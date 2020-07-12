Картинки в День Петра и Павла: эффектные поздравления, открытки и стихи

Поздравляем с праздником Петра и Павла-2020

По церковному календарю, 12 июля отмечается День Петра и Павла. В этот же день завершается многодневный летний Петров пост, который получил свое название в честь святых апостолов.

Мы собрали для вас красивые, милые и добрые поздравления на любой вкус: прозу, стихи и короткие смс, а также картинки и открытки ко Дню Петра и Павла. Отправляйте их самым близким и любимым людям с пожеланиями счастья, добра и здоровья в этот праздник.

Картинки и открытки в праздник Петра и Павла 12 июля Фото: pexels

Пожелания и картинки к празднику Петра и Павла

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В День Петра и Павла желаем вам, чтобы имена этих святых, являющиеся символом чистоты, искренней веры и ревностного служения Богу, даровали вам вдохновение для новых светлых свершений. Открытости вашей душе и мудрости помыслам!

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Красивые поздравления с праздником Петра и Павла-2020 в стихах

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Сегодня Павла и Петра –

Вас поздравляю я с утра,

Много радости желаю,

Жить, ни слез, ни бед не зная,

Чтобы телом и душой

Во всем было хорошо!

И Петра и Павла

Я сегодня славлю.

Открытки ко дню Петра и Павла

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Лучшие поздравления с праздником Петра и Павла в стихах

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Святых апостолов почтим –

Петра и Павла. Будем им

Молиться, души исцелять,

Чтобы счастливыми нам стать,

Чтоб в каждом доме и семье

Не быть болезни и беде,

Чтоб светом озарялись души

И были наши дни все лучше,

Чтоб сердце полнилось добром,

Чтоб не было печали в нем.

Попросим Павла и Петра,

Чтоб к нам судьба была добра.

С Днем Петра и Павла: поздравления своими словами

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В день апостолов Петра и Павла я желаю тебе надежды, веры и бодрости духа. Пусть твои святые молитвы и самые сокровенные желания будут услышаны. Здоровья, счастья, любви, благополучия и мира!

Смотрите видео, чем особенный день Петра и Павла:

Короткие стихи в День апостолов Петра и Павла 12 июля

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Святые светлые апостолы,

Всю жизнь идущие за Господом,

На путь нас истинный наставьте

И сил душевных нам прибавьте.

Мы в праздник с самого утра

Прославим Павла и Петра.

Проза и открытки к празднику Петра и Павла

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Поздравляю с Днем Петра и Павла! Пусть святые апостолы дадут вам защиту от болезней и несчастий, пусть жизнь станет лучше и добрее, пусть этот летний праздник подарит светлую надежду и откроет круговорот счастливых дней.

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в июле 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней

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