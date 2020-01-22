Китайский Новый год: прикольные поздравления и яркие открытки
Как поздравить с Китайским Новым годом весело в открытках и стихах
Близится Китайский Новый год, который в 2020 году настанет 25 января. Сегодня.Lifestyle от души поздравляет вас с этим ярким и красивым праздником, желает добра, успехов, процветания и отличного настроения. А еще мы подготовили для вас самые лучшие, прикольные, веселые и оригинальные открытки, картинки, поздравления, стихи и смс с Китайским Новым годом, которые вы можете отправить в праздник друзьям и близким.
Смотрите видео, как проходил новогодний фестиваль гигантских китайских фонарей в 2019 году:
Прикольные поздравления с Китайским Новым годом в стихах
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Мы хотя и не китайцы,
Но встречаем Новый год.
Пусть побольше будет счастья
И конечно, повезет.
Денег – полные карманы,
В банке – безразмерный счет.
С удовольствием встречаем
Мы Китайский Новый год!
Снова запах мандаринов,
Небо в ярких огоньках.
Всем желаем жить красиво
И с улыбкой на устах.
Китайский Новый год: позитивные поздравления
***
Зима в разгаре, и вот-вот
Придет Китайский Новый год.
Пускай он принесет с собой
Достаток – в дом, душе – покой,
Любовь – в сердца, в делах – удачу,
Пусть все смеются, но не плачут,
Пусть будет мирным небосвод,
И радостным – грядущий год!
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С Китайским Новым годом: чудесные поздравления
***
Всех с Китайским Новым годом
Поздравляю от души!
Пусть достаток будет в доме,
Пусть сбываются мечты.
Миллионы фейерверков
Улетают в небеса.
В эту ночь по всем поверьям
Происходят чудеса.
Веселые поздравления с Китайским Новым годом
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Новый Год – веселый праздник,
Любим мы его встречать.
Нам традицию Китая
Отчего ж не поддержать?
Пустим огненных драконов,
И запалим фейерверк...
С Новым вас китайским Годом,
Поздравляем всех-всех-всех!
Китайский Новый год: прикольные пожелания
***
Новый год в Китае нынче,
Скоро в гости Мышь придет.
Пусть любовь, здоровье, счастье
И достаток принесет.
Пусть откроет в день чудесный
Небо вам большой портал,
Чтоб мечту свою и просьбу
В космос каждый вмиг послал.
С Китайским Новым годом: смешные пожелания
***
В Новый год очередной
(родом из Китая)
Пожелаю я тебе
Радости без края!
Пусть все будет хорошо
И здоровье крепким,
Счастье видным будет пусть,
А беды незаметны!
Ранее мы публиковали восточный гороскоп на 2020 год Крысы для всех знаков по годам.
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