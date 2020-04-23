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Как влияет на знаки зодиака новолуние 23 апреля 2020 года

Узнайте, кому из знаков зодиака следует быть особенно осторожными в период новолуния

Ольга Козачок
Сегодня, 10:57

Сегодня, 23 апреля, день новолуния. Оно произошло рано утром, в 5 часов 27 минут по киевскому времени. Однако влияние Луны многие из нас будут ощущать на протяжении всего дня. Новолуние в астрологии считается очень важным событием. Этот период каждому знаку зодиака следует проводить по-особому, потому что все по-разному реагируют на него. Как новолуние влияет на знаки зодиака, узнайте в нашей статье.

Влияние новолуния на знаки зодиака
Влияние новолуния на знаки зодиака
Фото: Depositphotos

Овен

В период новолуния Овны стремятся начать все с чистого листа. Для них это полезный период обновления, очищения от накопленного негатива и перезагрузки.

Телец

Тельцам в новолуние следует максимально поберечься, не перегружать себя и больше отдыхать, потому что у них могут обостриться хронические болезни.

Близнецы

Близнецы совершенно ровно реагируют на смену лунной фазы. Хотя влияние Луны на них все же проявляется, к примеру, в исполнении загаданных желаний.

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Рак

У Раков прослеживается усиление связи с Луной. На первый план выходят переживания, страхи и дурные мысли, которые нужно постараться в себе искоренить.

Лев

Львам нужно быть готовыми к негативному влиянию новолуния, которое тормозит продвижение к поставленным целям. Этот период лучше просто терпеливо пережидать.

Дева

Новолуние благоприятно сказывается на Девах. В этот период прослеживается некоторый эмоциональный упадок, который, впрочем, избавляет Дев от негатива.

Весы

Весы, напротив, в период новолуния наблюдают в себе заметный эмоциональный подъем, желание действовать, что-то менять, куда-то двигаться, к чему-то стремиться.

Скорпион

Для Скорпионов новолуние – важный жизненный период, который следует тратить с пользой для себя. Сила Луны помогает им достичь успехов в саморазвитии и самопознании.

Стрелец

Во время смены лунной фазы у Стрельцов усиливается восприятие окружающих событий и улучшается память. Это благоприятное время для духовного роста.

Козерог

У Козерогов новолуние может вызвать слабость, недомогание и даже головную боль. Поэтому им следует пощадить свой организм и не подвергать его нагрузкам.

Водолей

Представители знака Водолея чаще всего совершенно нейтральны к обновлению Луны. Этот день для них мало чем отличается от остальных будней.

Рыбы

Рыбы, наоборот, чувствуют влияние Луны с особой силой. А вот каким образом новолуние отразится на их поведении и самочувствии, зависит от их внутреннего настроя.

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