Каникулы 2019-2020 в школе: когда и сколько будут отдыхать ученики

Когда будут школьные каникулы в 2019-2020 учебном году, и сколько отдыхают дети

Школьные каникулы 2019-2020 Фото: Pixabay

Когда начинаются и заканчиваются школьные каникулы в 2019-2020 учебном году, сколько дней будут отдыхать ученики на осенние, зимние и весенние каникулы, кто определяет даты каникул для детей, узнайте в нашей статье. Зная эту информацию, вам будет легче спланировать совместный отдых с детьми, поездки, экскурсии, оздоровление.

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Министерство образования и науки Украины рекомендовало график каникул в школах страны в 2019-2020 учебном году. Согласно закону об образовании, даты и продолжительность школьных каникул 2019-2020 в каждом учебном заведении руководство определяет самостоятельно. При этом общая длительность каникул в школах Украины не должна превышать 30 дней.

Так, обычно осенние и весенние каникулы длятся по неделе, а зимние – две недели. Период летних каникул остается неизменным: учебный год должен завершиться не позднее 31 мая, а у выпускников каникулы начнутся после сдачи всех необходимых экзаменов Государственной итоговой аттестации. Завершаются летние каникулы традиционно праздником знаний 1 сентября, который в 2020 году приходится на вторник.

Минобразования может лишь рекомендовать график школьного отдыха, в соответствии с которым указаны периоды:

осенние каникулы – с 28 октября по 3 ноября;

зимние каникулы – с 23 декабря по 7 января;

весенние каникулы – с 23 марта по 29 марта;

летние каникулы – с 1 июня по 31 августа.

Но в зависимости от условий в школах, отопления, карантинов, сложных погодных условий, региональных особенностей и других факторов, школьное руководство может по своему усмотрению менять и сдвигать дату начала и окончания каникул, а также назначать дополнительные каникулы или карантин. Поэтому расписание каникул в Украине может отличаться по своей продолжительности и срокам в разных городах страны.

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