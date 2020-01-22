Китайский Новый год: прикольные поздравления и яркие открытки

Как поздравить с Китайским Новым годом весело в открытках и стихах

2020 год Крысы Фото: Depositphotos

Близится Китайский Новый год, который в 2020 году настанет 25 января. Сегодня.Lifestyle от души поздравляет вас с этим ярким и красивым праздником, желает добра, успехов, процветания и отличного настроения. А еще мы подготовили для вас самые лучшие, прикольные, веселые и оригинальные открытки, картинки, поздравления, стихи и смс с Китайским Новым годом, которые вы можете отправить в праздник друзьям и близким.

Смотрите видео, как проходил новогодний фестиваль гигантских китайских фонарей в 2019 году:

Читайте также: Восточный гороскоп на 2020 год Крысы для всех знаков для мужчин и женщин по годам

Прикольные поздравления с Китайским Новым годом в стихах

***

Мы хотя и не китайцы,

Но встречаем Новый год.

Пусть побольше будет счастья

И конечно, повезет.



Денег – полные карманы,

В банке – безразмерный счет.

С удовольствием встречаем

Мы Китайский Новый год!



Снова запах мандаринов,

Небо в ярких огоньках.

Всем желаем жить красиво

И с улыбкой на устах.

Китайский Новый год – поздравления Фото: bonnycards

Китайский Новый год: позитивные поздравления

***

Зима в разгаре, и вот-вот

Придет Китайский Новый год.

Пускай он принесет с собой

Достаток – в дом, душе – покой,

Любовь – в сердца, в делах – удачу,

Пусть все смеются, но не плачут,

Пусть будет мирным небосвод,

И радостным – грядущий год!

Китайский Новый год – поздравления Фото: bonnycards

С Китайским Новым годом: чудесные поздравления

***

Всех с Китайским Новым годом

Поздравляю от души!

Пусть достаток будет в доме,

Пусть сбываются мечты.

Миллионы фейерверков

Улетают в небеса.

В эту ночь по всем поверьям

Происходят чудеса.

Китайский Новый год – поздравления Фото: bonnycards

Веселые поздравления с Китайским Новым годом

***

Новый Год – веселый праздник,

Любим мы его встречать.

Нам традицию Китая

Отчего ж не поддержать?



Пустим огненных драконов,

И запалим фейерверк...

С Новым вас китайским Годом,

Поздравляем всех-всех-всех!

Китайский Новый год – поздравления Фото: bonnycards

Китайский Новый год: прикольные пожелания

***

Новый год в Китае нынче,

Скоро в гости Мышь придет.

Пусть любовь, здоровье, счастье

И достаток принесет.

Пусть откроет в день чудесный

Небо вам большой портал,

Чтоб мечту свою и просьбу

В космос каждый вмиг послал.

Китайский Новый год – поздравления Фото: bonnycards

С Китайским Новым годом: смешные пожелания

***

В Новый год очередной

(родом из Китая)

Пожелаю я тебе

Радости без края!

Пусть все будет хорошо

И здоровье крепким,

Счастье видным будет пусть,

А беды незаметны!

Ранее мы публиковали восточный гороскоп на 2020 год Крысы для всех знаков по годам.

Все подробности в спецтеме Новый год 2020

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.