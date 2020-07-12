Картинки в День Петра и Павла: эффектные поздравления, открытки и стихи
Поздравляем с праздником Петра и Павла-2020
По церковному календарю, 12 июля отмечается День Петра и Павла. В этот же день завершается многодневный летний Петров пост, который получил свое название в честь святых апостолов.
Мы собрали для вас красивые, милые и добрые поздравления на любой вкус: прозу, стихи и короткие смс, а также картинки и открытки ко Дню Петра и Павла. Отправляйте их самым близким и любимым людям с пожеланиями счастья, добра и здоровья в этот праздник.
Пожелания и картинки к празднику Петра и Павла
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В День Петра и Павла желаем вам, чтобы имена этих святых, являющиеся символом чистоты, искренней веры и ревностного служения Богу, даровали вам вдохновение для новых светлых свершений. Открытости вашей душе и мудрости помыслам!
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Красивые поздравления с праздником Петра и Павла-2020 в стихах
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Сегодня Павла и Петра –
Вас поздравляю я с утра,
Много радости желаю,
Жить, ни слез, ни бед не зная,
Чтобы телом и душой
Во всем было хорошо!
И Петра и Павла
Я сегодня славлю.
Открытки ко дню Петра и Павла
Лучшие поздравления с праздником Петра и Павла в стихах
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Святых апостолов почтим –
Петра и Павла. Будем им
Молиться, души исцелять,
Чтобы счастливыми нам стать,
Чтоб в каждом доме и семье
Не быть болезни и беде,
Чтоб светом озарялись души
И были наши дни все лучше,
Чтоб сердце полнилось добром,
Чтоб не было печали в нем.
Попросим Павла и Петра,
Чтоб к нам судьба была добра.
С Днем Петра и Павла: поздравления своими словами
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В день апостолов Петра и Павла я желаю тебе надежды, веры и бодрости духа. Пусть твои святые молитвы и самые сокровенные желания будут услышаны. Здоровья, счастья, любви, благополучия и мира!
Смотрите видео, чем особенный день Петра и Павла:
Короткие стихи в День апостолов Петра и Павла 12 июля
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Святые светлые апостолы,
Всю жизнь идущие за Господом,
На путь нас истинный наставьте
И сил душевных нам прибавьте.
Мы в праздник с самого утра
Прославим Павла и Петра.
Проза и открытки к празднику Петра и Павла
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Поздравляю с Днем Петра и Павла! Пусть святые апостолы дадут вам защиту от болезней и несчастий, пусть жизнь станет лучше и добрее, пусть этот летний праздник подарит светлую надежду и откроет круговорот счастливых дней.
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