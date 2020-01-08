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Китайский Новый год 2020: дата, история и традиции праздника

Узнайте, когда начинается Китайский Новый год 2020, его история и чем интересны традиции

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:01
Китайский Новый год
Китайский Новый год
Фото: Depositphotos

После встречи Нового года 2020 по традиционному европейскому и старому славянскому календарю настанет черед китайского Нового года. Этот восточный праздник, посвященный встрече нового года, в последнее время пользуется немалой популярностью у европейцев. Когда наступит Новый год по восточному календарю в 2020 году, какая у него история и традиции, узнайте в нашей статье.

Смотрите видео, как проходил новогодний фестиваль гигантских китайских фонарей в 2019 году:

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Дата китайского Нового года в 2020-м году

Китайский Новый год идет с небольшим опозданием следом за традиционным европейским. Жители стран Азии, как и мы, празднуют начало года и нового жизненного цикла. Считается, что в этот день зима встречается с весной, а потому еще одно название Нового года – Праздник весны.

Примечательным свойством китайского Нового года является его непостоянство. Дата этого праздника напрямую зависит от лунного календаря, отсюда другое название – Лунный Новый год. Он наступает во второе новолуние после декабрьского дня зимнего солнцестояния. Так что дата китайского Нового года может варьироваться в промежутке с 21 января по 21 февраля.

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Китайский Новый год 2020 мы будем отмечать 25 января в субботу, выходной день. Примечательно, что в нынешнем году праздник начинается достаточно рано. За последнее десятилетие лишь в 2012-м году китайский Новый год выпадал раньше – на 23 января.

На Востоке это один из самых продолжительных праздников и длится он целых 15 дней. Таким образом, в 2020-м году празднование китайского Нового года закончится 8 февраля. На самом деле это не 2020-й, а 4718-й год, согласно летоисчислению восточного календаря.

Этот Новый год придет под знаком Белой Металлической Крысы и продлится он чуть больше года – до 12 февраля 2021-го, когда его сменит год Белого Металлического Быка.

Китайский Новый год 2020: история праздника

Китайский Новый год
Китайский Новый год
Фото: Pexels

У праздника Нового года в Китае очень интересная легенда, сохранившаяся до наших дней. Китайцы называют свой Новый год "Нянь", что в переводе означает "год". Нянь − это страшное и прожорливое чудовище, жившее в морской пучине, которое периодически, как раз в канун Нового года, выбиралось на сушу, нападало на целые селения и пожирало всех, кто попадался ему на пути. Люди боялись Няня, ему жертвовали еду, а сами в это время прятались, чтобы страшилище никого не нашло и не съело.

Но однажды один нищий старик чудесным образом спас людей от страшного Няня. Он разукрасил красной краской двери в дом, сам нарядился в красную одежду, взял фонарь и хлопушки из бамбука и устроил такой неимоверный шум, что до смерти напугал чудовище. С тех пор у китайцев сохранилась традиция шумно и весело встречать Новый год, а обязательным атрибутом праздников стали огонь, фонари и красный цвет.

Традиции китайского Нового года

Китайский Новый год
Китайский Новый год
Фото: Depositphotos

Еще одно название китайского Нового года – "встреча после разлуки". Дело в том, что на востоке соблюдается важная новогодняя традиция, когда все члены семьи собираются вместе за праздничным столом. Считается, что на китайский Новый год помимо живых, за столом также присутствуют духи умерших родственников, которых принято почитать. На столе обязательно должны быть пельмени, блюда из риса, рыбы, курицы, бобов и другие угощения.

Уже со следующего дня люди ходят в гости с поздравлениями, мандаринами, которые символизируют богатство, а также с красными конвертами с деньгами. Также в Китае популярны шумные народные гулянья, уличные шествия и маскарады.

Завершается китайский Новый год традиционным Фестивалем китайских фонарей. Это красивейшее зрелище, когда сотни горящих фонариков поднимаются в ночное небо и озаряют его своим светом.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Новый год 2020

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