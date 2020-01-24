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Китайский Новый год 2020: ритуалы, которые приносят удачу и богатство

Узнайте, какие ритуалы непременно нужно сделать в Китайский Новый год 2020

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:03
Китайский Новый год в 2020 году - обряды, ритуалы Восточного Нового года для удачи и богатства
Китайский Новый год в 2020 году - обряды, ритуалы Восточного Нового года для удачи и богатства
Фото: Pexels

Китайский Новый год наступает после зимнего солнцестояния на второе новолуние, в связи с этим дата празднования у них все время разная.

Смотрите видео, как празднуют Китайский Новый год:

В этом году он припадает на 25 января.

Из-за этого в ночь с 24 января на 25 января, можно запрограммировать свою жизнь на целый год вперед. Ведь в это время новолуния будет происходить смена энергий и, следовательно, все дела, которые были долгое время, как бы в застое или отложены в долгий ящик, двинутся наконец-то вперед.

Китайский Новый год: ритуал для исполнения желаний

С вечера уберите тщательно дом или квартиру, затем примите обязательно душ представляя, как вода смывает с вас проблемы, болезни, всевозможные неприятности и наполняет вас новой чистой энергией. Потом, окурите квартиру ладаном и только после этого сядьте в тишине и запишите на листок бумаги все то, что вы хотели бы достичь в этом году, можете расписать даже по месяцам. Однако, писать нужно конкретно, четко формулируя и представляя цель, но только то, что вам действительно необходимо и чего реально добиться. Затем положите лист на окно и сверху него поставьте стакан, наполненный некипяченой водой. С самого раннего утра встаньте и выпейте эту воду, а бумагу с вашими записями сожгите. После этого откройте окно или выйдите на балкон, и пустите пепел по ветру.

Напомним, что сам праздник нужно встречать в красной одежде. Помимо традиционных для праздника апельсинов и мандаринов, на столе должна быть рыба — считается, что в наступающем году это принесет деньги и удачу ( китайское слово "рыба" звучит так же, как "избыток"). Существует и другая традиция, следование которой, как считается, может принести богатство: необходимо заранее сшить красный мешочек, а затем положить в него промытые проточной водой и тщательно вытертые монеты.

Китайский Новый год: ритуал на благополучие и удачу

Каждый человек мечтает обрести счастье, но для этого необходимо достичь гармонии и благополучия во всех сферах жизни. С помощью китайского обряда вы сможете это сделать.

Вам понадобится:

  • стакан (желательно красного цвета);
  • вода;
  • три монеты.

В канун китайского Нового года наберите чистой питьевой воды. Желательно, чтобы она была родниковой или хотя бы фильтрованной. Перелейте воду в стакан и положите туда монеты, а после оставьте его на ночь на подоконнике. Утром, сразу же после пробуждения, возьмите сосуд с водой и монетами и произнесите:

"Встану рано утром, год новый встречу, а уходящий провожу. Пускай уйдут с ним все мои беды и печали. Пусть он заберет с собой мои неудачи. Хочу, чтобы новый год стал для меня успешным и благополучным. Желаю, чтобы жизнь моя изменилась".

Умойтесь водой, а монеты аккуратно достаньте из стакана и храните их под подушкой до тех пор, пока Китайский Новый год не завершится. После этого потратьте их.

Китайский Новый год: ритуал на привлечение денег

  • Приготовьте красный мешочек и три китайские монетки, или три разменные монетки
  • Вы подходите к холодильнику, открываете его, и визуально провожаете символ 2019 года до входной двери. Открываете дверь, и с благодарностью за все, выпускаете ее.
  • В открытые двери вы приглашаете символ 2020 года. Визуализируете, как он входит в ваш дом. Закрываете за ней входную дверь. Провожаете его к холодильнику.
  • Открываете перед ней дверь холодильника, и предлагаете полакомиться тем, что там есть. Можете рассказать или показать чем вы ее угощаете.
  • Пока мышь лакомится угощениями, вы кладете монетки в красный мешочек, и мешочек с монетами помещаем на самое дно холодильника. Обязательно монеты в мешочке должны лежать "решкой" вверх.
  • Закрываем двери в холодильник.
  • Мешочек с монетками лежит на дне холодильника до следующего китайского Нового года.

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