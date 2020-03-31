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Как разыграть друга на 1 апреля по телефону: подборка веселых приколов

Друзей на 1 апреля можно весело развести и поднять настроение, даже сидя дома

Ольга Козачок
Сегодня, 13:55

Несмотря на то что в Украине объявлен карантин из-за пандемии коронавируса, веселый и добрый праздник 1 апреля никто не отменял. Все украинцы сидят по домам, но даже из собственной квартиры вы можете достать по телефону любого приятеля, поднять настроение другу, разыграть своих знакомых и от души посмеяться самим.

Предлагаем вам оригинальные идеи, как можно "пранкануть" друга, пошутить и прикольнуться на 1 апреля.

Как разыграть друга по телефону
Как разыграть друга по телефону
Фото: Pexels

Как разыграть друга раньше всех

***

31 марта дождитесь полуночи и позвоните всем друзьям, кого хотите поздравить с 1 апреля: "Здравствуйте! Бюро добрых услуг желает вам спокойной ночи!" А для достижения лучшего эффекта повторите звонок несколько раз.

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Как разыграть друга – алло-алло!

***

Наберите друга, но ничего не говорите. Он будет кричать "Алло, алло!" и говорить, что вас не слышит. Запишите этот монолог. Можете позвонить несколько раз подряд, человек все больше будет раздражаться и в конце может уже не сдерживать эмоций. Выберите лучший, на ваш взгляд, вариант, позвоните ему снова и включите воспроизведение записи... Очень интересный эффект получается.

Смотрите видеоподборку самых странных поступков, на которые способны люди навеселе:

Как разыграть друга – "купи слона" или чего-нибудь еще

***

Возьмите две мобилки. С одной наберите друга, только так, чтобы ваш номер не был определен, а с другой – какую-то фирму, которая занимается продажей чего-нибудь. К примеру, продукты питания, средства гигиены, строительные материалы и т.д. Положите мобилки рядом, чтобы они слышали друг друга, пусть между собой поговорят. Иногда получаются достаточно прикольные диалоги. Только не спешите признаваться другу в своем розыгрыше.

Как можно пранкануть друга по переписке
Как можно пранкануть друга по переписке
Фото: Pexels

Как разыграть друга – его же разговором

***

Можете записать их разговор, а затем через какое-то время снова перезвонить другу и запустить ему эту запись. Пусть послушает себя со стороны. Он уже догадается, что его разыграли, и реакция может быть разной – от ругани до смеха.

Как разыграть друга – звонок в дверь

***

Еще один прикол, как разыграть приятеля по телефону. Шутка старая, но действует безотказно! Звоните с неопределенного номера, друг отвечает, а вы быстро и громко говорите: "Дурак, это в дверь звонят!"

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в апреле 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

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