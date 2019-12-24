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Как праздновать, чтобы корпоратив удался

Советы специалистов, как весело отпраздновать Новый год 2020

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:50
Как отпраздновать корпоратив, чтобы праздник удался
Как отпраздновать корпоратив, чтобы праздник удался
Фото: Depositphotos

Украина уже вовсю празднует Рождество и Новый год. По крайней мере, это можно сделать с коллегами на корпоративе. Чтобы праздник удался, люди придумывают что-то новое. Но не забывают и о традициях. Как праздновать, чтобы корпоратив удался, знает корреспондент "Сегодня" Алексей Фалин.

Новогодние и рождественские праздники – это горячее время для артистов, говорит главный "шикидым" Украины Виктор Павлик.

"Люди развлекаются, люди едят много, пьют много. И какой праздник без песни? Без выступления артиста?" – говорит артист.

Сам же певец на праздники предпочитает быть дома.

"Мы порой выставляем завышенный гонорар, чтобы нигде не выступать. Чтобы встретить Новый год и день рождения дома. Но это не срабатывает. И дают хороший гонорар. И тогда работаем", – сказал Виктор Павлик.

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Ресторатор Дмитрий рассказывает, что чаще всего корпоративы пытаются отпраздновать в пятницу или субботу, чтобы следующий день был выходным. В их заведении три зала. Показывает самый большой на 100 человек.

"Аренду зала мы не берем. То есть предлагаем сделать заказ из расчета 500 гривен на человека. Это холодные/горячие закуски", – говорит управляющий рестораном Дмитрий Грищенко.

Меню в ресторане двух видов: обычное и праздничное. В новогоднем, например, обязательно присутствует салат оливье.

"Мы в один из прошлых годов хотели от этого уйти. Но каждый гость, который приходил, хотел видеть в новогоднюю ночь и на корпоративах оливье", – уточнил Дмитрий.

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Разнообразить корпоративы помогают ивент-агентства. Руководитель одного из таких – Артем Гагарин – признается: должны искать новые подходы. Например, использовать видео, это нравится зрителям. И искать "изюминку".

"Даже если это банальные 90-е, которые были популярны в прошлом году (тематика), в этом году она продолжается у некоторых, но все равно внутри что-то другое. Популярный сериал от НBО "Чернобыль" – даже по таким тематикам бывают новогодние корпоративы", – говорит Гагарин.

Часто люди сами не знают, каким должны быть гулянья.

"Кто-то хочет смотреть шоу, а кто-то хочет сам участвовать в этом шоу. А кто-то просто хочет прийти и напиться", – подчеркивает Артем.

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Специалист по этикету Наталья Адаменко рекомендует девушкам не надевать высокие каблуки на корпоративы, а сумочку брать с длинным ремешком, чтобы удобно носить на плече. Не надоедать начальнику, он и так вас увидит.

"Помните, что корпоративы чаще всего происходят каким методом, если можно так сказать? Фуршет! Что главное? Не забывайте отойти от стола. Потому что бывает так, что люди подходят и стоят. А те кто не успел, уже начинают прорываться как-то локтями, руками", – рассказывает Наталья.

Но самый главный совет от нашего эксперта – не стоит напиваться.

"Знаете как говорят: если что – "наздоженетесь вдома". Не пейте много", – отметила Адаменко.

Напомним, ранее мы рассказывали, как сэкономить на новогоднем наряде, но выглядеть дорого. Кроме того, писали, что подарить маме на Новый год 2020.

Все подробности в спецтеме Новый год 2020

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