том, что идут колядующие. Третьим важным колядующим является мехоноша. Мехоноше нужно запомнить, что свои подарки хозяева должны класть сразу в мешок, а не передавать в руки, потому что так правильно по обычаю.

Собственно, отсюда и происходят главные атрибуты для колядования – звезда, колокольчик и мешок для гостинцев.

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Как правильно щедровать

Часто люди путают колядки и щедривки, ведь эти обряды достаточно похожи. Щедруют традиционно в щедрый вечер 13 января, в канун Старого Нового года, отсюда и название праздничного ритуала.

Как колядовать, посевать и щедровать
Как колядовать, посевать и щедровать
Фото: Depositphotos

Щедровальники ходят по домам и поздравляют всех с наступающим праздником, поют песни щедровки, желают семьям счастья, благополучия, здоровья, процветания, а главное – щедрого урожая.

Люди накрывают богатые столы, главным блюдом на которых считалась щедрая кутья. Также нужно готовить пироги, блины, вареники и, конечно же, гостинцы для щедрующих.

Традиционно щедруют в небольшой компании, поют короткие песни и играют на одном-двух музыкальных инструментах.

Как нужно посевать

Посевают с утра 14 января, уже когда наступает Старый Новый год. По традиции, именно мальчики-посевальники ходят утром по домам, поют песни-посевалки и щедро сыплют зерно, чтобы следующий год был урожайным и богатым.

Считается, что первым на Старый Новый год в дом должен зайти мужчина – тогда будет и хороший урожай, и скот здоровый, и в доме будет лад. А вот девушкам в это время лучше сидеть по домам. Всем засевальникам принято давать деньги. При этом зерно, которым посевают, нельзя выметать из дома до заката солнца.

Как правильно посевать? Нужно заранее приготовить зерно – это может быть пшеница, рожь, ячмень или гречка. Посевальщики обязательно надевают теплые рукавицы, а вот голыми руками посевать нельзя. И еще чем раньше придет первый посевальщик, тем больше счастья, удачи и благополучия принесет он в дом.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2020 года в Украине.

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