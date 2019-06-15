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Католическая Троица 2019: лучшие поздравления, открытки, стихи и смс

Отправляйте красивые поздравления с католической Троицей в прозе, стихах, смс и картинках

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:00
Поздравления с католической Троицей
Поздравления с католической Троицей
Фото: Pixabay

Католическая Троица в 2019 году совпадает с православной и отмечается 16 июня. В этот светлый и радостный праздник не забудьте поздравить всех друзей и родных с праздником и адресовать им самые красивые и добрые поздравления, стихи, смс, картинки, открытки с Троицей.

Смотрите видео, как празднуется православная Троица в Киеве:

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Католическая Троица 2019: красивые поздравления в стихах

***

Мир католический сегодня отмечает
Светлейший праздник – Троица пришла!
Тебя сердечно с этим поздравляю,
Желаю мира, счастья и добра!

Большой любви, здоровья и терпенья,
Участья, радости, достатка, волшебства.
Сотрет пусть праздник все твои сомненья,
И вскружится от счастья голова!

Короткое поздравление с католической Троицей в прозе

***

Со светлым праздником Троицы! Желаю мира, добра, тепла в душе, искренней веры в сердце. Пусть Господь хранит и благословляет тебя. С праздником!

Лучшие поздравления с католической Троицей друзьям

***

С Троицей вас поздравляю
В летний день прекрасный,
Ваши просьбы и молитвы
Будут не напрасны.

Пусть Господь во всем поможет,
Путь укажет верный вам,
Пусть становится лишь чище
И светлей душевный храм!

Добрые поздравления с католической Троицей в прозе

***

От чистого сердца поздравляю с католической Троицей. Пусть этот светлый и радостный праздник принесет в ваш уютный дом добро, счастье и гармонию, пусть будет много прекрасных дней, которые будут радовать душевными семейными посиделками, приятными разговорами, взаимопониманием и любовью.

Католическая Троица 2019: душевные пожелания в стихах

***

Троица к вам в дом пришла,
Праздник в дверь стучится.
Пожелаем волшебства –
Пусть оно случится!

Пусть Господь благословит,
Укрепит вас в вере.
В этот праздник светлый дух
Пусть войдет к вам в двери.

Делайте добро другим,
И оно вернется.
И тогда наверняка
Счастье улыбнется!

Короткое смс поздравление с католической Троицей 2019

***

В день великой Троицы
Счастье пусть утроится,
Пусть сердце очищается,
Любовью наполняются,
Душа – поет, смеется,
И вам все удается.

Лучшие поздравления с католической Троицей своими словами

***

С Троицей Святой вас поздравляю! Хочу пожелать чистой любви и ясных дней в жизни. Пусть вас окружает доброта и тепло, пусть в сердце всегда живет вера, а на душе таится надежда на лучшее. Мирного неба и крепкого здоровья!

Ранее мы рассказывали об интересных традициях и приметах дня Троицы.

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