Католическая Троица 2019: лучшие поздравления, открытки, стихи и смс

Отправляйте красивые поздравления с католической Троицей в прозе, стихах, смс и картинках

Поздравления с католической Троицей Фото: Pixabay

Католическая Троица в 2019 году совпадает с православной и отмечается 16 июня. В этот светлый и радостный праздник не забудьте поздравить всех друзей и родных с праздником и адресовать им самые красивые и добрые поздравления, стихи, смс, картинки, открытки с Троицей.

Смотрите видео, как празднуется православная Троица в Киеве:

Католическая Троица 2019: красивые поздравления в стихах

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Мир католический сегодня отмечает

Светлейший праздник – Троица пришла!

Тебя сердечно с этим поздравляю,

Желаю мира, счастья и добра!

Большой любви, здоровья и терпенья,

Участья, радости, достатка, волшебства.

Сотрет пусть праздник все твои сомненья,

И вскружится от счастья голова!

Короткое поздравление с католической Троицей в прозе

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Со светлым праздником Троицы! Желаю мира, добра, тепла в душе, искренней веры в сердце. Пусть Господь хранит и благословляет тебя. С праздником!

Лучшие поздравления с католической Троицей друзьям

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С Троицей вас поздравляю

В летний день прекрасный,

Ваши просьбы и молитвы

Будут не напрасны.

Пусть Господь во всем поможет,

Путь укажет верный вам,

Пусть становится лишь чище

И светлей душевный храм!

Добрые поздравления с католической Троицей в прозе

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От чистого сердца поздравляю с католической Троицей. Пусть этот светлый и радостный праздник принесет в ваш уютный дом добро, счастье и гармонию, пусть будет много прекрасных дней, которые будут радовать душевными семейными посиделками, приятными разговорами, взаимопониманием и любовью.

Католическая Троица 2019: душевные пожелания в стихах

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Троица к вам в дом пришла,

Праздник в дверь стучится.

Пожелаем волшебства –

Пусть оно случится!

Пусть Господь благословит,

Укрепит вас в вере.

В этот праздник светлый дух

Пусть войдет к вам в двери.

Делайте добро другим,

И оно вернется.

И тогда наверняка

Счастье улыбнется!

Короткое смс поздравление с католической Троицей 2019

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В день великой Троицы

Счастье пусть утроится,

Пусть сердце очищается,

Любовью наполняются,

Душа – поет, смеется,

И вам все удается.

Лучшие поздравления с католической Троицей своими словами

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С Троицей Святой вас поздравляю! Хочу пожелать чистой любви и ясных дней в жизни. Пусть вас окружает доброта и тепло, пусть в сердце всегда живет вера, а на душе таится надежда на лучшее. Мирного неба и крепкого здоровья!

Ранее мы рассказывали об интересных традициях и приметах дня Троицы.

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