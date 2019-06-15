Католическая Троица 2019: лучшие поздравления, открытки, стихи и смс
Отправляйте красивые поздравления с католической Троицей в прозе, стихах, смс и картинках
Католическая Троица в 2019 году совпадает с православной и отмечается 16 июня. В этот светлый и радостный праздник не забудьте поздравить всех друзей и родных с праздником и адресовать им самые красивые и добрые поздравления, стихи, смс, картинки, открытки с Троицей.
Смотрите видео, как празднуется православная Троица в Киеве:
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Католическая Троица 2019: красивые поздравления в стихах
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Мир католический сегодня отмечает
Светлейший праздник – Троица пришла!
Тебя сердечно с этим поздравляю,
Желаю мира, счастья и добра!
Большой любви, здоровья и терпенья,
Участья, радости, достатка, волшебства.
Сотрет пусть праздник все твои сомненья,
И вскружится от счастья голова!
Короткое поздравление с католической Троицей в прозе
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Со светлым праздником Троицы! Желаю мира, добра, тепла в душе, искренней веры в сердце. Пусть Господь хранит и благословляет тебя. С праздником!
Лучшие поздравления с католической Троицей друзьям
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С Троицей вас поздравляю
В летний день прекрасный,
Ваши просьбы и молитвы
Будут не напрасны.
Пусть Господь во всем поможет,
Путь укажет верный вам,
Пусть становится лишь чище
И светлей душевный храм!
Добрые поздравления с католической Троицей в прозе
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От чистого сердца поздравляю с католической Троицей. Пусть этот светлый и радостный праздник принесет в ваш уютный дом добро, счастье и гармонию, пусть будет много прекрасных дней, которые будут радовать душевными семейными посиделками, приятными разговорами, взаимопониманием и любовью.
Католическая Троица 2019: душевные пожелания в стихах
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Троица к вам в дом пришла,
Праздник в дверь стучится.
Пожелаем волшебства –
Пусть оно случится!
Пусть Господь благословит,
Укрепит вас в вере.
В этот праздник светлый дух
Пусть войдет к вам в двери.
Делайте добро другим,
И оно вернется.
И тогда наверняка
Счастье улыбнется!
Короткое смс поздравление с католической Троицей 2019
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В день великой Троицы
Счастье пусть утроится,
Пусть сердце очищается,
Любовью наполняются,
Душа – поет, смеется,
И вам все удается.
Лучшие поздравления с католической Троицей своими словами
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С Троицей Святой вас поздравляю! Хочу пожелать чистой любви и ясных дней в жизни. Пусть вас окружает доброта и тепло, пусть в сердце всегда живет вера, а на душе таится надежда на лучшее. Мирного неба и крепкого здоровья!
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