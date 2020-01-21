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Китайский Новый год: традиции и приметы праздника

Узнайте, какие традиции соблюдаются в Китайский Новый год 2020, и на какие приметы важно обратить внимание

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:52
Китайский Новый год 2020
Китайский Новый год 2020
Фото: Depositphotos

Близится китайский Новый год, начало которого в 2020 году приходится на 25 января. Этот восточный праздник посвящен началу нового жизненного цикла и встрече зимы с весной, а потому он еще называется Праздник весны. Чем интересен этот период, каковы традиции китайского Нового года и на какие приметы стоит обратить внимание, узнайте в нашей статье.

Смотрите видео, как проходил новогодний фестиваль гигантских китайских фонарей в 2019 году:

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Традиции Китайского Нового года

В канун Нового года китайцы наряжают улицы и свои жилища. Главный цвет праздника – это красный, поскольку считается, что он приносит удачу и отгоняет злых духов. Люди раскрашивают красной краской двери, развешивают красные фонарики, вешают на входе парные надписи на красной бумаге с пожеланиями добра и счастья.

Еще одно название китайского Нового года – "встреча после разлуки". Дело в том, что на востоке соблюдается важная новогодняя традиция, когда все члены семьи собираются вместе за праздничным столом. Ради этого люди, которые живут в других городах, обязательно возвращаются в родительский дом, чтобы отпраздновать главный праздник всей семьей. А потому в канун Нового года в Китае наблюдается "весенняя транспортировка" – массовое перемещение людей и загрузка транспорта.

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Праздник символизирует единение поколений. Считается, что на китайский Новый год помимо живых, за столом также присутствуют духи умерших родственников, которых принято почитать. Красные свечи и благовония, которые должны быть на столе в новогоднюю ночь, помогают общаться с богами и духами предков.

Традиции Китайского Нового года
Традиции Китайского Нового года
Фото: freepik.com

На праздничном столе также обязательно должны быть разнообразные и символичные угощения: пельмени, блюда из риса, рыбы, курицы, бобов и др. К примеру, пельмени, напоминающие серебряные слитки – ритуальное блюдо, которое лепит вся семья. Рыба символизирует богатство и обилие. А сладкие рисовые шарики у китайцев ассоциируются со сплоченностью.

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Уже со следующего дня люди ходят в гости с поздравлениями, мандаринами, которые символизируют богатство, а также с красными конвертами с деньгами, причем сумма обязательно должна быть четной. Считается, что красный конверт изгоняет из человека весь негатив, дарит здоровье и долголетие. В дополнение к конвертам преподносят небольшие подарки, сладости и фрукты.

Также в Китае популярны шумные народные гулянья, уличные шествия, маскарады, яркие красочные салюты и оглушительные канонады фейерверков. Считается, что громкими звуками и огнем отпугиваются злые духи и чудовища. А потому каждая семья стремится запустить в своем дворе фейерверки и петарды.

Китайский Новый год
Китайский Новый год
Фото: Pexels

Завершается китайский Новый год традиционным Фестивалем китайских фонарей. Это красивейшее зрелище, когда сотни горящих фонариков поднимаются в ночное небо и озаряют его своим светом.

Приметы на китайский Новый год:

  • Главная примета, которая совпадает с европейской: как встретишь Новый год, так его и проведешь. А потому важно быть радостными, сытыми и довольными в новогоднюю ночь.
  • Следует попросить прощения у окружающих и самому простить обиды, не желать никому зла, не ругаться, не вспоминать болезни и плохие события – тогда год пройдет удачно и счастливо.
  • Плохой приметой считается использование в период праздника режущих предметов – ножа, ножниц и др., иначе можно перерезать ниточку, связывающую с удачей.
  • По народным приметам, нельзя упоминать число "четыре", потому что в китайском языке оно созвучно со словом "смерть" и может навлечь неприятности.
  • Чем больше шума, огня, фейерверков и салютов будет запущено в новогоднюю ночь, тем надежнее и дальше убегут злые духи.
  • Аналогичная примета касается цвета – повсюду должно быть много красного, чтобы надежнее испугать и прогнать злых духов.
  • До наступления Нового года следует плотно закрыть окна и двери, чтобы не выпустить добро из дома и не впустить зло.
  • По приметам, зажженные красные свечи на праздничном столе привлекают в дом удачу и счастье.
  • Чтобы ваше желание исполнилось, нужно написать его на бумажке, привязать к бумажному фонарику и отпустить в небо.
  • Если положить листочек с желанием в кошелек с деньгами, то оно исполнится.
  • Согласно народным приметам, тем людям, чей год наступил, уготованы особые знаковые испытания и судьбоносные перемены.

Ранее мы публиковали восточный гороскоп на 2020 год Белой Металлической Крысы для всех знаков по годам.

Все подробности в спецтеме Новый год 2020

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